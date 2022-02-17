banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 17 Şubat 2022
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret
Anayasa Mahkemesi'nden Sedef Kabaş'ın tahliye talebine ret

İhracatçılar KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyor

Pandemi, kurdaki aşırı dalgalanmalar, hammadde, lojistik fiyatlarındaki artış ve Merkez Bankası’nın yeni kredi programlarını devreye almaması nedeniyle sermayeleri azalan ihracatçılar, KDV iadelerinin hızlanmasını talep etti.

İş Dünyası 17.02.2022, 10:05
İhracatçılar KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri 'Paydaş Buluşmaları' kapsamında sektör temsilcileriyle, Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Ziyarete, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Yener ve Daire Başkanları katılırken, Birliklerimizi temsilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, KDV iadelerinin hızlanması gerektiğini böylece uluslararası alanda rekabetçiliğin korunabileceği görüşünde.

Pandemi ve kurdaki dalgalanmalar ihracatçının öz sermayesini eritti. Biz döviz bazında ihracatımızı artırmaya çalışırken TL sermayelerimiz yarıya düştü. Merkez Bankası politikaları yüzünden krediler de azaldı. İhracatçılarımız zor bir pozisyondayken KDV iadesinde pozitif ayrımcılık istiyoruz. Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde KDV’lerimizi almak istiyoruz. Her sektörün kendine özgü dinamikleri var. Devreden KDV’lerimizde de sıkıntılar mevcut.”

Şu anki konjonktürde krediye ulaşmanın zor olduğunu, teminat mektubunun da kredibiliteyi etkilediğini söyleyen Eskinazi, “İhracatçılarımızın elini rahatlatacak, finansman imkanlarına kolay erişimlerini sağlayacak, teminat mektubu ve kredi sorunlarını çözecek yeni formüllere ihtiyacımız var. 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu ihracatın gerçekleşmesi için rahatlatıcı önlemlerin devreye alınması gerekiyor.  Toplantılarımızı, görüşmelerimizi artıracağız. Önceden 1 sene boyunca vergi iadelerini alamayanlar vardı. Her şey artık bir standarda oturdu ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız büyük bir mesafe kat etti, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ise Gelir Dairesi Başkanlığı’nın KDV’lerin iadesi konusunu gündeme aldığını, ciddi ölçekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

“Her sektörün kendine özgü mal alım ve satımları konusunda vergileri doğrudan analiz etmek için sektörel denetimler gerçekleştiriliyor. Tüm mükellefler denetimden geçer ve bütün statüler aynı haklardan yararlanıyor. Amacımız mükelleflerin stoklarındaki fiyat hareketlerini ve fiili envanteri görmek, vergi iadelerinde etkin bir değerlendirme yapmak, haksız vergi iadelerinin önüne geçilmesi, denetim kültürünü çoğaltmak.”

#ihracat #kdv #pozitif #ege #pandemi
Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14