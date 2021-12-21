İhracatçı tasarıma yatırım yapıyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “EİB Moda Tasarım Yarışmamız, Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmamız, AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmamız, üç sektörümüzü ilk kez bir araya getirdiğimiz mobilya, tekstil ve doğal taşın bir arada kullanıldığı Ezberbozan Tasarım Yarışmamız ile katma değeri yüksek ekonomiyi çağın ötesinde düşünen tasarımcıların kuracağı bir gelecek inşa ediyoruz. Çünkü artık herkesin, her sektörün bir şeyleri “gerçekten” farklı yapmaya, farklı bakış açılarına ihtiyacı var.” dedi.

17 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdıklarını söyleyen Eskinazi, tasarım yarışmaları düzenlenen bu dört sektörün Türkiye ortalamasının üzerinde çok üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

“Küresel ihracatta her sene bir basamak atlayarak; 20 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz, 10 milyar dolar ulaşan tekstil sektörümüz, 4 milyar doları aşan ihracat hacmine ulaşan mobilya sektörümüz, 2 milyar dolara ulaşan doğal taş sektörümüz; toplamda son bir yılda 36 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri, firmaların tasarım ofislerini desteklenmesi için de tasarım desteği tebliğinin şekillenmesinde çok yoğun bir çaba gösterdi. Bu tebliğ sayesinde çok sayıda firmamızın bünyesinde tasarım ofisleri oluştu ve aynı zamanda tasarım ofisi var olan firmalarımız da gelişti. Bugün sektörlerimiz, tasarım ekosistemi güçlü bir şekilde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor.”

Sertbaş: EİB Moda Tasarım Yarışmamız ile tasarım seferberliğinde öncü olduk

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının niteliğine ve katma değer gücüne bakıldığında geleneksel olarak Türkiye’nin açık ara en fazla dış ticaret fazlası veren, net ihracatçı sektörü olduklarını hatırlattı.

“Biz ülkemizde köklü değişiklikler yaratmak için 2004’den beri yaptığımız EİB Moda Tasarım Yarışmamız ile tasarım seferberliğinde öncü olduk. Gençlerimiz özgün, yenilikçi tasarımlarıyla ülke sınırlarını aşarak dünyaya isimlerini duyurdu. Geçtiğimiz sene finalini online olarak gerçekleştirdiğimiz doğa ve teknolojiyi bir araya getiren sürdürülebilir tasarımların yer aldığı TECH-TILITY temasını işlemiştik. 2021 yılı döneminde Türkiye ortalama ihracat birim fiyatı; 1,3 dolar civarındayken aynı dönemde Türkiye hazır giyim sektörünün ihracat birim fiyatı 13 dolar, EHKİB olarak ortalama ihracat birim fiyatımız ise 17 dolar bandındaydı. Hedefimiz ise ihracat birim fiyatımızı 20 dolar ve üzerine çıkarmak. Bu tablo hazır giyim sektörünün yıllardır tasarıma yaptığı yatırımın çok somut bir kanıtıdır.”

Zandar: Türkiye’nin kalkınmasının anahtarı genç beyinlere yatırım yapmaktan geçiyor

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, “Bizim için Türkiye’nin uzun vadede kalkınmasının anahtarı; inovasyona, eğitime ve genç beyinlere yatırım yapmaktan geçiyor. Üretim ve ürün kalitemiz dünya standardı üzerinde ve en önemlisi sektörümüz yüzyıllık deri işleme tecrübesine sahip. Birliğimizin Ocak 2020’de 8’incisini düzenlediği Deri’n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim yarışmamız ile pek çok gencimize Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yurt dışı eğitim hakkı sağladık. Gelecekte tasarımcılarımızın üretimlerimize vizyonları ile farklı perspektifler katarak, tasarımda sektörümüzü daha yukarı taşımak istiyoruz.” diye konuştu.

Kaya: Hedefimiz; Sürdürülebilir Madencilik ilkeleri doğrultusunda yeni bir ekonomi yaratmak

Türkiye geneli doğal taş ihracatında işlenmiş ürünün payı yüzde 60, Ege’de ise yüzde 70 olduğunu açıklayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya şunları söyledi:

“AMORF Doğaltaş Proje ve Tasarım yarışması Türk Doğaltaşının önemini vurgulamak, “dünyada mermer denince akla gelen ilk ülkenin Türkiye olması” hayalimizin ve dahası projemizin temel taşlarından biridir. Hedefimiz; Sürdürülebilir Madencilik ilkeleri doğrultusunda madencisi, sanayicisi, akademisyeni, tasarımcısı, mimarı ile hep birlikte sektörde yeni bir ekonomi yaratmak. Ve AMORF, 2’inci senesinde katılım sayısını daha da yükselterek bünyesine ülkemizin dünyaca ünlü mimar, sanatçı ve tasarımcılarını katmıştır. Biz sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlayıp, mimarlar ve tasarımcılarla sektör arasında bir köprü görevi üstlendik.”

Yağcı: İnovasyon ve katma değer ezber bozan tasarımla gerçekleşiyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, katma değerli ihracatın yolunun tasarım, inovasyon ve Ar-Ge’den geçtiğini, bu yüzden 2021’de Ezber Bozan Tasarım Yarışması ile mobilya, tekstil ve maden sektörlerinin ilk kez bir araya getirdiklerini vurguladı.

“Dereceye giren yarışmacılarımız hem tasarımlarını ürettirme şansı buldu hem de networklerini genişleterek, iş teklifleri almaya başladılar. Yıllık 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren mobilya sektörümüz ülke ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlayan sektörlerden biri. Türkiye genelinde mobilya ihracatımızın kilogram fiyatı ortalama 2,76 dolar iken, Ege Bölgesi’nde bu rakam 3,25 dolara ulaşıyor. Ege Bölgesi’nin mobilyada ortalama ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmak için çalışıyoruz. Ezber Bozan Tasarım Yarışmamızı bu yıl “Smart” temasıyla tamamen mobilya odaklı düzenlemek için hazırlıklara başladık. Çok yakında başvuruları almaya başlayacağız. Geçen seneki rekor düzeydeki başvurunun bu sene katlanacağını düşünüyorum.”