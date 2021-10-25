İhracata Değer Katan Çalık Denim'e Platin Ödülü!

Dünya denim sektöründe yenilikçi teknolojilerle geliştirdiği ürünleriyle öne çıkan Çalık Denim, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen "2020 İhracata Değer Katanlar Ödülleri"nde ülkemiz ihracatına yaptığı katkılardan dolayı Platin Ödülü'ne layık görüldü.

22 Ekim'de İstanbul'da TİM Başkanı İsmail Gülle ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz’ün de katılımıyla gerçekleştirilen törende ödül, Çalık Denim Genel Müdürü Serhat Karaduman'a takdim edildi. Serhat Karaduman, Çalık Denim’in sektöründe 34 yılını geride bıraktığını, daima inovasyona, yenilikçi fikirlere yatırım yapan, genç ve dinamik bir belirterek, “Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer alan Çalık Denim, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla global alandaki konumunu güçlendirmeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Çalık Denim, sektördeki 34 yıllık tecrübe ve ticaret bilgisiyle başta öncelikli pazarları Avrupa ve Amerika olmak üzere 4 kıtada 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer alan Çalık Denim hem dünyada modayı belirleyen hem de denim pazarı için büyük önem taşıyan ülkelerin tamamında güçlü bir konuma sahip bulunuyor. Çalık Denim, önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalarla global alandaki varlığını güçlendirmeyi ve Türk Malı’nın kalitesini daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.