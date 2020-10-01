İhracat şampiyonu Sagun’a Japonya’dan anlamlı ödül

Sagun’a ödülünü Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi konutunda düzenlenen ve çok sayıda davetlinin katıldığı törenle Büyükelçi Akio Miyajima takdim etti.

Törende konuşan Büyükelçi Miyajima, "Japonya Büyükelçisi Ödülü"nü Japonya ve diğer ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet ilişkilerinin güçlendirilmesi yanında, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi gibi alanlarda kayda değer hizmetlerde bulunan kişileri onurlandırmak amacıyla verdiklerini belirterek, Japonya-Türkiye ilişkilerine yaptıkları katkılarından dolayı Group Sagun’a bu ödülü vermekten mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'den Japonya'ya en çok orkinos balığının ihraç edildiğini ve Group Sagun’un 18 yıldır Japonya'ya su ürünleri ihracatı yaptığını hatırlatan Büyükelçi Miyajima, “Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak olsalar da kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet tek yürek" diye konuştu.

“Japonya ikinci memleketim”

Hayatında birçok ödül aldığını ama bu ödülün kendisi için farklı bir anlamı olduğunu belirten Ahmet Tuncay Sagun, “Japonya ile yaklaşık 20 yıl önce Orkinos ve Somon ihraç ederek başlayan ticari ilişkilerimiz zamanla sarsılmaz bir dostluğa dönüştü. Adeta Japonya benim ikinci memleketim oldu. Başarının temeli olduğuna inandığım ve iş hayatımı üzerine inşaa ettiğim çok çalışmak, üretmek ve dürüstlük gibi değerlerin Japon kültürünün de yapı taşları olduğunu gördüm. Bu sayede çok güçlü ve geleneksel ticari ilişkiler kurdum, çok değerli dostluklar edindim. Japon kültürünü ve iş disiplinini hem iş hem de sosyal hayatıma yansıtmaya özen gösterdim. Kendi ülkemin kültürünü Japonya’da, Japon kültürünü de ülkemde tanıtmaya gayret ettim. Japon halkının güvenini kazanmak, hatta bu güveni uzun yıllar korumak benim için çok değerli. Japon Hükümeti tarafından bu güzel ve anlamlı ödüle layık görülmek ise benim için onur verici” diye konuştu.