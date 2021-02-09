İhlas Holding’den sağlıkta büyüme hamlesi

Son dönemde yaptığı yeni yatırımlarla gündeme gelen İhlas Holding, sağlık sektöründe faaliyetlerini artırmak için Medicine Hospital ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Bu konuyla ilgili olarak Holding’den KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Otuz yıldır içinde bulunduğumuz sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi daha da artırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75.000 m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır.”

Pandemi sürecinde öne çıkan sağlık sektörünün yeni normalde de önemini koruması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi Hastanesi ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren İhlas Holding’in inşaat, medya ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımları bulunuyor.