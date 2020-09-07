İhlas Holding'te yönetim kurulu değişikliği

İhlas Holding A.Ş'de, yönetim kurulu değişikliği yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gençer'in vefatı nedeniyle yerine, TTK'nın 363. maddesi gereği genel kurulun tasvibine sunulmak ve ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere Hayati Odabaş'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Hayati Odabaş'ın Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak atanmasına, kendisine şirketteki müşterek imza yetkisi bulunan üyelerden herhangi birisi ile müşterek imza yetkisi verilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kemal Aydın'ın icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmesine, şirketteki imza yetkisinin kaldırılmasına, söz konusu durumun ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.''