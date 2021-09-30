İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Acil yatırım yapamazsak büyük bir fırsatı kaçırırız

Avrupa ve ABD merkezli küresel markaların siparişlerinde son dönemde önemli bir artış olduğunu bildiren Gültepe, “Sektör Eylül ayında yüzde 81 kapasite ile çalıştı. İhracatçı firmalarda oran yüzde

85 – 90’a ulaştı. Önümüzdeki dönemde daha da artacak siparişleri kaçırmamak için çok acil kapasite yaratmamız gerekiyor” dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Eylül ayı itibarı ile kapasite kullanımında yüzde 81’e ulaşan sektörün acil olarak büyük ölçekli yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Pandemi sonrası Avrupa ve ABD merkezli markaların siparişlerinde Türkiye’ye önemli bir kayma gözlemlendiğini hatırlatan Gültepe, “Hızla yeni kapasite yaratamazsak büyük bir fırsatı kaçırabiliriz” uyarısında bulundu.

2020’de pandemiye rağmen 17,1 milyar dolarlık ihracata imza atan hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının ödülleri törenle verildi. ‘Türkiye’yi uçuranlar’ teması ile düzenlenen ödül töreninde konuşan Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün ülke ekonomisi için stratejik önemde olduğunun altını çizdi.

Gültepe, “Üretime, kadınla büyüyen istihdama, tasarıma, katma değerli ihracata, cari açığın kapatılmasına, ülkemizin ve halkımızın refahına iyi geliyoruz. Ülkemizin geçmişinde vardık. İstihdamda ve ihracatta rekorlarla bugün de varız. Dijital alt yapımızla, yenilenebilir enerjimizle, yeşil fabrikalarımızla,

tasarım ağırlıklı üretimimizle, küresel ölçekteki markalarımızla var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İSTANBUL’U MODA MERKEZİ ANADOLU’YU ÜRETİM ÜSSÜ YAPMAK İSTİYORUZ

Mustafa Gültepe, pandemi ile birlikte küresel tedarik zincirindeki değişimin hazır giyim sektörü için yeni fırsatlara kapı araladığını vurguladı. Avrupalı markaların artık Çin gibi uzak ülkeler yerine tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılama arayışında olduğunu anlatan Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz hem Avrupalı hem de ABD’li markaların radarında. Avrupa ve ABD merkezli küresel markaların siparişlerinde son dönemde önemli bir artış var. Sektör Eylül ayında yüzde 81 kapasite ile çalıştı. İhracatçı firmalarımızda bu oran yüzde 85’in üzerine çıktı. Bazı firmalarımız siparişleri yetiştirmek için vardiyalı sisteme döndü. Dolayısıyla çok hızla kapasite yaratmamız gerekiyor. Her fırsatta dile getirdiğimiz bir iddiamız var. Biz İstanbul’u moda merkezi Anadolu’yu üretim üssü yapmak istiyoruz. Bölgesel teşviklerin de katkısıyla Anadolu’da son yıllarda önemli yatırımlara imza attık. Ama çok daha fazlasını yapmalıyız. Anadolu’da sürdürülebilir ve çevre dostu üretim kapasitesine sahip fabrikalarımızın sayısını hızla arttırmalıyız. Eğer çok acil yatırım yapamazsak çok önemli bir fırsatı kaçırabiliriz.”

Sektörün ihracat performansını da değerlendiren Gültepe, Ocak – Eylül dönemlerine bakıldığında en yüksek ihracatı bu yıl gerçekleştirdiklerini, 2021’i 19 milyar doların üzerinde bir rekorla kapatacaklarını sözlerine ekledi.

TİM BAŞKANI GÜLLE: FIRSAT AYAĞIMIZA KADAR GELDİ, SÜRECİ İYİ YÖNETMELİYİZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında hazır giyim ve konfeksiyonun Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerden biri olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin tüm illerinde üretim yapan sektörün hem istihdama hem de cari açığın kapatılmasına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Gülle, şöyle devam etti:

“Bir zamanlar, ‘Türkiye hazır giyimi Çin’e bırakmalı bu alandan çekilmeli’ diyenler oldu. İyi ki siz üretmeye, ihracata devam ettiniz. Ülkemizde bir çok ilke imza attınız. Türkiye’nin kaderini değiştirdiniz. Kendinizle gurur duyunuz. Pandemi ile birlikte dünya bir değişimin arifesinde. Türkiye’ye çok ciddi bir yönelim gözlemliyoruz. Bütün sektörlerde inanılmaz bir sipariş yoğunluğu var. Dünyadaki değişimi çok iyi okumamız, çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Fırsat ayağımıza kadar geldi. Bu süreci iyi yönetebilirsek kısa zamanda çok iyi noktalara gelebiliriz.”

50 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE İHRACATA İMZA ATAN FİRMALARA PLATİN PLAKET

Konuşmaların ardından 2020’de 17,1 milyar dolarlık ihracata en yüksek katkıyı sunan firmalar ödüllerini Mustafa Gültepe ve İsmail Gülle’nin ellerinden aldılar. 50 milyon doların üzerinde ihracat yapan firmalar platin, 20 – 50 milyon dolar arası ihracat yapan firmalar altın, 10 – 20 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalar ise gümüş plaket ile ödüllendirildi. İhracatı 2,5 – 10 milyon dolar arasında olan firmalara bronz, 500 bin – 2,5 milyon dolar arasında olanlara ise başarı sertifikası verildi.