banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Teravih namazı bu akşam saat kaçta kılınacak? (İSTANBUL)
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
Doğalgaz fiyatlarına zam geldi
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!

İHİB’İN PROJESİ COŞKUN ARAL İMZALI “ANADOLU HALISI: RUHUMUN DİLİ, SÖZÜMÜN RENGİ” BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

Çekimi tamamlanan ve İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) projesi olan Türkiye’nin ilk halı belgeseli “ANADOLU HALISI: Ruhumun Dili, Sözümün Rengi” ilk gösterimini Fişekhane’de gerçekleştirildi. Usta yönetmen Coşkun Aral’ın gözünden kültür mirasımız Türk halısının yol hikayesini anlatan belgesel, her ilmeği insan emeğiyle dokunan Türk halısının tüm dünyaya tanıtıldığı arşivlik bir çalışma olarak tarihe geçecek.

İş Dünyası 01.04.2022, 17:16
İHİB’İN PROJESİ COŞKUN ARAL İMZALI “ANADOLU HALISI: RUHUMUN DİLİ, SÖZÜMÜN RENGİ” BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB)’ in hayata geçirdiği ve kamera arkasında usta yapımcı ve belgesel yönetmeni Coşkun Aral’ın yer aldığı Türkiye’nin ilk halı belgeseli ‘ANADOLU HALISI:  Ruhumun Dili, Sözümün Rengi’ nin  ilk gösterimi, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, İHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hayri Diler katılımı ile Fişekhane’de gerçekleşti.

Belgeselin ilk gösteriminin gerçekleştiği gecede söz alan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Bizleri kültürel mirasımızı bugünlere taşıyan bereketli Anadolu topraklarına keyifli bir yolculuğa çıkaran ve tüm dünyaya dokumacılık alanında edindiğimiz köklü birikimimizi tüm dünyaya gösterme fırsatı bulduğumuz bu önemli projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Özel gösterimde konuşma yapan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Uysal, “Türkiye bir halı ülkesi. Özellikle bu yıl bu alandaki gücümüzü her zamankinden fazla ortaya koyarak ülkemizi rakipsiz bir pozisyona taşıyacağımızdan hiç şüphem yok. Bu anlamda kültürel miraslarımız arasında ilk sırada yer alan Anadolu Halıları’mızın tanıtımını destekleyen belgeselde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.  İlk gösterim gecesinin konukları arasında yer alan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Aşk ile sevgi ile yapılan her işin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteren ve bin bir emekle hazırlanan bu kıymetli projede yer alan tüm değerli insanlara sektörümüze kattıkları katma değer için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Ustalara saygı niteliğinde bir projeyi hayata geçirdik”

Dokumacılığın önemine ilişkin açıklamalarda bulunan İHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hayri Diler, "Anadolu'nun birçok köşesini dolaştık. Batıdan doğuya, Karadeniz'e, Orta Anadolu'ya her yere gittik. Anadolu'da hala dokumacılığın canlı olduğunu gözlemledik. Yalnız maalesef gittikçe gerilediğini gördük. Yaptığımız saha araştırmalarında hala 20.000 dokuyucunun bu meslekle ilgilendiğini, ancak yapılan üretimlerin dünya pazarındaki gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gördük. Yerel yöneticiler ve usta dokuyucuların gayretleriyle bir yere kadar gidiyor ama yeniden dokunuşlar yaparak üretim Türkiye'de canlandırılabileceğini birebir gözlemledik. O kadar çok usta öğretici var ki inanamazsınız. Büyük gayretlerle bizim ata mesleğimiz, ana mesleğimiz devam ettirmek için çırpınıyorlar ve ellerinden geleni yapıyorlar. Bu emeğin kayıt altına alındığı “ANADOLU HALISI, Ruhumun Dili, Sözümün Rengi”  belgeselimizle hem emektar dokumacılarımızı hem de dünyanın hayranlık duyduğu zamansız halı motiflerimizi gün yüzüne çıkardığımız için çok mutluyuz dedi.

El emeğinin izi sürüldü 

Belgeselin yapım sürecini anlatan Coşkun Aral, "Uçsuz bucaksız coğrafyamızın muhteşem sanat ve zanaatının hikayesini araştırma heyecanıyla ben, eşim ve değerli ekibimle yola çıktık. 20'ye yakın görsel yönetmen, ışıkçı, kameraman Anadolu'yu karış karış dolaştık. Bir yılda 30 bin kilometreye yakın yol alıp, köylere girdik. Burada az temsilcisini gördüğümüz halı ustaları, dokuma ustalarıyla çoğunluğu kadın, aralarında erkekte var. Olağanüstü çalışmalarını bize sundular, ben mutlu oldum. Bu kadar güzel bir değerin bu güne kadar tanıtılmamış olmasına da üzüldüm. Çünkü fabrika halısı güzel, fabrikalar kazansın, ihraç edilsin ama yükte hafif, pahada ağır ve ülke ekonomisine ciddi gelir sağlayacak bir değerimizi yok etmeyelim. Kadınımızın, kız kardeşlerimizin istihdam alanlarını artıracak bu alanı genişletelim" diye konuştu.

Türkiye’de ilk kez belgesel çekimi gerçekleşen ve İHİB projesi olarak hayata geçirilen “ANADOLU HALISI, Ruhumun Dili, Sözümün Rengi” halı belgeselinde, Türk halılarının Anadolu’nun kadim hikayelerinden ve tarihe geçen mitlerinden ilham alan yolculuğu anlatılıyor. İHİB Yönetim Kurulunun tespit ettiği 5 kişilik bir komite belgesel projesinin baştan sona içerisinde yer aldı ve 21 vilayet ile yüzlerce köy gezildi. Altı farklı dile çevrilen belgesel, 40’ar dakikalık üç bölümden oluşuyor. Aralarında araştırmacı yazar Belkıs Balpınar, uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan deneyimli araştırmacı ve eski halı uzmanı Udo Hirsch ve Ali Rıza Tuna’nın da yer aldığı profesyonel danışmanlar eşliğinde hazırlanan belgesel, 18 bin dokumacının el emeğiyle dokuduğu motiflere de yer veriyor. Türk halılarının tüm dünyaya tanıtılmasını hedefleyen “ANADOLU HALISI, Ruhumun Dili, Sözümün Rengi” belgesel projesi aynı zamanda, el dokumacılığının kaybolmamasını ve çoğunluğunu kadın istihdamının oluşturduğu dokumacılık sektörünün canlandırılmasını da hedefliyor. Yapımı tamamlanan belgesel, yurtdışı ve ulusal belgesel kanalları, uçak içi eğlence sistemleri ve seçili online platformlarda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

#ihib #projesi #anadolu halısı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
İmsak 05:14
Güneş 06:41
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
22°
hafif yağmur