İHBİR’in İhracat Bir‘İnci’leri Ödül Töreni gerçekleştirildi

Hububat sektörüne ve Türk mutfağına katkılarından dolayı sanat, iş ve cemiyet hayatından birçok kişiye ödül verilen geceye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, İHBİR Başkanı Haluk Okutur, iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, Sahrap Soysal, Dr. Ender Saraç, Somer Sivrioğlu, Pınar Altuğ Atacan ve 2020 yılında en başarılı ihracat yapan firmaların temsilcileri katıldı.

25 FİRMAYA ÖDÜL VERİLDİ

Törende, şekerli mamuller, un ve unlu mamuller, bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar, hububat-bakliyat-baharat ve diğer gıda müstahzarları kategorilerinde 2020 yılının en başarılı ihracatını yapan 25 firmaya ödülleri Turagay, Gülle ve Okutur tarafından takdim edildi. Ayrıca, İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu projesi kapsamında 15 girişimci kadın da ödüllendirildi. İhracata katkı yapan basın mensuplarının da ödüllendirildiği törende, Ekovitrin Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu da ödülünü alan değerli basın mensupları arasındaydı.

15 KADIN GİRİŞİMCİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

2020 yılında kadın girişimcileri ihracata teşvik etmek amacıyla “İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” programını başlattıklarını belirten Başkan Haluk Okutur, ödül gecesinde şunları söyledi:

"Girişimci kadınlarımıza yol göstermek ve onları ihracat yapar hale getirmek için kurmuş olduğumuz “İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu” kapsamında online söyleşiler ve eğitimler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2020 yılında 8 kadın girişimcimizle başladığımız bu değerli projemizde şu an 65 kişi ile yolumuza devam ediyoruz. Birçok girişimci kadın birliğimize üye olarak, ihracat yapmaya, fuarlarımıza katılmaya başladı. Ayrıca platformumuza dahil olan kadın girişimcilerimize dış ticaret, sosyal medya kullanımı ve yönetimi, markalaşma, etkili iletişim, e-ticaret, rakip analizi ve daha birçok konuda özel eğitimler verildi. Yoğun ilgi gören platform da, sayımızı her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Bu özel gecede bizlerle birlikte oldukları için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.