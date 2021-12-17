İHBİR’den Ekovitrin’e ihracata destek ödülü

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından düzenlenen ‘İHBİR’in İhracat Bir‘İnci’leri Ödül Töreni’ İstanbul'daki bir otelde yapıldı. Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Son çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük, ikinci çeyrekte 21,7 büyüdük, ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdük, seneyi yüzde 10 civarında büyüme ile kapatacağız. İhracatçılarımız olmasa bunların hiçbirini başaramazdık” dedi.

25 FİRMANIN ÖDÜL ALDIĞI GECEDE İHBİR'DEN EKOVİTRİN'E ANLAMLI ÖDÜL

Törende, şekerli mamuller, un ve unlu mamuller, bitkisel yağlar ve yağlı tohumlar, hububat-bakliyat-baharat ve diğer gıda müstahzarları kategorilerinde 2020 yılının en başarılı ihracatını yapan 25 firmaya ödülleri Turagay, Gülle ve Okutur tarafından takdim edildi. Ayrıca, İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu projesi kapsamında 15 girişimci kadın da ödüllendirildi. İhracata katkı yapan basın mensuplarının da ödüllendirildiği törende, Ekovitrin Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu da ödülünü alan değerli basın mensupları arasındaydı. 22. yayın hayatına giren Ekovitrin bugüne kadar ihracatın arttırılması, Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve iş dünyasına sunduğu katkılarla gündem yaratan haber çalışmalarına imza atıyor. İhbir tarafından Ekovitrin'e ihracata destek ödülü takdim edildi. Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu Ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur'un elinden aldı.