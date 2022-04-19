İHBİR Üyeleri Büyük Seçim Öncesi İftar Sofrasında Buluştu!

Aydın Soyyiğit İstanbul’da sektörle ilgili uluslararası bir fuar düzenlenmesi gerektiği kanaatinde. Konuyla ilgili olarak bakanlığın desteğiyle böyle bir fuar yapacaklarını belirtti.

Aydın Soyyiğit'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

Ramazan ayının ailelerimize huzur ve mutluluk, işlerimize bereket, ülkemize dirlik ve hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Bir araya geldiğimiz iftar davetimize katılım sağlamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Birlik faaliyetlerimizden Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Okutur bahsetti. 4 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştık. Yönetime geldiğimiz gün vermiş olduğumuz sözlerimizi de tutarak hedeflerimizin üzerine çıkmayı da başardık. Yeni projeler ürettik ve her daim üreten, emek veren siz değerli üyelerimizin yanında olduk. Hep birlikte el ele vererek ülkemizin de hedeflediği ihracat rakamlarına kavuşmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya da devam edeceğiz.



GELELİM DEV PROJELERİMİZE

MART AYINDA VIP ALIM HEYETİ ORGANİZASYONUNU BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye’de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceğimizi söyledik çok kısa zamanda başarılı bir organizasyonu yapmayı başardık ve pandemiden sonra ilk fiziki görüşmeleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Alım heyetine katılan üyelerimiz çok memnun kaldıklarını dile getirdiler bu sonuçlar bizi çok mutlu etti. Alım heyetleri sayesinde ülkemizi tanıtarak daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

ÜLKEMİZE YAKIŞAN BİR FUAR YAPACAĞIZ

İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Sial ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye’de de olmasın diye yola çıktık.

İstanbul’u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN DEĞERİNİN ANLAŞILMASI İÇİN BELGESEL ÇEKECEĞİZ

Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak.

Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız.

ÜLKEMİZ İÇİN HER SENE 100 İHRACAT NEFERİ YETİŞTİRECEĞİZ

Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkânı sunacağız.

Sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız.

KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN SAYISINI 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ

Kadın girişimcilerimizi ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattığımız ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ projemizi tüm heyecanımızla sürdürerek yeni dönemde sayımızı 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

SEKTÖR SORUNLARINI ÇÖZMEYE YÖNELİK DEV PROJE

İHBİR olarak, Sektör Kurulunu yeni dönemde 5 ayrı komisyona bölerek, sektörün sorunlarını daha detaylı bir şekilde ortaya koyarak çözmeyi hedefliyoruz. Kuracağımız 5 komisyon sırasıyla:

Şekerli Mamuller

Un ve Unlu Mamuller

Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar

Hububat-Bakliyat-Baharat

Diğer Gıda Müstahzarları

5 ayrı komisyon için, başkan ve başkan yardımcıları seçerek her komisyonda sektörü çok iyi bilen sorunlarını direkt yönetim kuruluna aktaran, firma yetkilileri yer alacak. Sektör sorunları hızlıca tespit edilerek, çözüme kavuşacak.

Hangi sektörün sorunu varsa konuyla ilgili komisyonda görevli başkan ve yardımcısı yeni yönetim kurulumuzla birlikte Ankara ziyaretlerine de katılarak sorunların hızlı çözümü için ortak çalışmalar yürütecek.

Bizler Yönetim kurulu üyeleri olarak ihracatımızı arttırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete de önemli katkılar sağlıyor.

Değerli Üyelerimiz ve basın mensupları 4 yıl boyunca yaptıklarımızdan ve yeni yönetimle birlikte gerçekleştireceğimiz hedeflerimizden bahsettik. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Her Şey Türkiye İçin.