banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Benzin ve motorine zam geliyor!
Benzin ve motorine zam geliyor!
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Borsa günü rekor seviyede kapattı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı
Galatasaray’da başkan adayları renk seçimi yapıldı

İHBİR Üyeleri Büyük Seçim Öncesi İftar Sofrasında Buluştu!

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İHBİR) seçimler 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyük seçime günler kala İhbir Başkanı Haluk Okutur, yeni dönemde Başkan Adayı olan Aydın Soyyiğit ve çok sayıda davetli, iftar organizasyonunda bir araya geldi. Etkinlikte konuşan İhbir Başkanı Haluk Okutur, Aydın Soyyiğit'i desteklediklerini yineledi. Davetlilere konuşan Aydın Soyyiğit ise yeni dönemde gerçekleştirilecek projelere vurgu yaptı.

İş Dünyası 19.04.2022, 11:58 19.04.2022, 12:43
İHBİR Üyeleri Büyük Seçim Öncesi İftar Sofrasında Buluştu!

Aydın Soyyiğit İstanbul’da sektörle ilgili uluslararası bir fuar düzenlenmesi gerektiği kanaatinde. Konuyla ilgili olarak bakanlığın desteğiyle böyle bir fuar yapacaklarını belirtti.

Aydın Soyyiğit'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

Ramazan ayının ailelerimize huzur ve mutluluk, işlerimize bereket, ülkemize dirlik ve hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Bir araya geldiğimiz iftar davetimize katılım sağlamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.

Birlik faaliyetlerimizden Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haluk Okutur bahsetti. 4 yıl boyunca büyük bir özveriyle çalıştık. Yönetime geldiğimiz gün vermiş olduğumuz sözlerimizi de tutarak hedeflerimizin üzerine çıkmayı da başardık. Yeni projeler ürettik ve her daim üreten, emek veren siz değerli üyelerimizin yanında olduk. Hep birlikte el ele vererek ülkemizin de hedeflediği ihracat rakamlarına kavuşmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya da devam edeceğiz.


GELELİM DEV PROJELERİMİZE

MART AYINDA VIP ALIM HEYETİ ORGANİZASYONUNU BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Mart ayı içerisinde tüm dünyayı kapsayan gıda sektöründe faaliyet gösteren üst düzey satın alma ve market zinciri yetkililerinin katılımıyla Türkiye’de uluslararası nitelikte sektörel bir alım heyeti organizasyonu düzenleyeceğimizi söyledik çok kısa zamanda başarılı bir organizasyonu yapmayı başardık ve pandemiden sonra ilk fiziki görüşmeleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Alım heyetine katılan üyelerimiz çok memnun kaldıklarını dile getirdiler bu sonuçlar bizi çok mutlu etti. Alım heyetleri sayesinde ülkemizi tanıtarak daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz.

ÜLKEMİZE YAKIŞAN BİR FUAR YAPACAĞIZ

İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştüreceğimiz projemiz ile neden bir Gulfood, Sial ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş fuarlar Türkiye’de de olmasın diye yola çıktık.

İstanbul’u merkez belirleyerek normalleşmeyle de birlikte projemize dair ilk adımları attık. Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN DEĞERİNİN ANLAŞILMASI İÇİN BELGESEL ÇEKECEĞİZ

Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak.

Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netflix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız.

ÜLKEMİZ İÇİN HER SENE 100 İHRACAT NEFERİ YETİŞTİRECEĞİZ

Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100 başarılı öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkânı sunacağız.

Sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız.

KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN SAYISINI 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ

Kadın girişimcilerimizi ihracat yapmaya teşvik etmek ve onların emeklerini katma değere dönüştürmek amacıyla başlattığımız ‘İhracata İlham Veren Kadınlar Platformu’ projemizi tüm heyecanımızla sürdürerek yeni dönemde sayımızı 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

SEKTÖR SORUNLARINI ÇÖZMEYE YÖNELİK DEV PROJE

İHBİR olarak, Sektör Kurulunu yeni dönemde 5 ayrı komisyona bölerek, sektörün sorunlarını daha detaylı bir şekilde ortaya koyarak çözmeyi hedefliyoruz. Kuracağımız 5 komisyon sırasıyla:

  • Şekerli Mamuller
  • Un ve Unlu Mamuller
  • Bitkisel Yağlar ve Yağlı Tohumlar
  • Hububat-Bakliyat-Baharat
  • Diğer Gıda Müstahzarları

5 ayrı komisyon için, başkan ve başkan yardımcıları seçerek her komisyonda sektörü çok iyi bilen sorunlarını direkt yönetim kuruluna aktaran, firma yetkilileri yer alacak. Sektör sorunları hızlıca tespit edilerek, çözüme kavuşacak.

Hangi sektörün sorunu varsa konuyla ilgili komisyonda görevli başkan ve yardımcısı yeni yönetim kurulumuzla birlikte Ankara ziyaretlerine de katılarak sorunların hızlı çözümü için ortak çalışmalar yürütecek.

Bizler Yönetim kurulu üyeleri olarak ihracatımızı arttırmak, üye firmalarımıza destek olmak için organizasyonlar düzenlemeye ve yenilikler üretmeye devam ediyoruz. Bu organizasyonlar ihracatımızla birlikte turizm, ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticarete de önemli katkılar sağlıyor.

Değerli Üyelerimiz ve basın mensupları 4 yıl boyunca yaptıklarımızdan ve yeni yönetimle birlikte gerçekleştireceğimiz hedeflerimizden bahsettik. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. Her Şey Türkiye İçin.

#İHBİR #iftar #aydın soyyiğit #Haluk Okutur #seçim #Genel kurul
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 19 Nisan 2022
İmsak 04:39
Güneş 06:12
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:54
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Cadiz 32 31
17. Granada 32 29
18. Mallorca 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 32 25
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur