İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Dünya Havacılığını Yöneten 28 Kişiden Biri Oldu

İtalya’nın başkenti Roma’da 22-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ACI Europe Genel Kurulu’nda, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun, ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildiği açıklandı. Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI World), 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 1950 havalimanını bünyesinde barındıran toplam 717 üyesi bulunan bulunuyor.

Sektörün gelişimi ve havacılığın ilerlemesi için politika oluşturma, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri yürüten ACI World, dünya havacılık sektörünün küresel ölçekteki en önemli çatı kuruluşlarının başında geliyor. 717 üye arasından seçilen yönetim kurulu üyeleri ACI World Yönetim Kurulu’nda hem ülkelerini temsil ediyor hem de havacılık sektörü ile ilgili alınan kararların yürütülmesinden sorumlu oluyor.

İGA CEO’su Kadri Samsunlu ACI World Yönetim Kurulu’nda

İGA Havalimanı İşletmesi CEO’su Kadri Samsunlu, havacılık sektörünün dünyadaki en önemli kuruluşlarından biri olan ACI World’de Türk havacılık sektörünü temsil etmekten gurur duyduğunu ifade ederken, konuyla ilgili şunları söyledi: “ACI World’de oldukça önemli bir görev bize layık görülmüş oldu. Bu görev, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yıl ACI Europe’un yönetim kuruluna seçilmiştim. Bu yıl ise ACI World’un yönetim kurulu içinde görev alacağımı öğrenmiş bulunuyorum. ACI World Yönetim Kurulu Üyeliği görevi süresince; ACI’ın Türk havacılık sektörü ile her düzeydeki ilişkisini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme ile tüm paydaşlar için en yüksek değeri oluşturmak üzere çalışmak, öncelikli hedeflerimiz arasında olacak.”

ACI World Genel Direktörü Luis Felipe de Oliveira, Samsunlu’nun ACI World yönetim kuruluna seçilmesine istinaden, “İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Sayın Kadri Samsunlu’nun bölgesel ACI konseyleri tarafından seçilen 28 temsilciden oluşan ACI World Yönetim Kurulu’na katılmasından mutluluk duyuyoruz. Önde gelen bir uluslararası küresel aktarma merkezinin CEO’su olan Sayın Samsunlu’nun zengin deneyimleri ve görüşlerinin bizlere katacakları, şüphesiz ki hem üyelerimize hem de küresel havalimanı sektörüne büyük fayda sağlayacak. ACI World Yönetim Kurulu’ndaki döneminin başlamasını dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İGA’nın İK politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmalarına ACI Europe’dan çifte ödül geldi

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Havalimanları Konseyi 18. ACI Europe Ödülleri kapsamında “Eko-İnovasyon Ödülü” ve “İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülü”nün de sahibi oldu. Bununla beraber 18. ACI Europe Ödülleri’nde yine 40 milyondan fazla yolcu kapasitesi olan havalimanları kategorisinde Roma Fiumicino Havalimanı “Avrupa’nın En İyi Havalimanı” seçilirken, İGA İstanbul Havalimanı da aynı kategoride ‘Yüksek Övgüye Değer Havalimanı’ ilan edildi. Her iki ödül de İtalya’nın başkenti Roma’daki ödül törenine katılan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’ya takdim edildi.

İGA İstanbul Havalimanı, Haziran ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından verilen Havalimanı Karbon Akreditasyonu kapsamındaki “Karbon Salımı Sertifikası’nı” 3. Seviyeye yükseltmişti. Roma’daki ACI Europe Yıllık Kongresi & Genel Kurulu’nda düzenlenen törende sertifika, İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat’a verildi.

İGA İstanbul Havalimanı böylece Haziran ayında toplamda beş uluslararası kurum tarafından ödüllendirilmiş oldu. ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler, “2022 Leisure Lifestyle Awards” ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı’nı “En İyi Aktarma Havalimanı”, “2022 Wherever Awards’ta” ise “En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı” ödüllerine layık görürken, Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) “Olağanüstü Başarı” ödülü, EMEA Finance’ın “EMEA Bölgesi’ndeki En İyi Sendikasyon Kredisi” ve “Yılın Anlaşması” ödülleri de İGA İstanbul Havalimanı’na verildi. İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax’ın değerlendirmesinde ise 2020’de kazandığı “5 Yıldızlı Havalimanı” ödülüne bu yıl da layık görülen İGA, “Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı”, “Dünyanın En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı” ve “Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı” ödüllerinin de sahibi oldu. İGA İstanbul Havalimanı “Dünyanın En İyi Havalimanları” listesinde de büyük bir ilerleme kaydederek 8’inci sırada yer aldı.