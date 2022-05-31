İGA, Geleceğin Havacılık Uzmanlarını Yetiştirmek İçin 1000 Stajyer Alıyor

İGA, İstanbul Havalimanı’nda sağladığı istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlarken, geleceğin havacılık uzmanlarının yetişmesi adına Ulusal Staj Programı kapsamında 1.000 stajyer ve MT Programı’yla da 20 yeni mezunu işe alacağını açıkladı.

İGA’nın dahil olduğu Ulusal Staj Programı ile ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra ekonominin bel kemiği KOBİ ve start-upların yetenek kazanımı konusunda desteklenmesi hedefleniyor.



“Doğru İşe Doğru İnsan” felsefesi ile eşitlik ilkesinden asla ödün vermeyen, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık 1.000 kişiyi Ulusal Staj Programı kapsamında istihdam edeceğini duyuran İGA, gençlere Türkiye’ye havacılık sektöründe çağ atlatan İGA İstanbul Havalimanı’nda çalışma fırsatı tanıyor.



İngilizce seviye tespit sınavına katılacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden seçilecek stajyerler, operasyonel birimler ağırlıklı olmak üzere, Terminal Operasyon, İGA PASS ve farklı departmanlarda görev alacak.



Management Trainee Programıyla 20 yeni mezuna iş imkânı…



Şirketlerin çalışma ortamlarını ve kültürlerini keşfedip deneyimleme imkânı sunan Talentopia.co, İGA ile ortaklaşa MT programı uyguluyor. 3 haftalık başvuru süresi sonrası yeni mezunlar İGA İstanbul Havalimanı’nda çalışma fırsatı yakalıyor.



MT Programıyla İGA İstanbul Havalimanı’ndaki staja başvuru yapmak için https://talentopia.co/sirket/iga/ adresi üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.



İGA, ekonomiye kattığı değer ve gençlere yaptığı yatırımlar ile Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin en önemli göstergelerinden birisinin, oluşturduğu istihdam olduğuna inanıyor.

