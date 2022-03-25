banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

İDDMİB Başkan Adayı Ayşegül Çapan’dan Yönetim Kurulu Aday yorumu: Demir gibi kadro

Ayşegül Çapan liderliğindeki ‘İhracat Dostluk Grubu’ İDDMİB Yönetimi Kurulu Adaylarını açıkladı. Projelerini anlatan Çapan, herkesi kucaklayan şeffaf bir yönetim anlayışı yürüteceklerini söyledi. Çapan, seçildiği takdirde sektörün ilk kadın başkanı olacak.

İş Dünyası 25.03.2022, 12:44
İDDMİB Başkan Adayı Ayşegül Çapan’dan Yönetim Kurulu Aday yorumu: Demir gibi kadro

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkan Adayı Ayşegül Çapan, yönetim kurulu üyesi adaylarını tanıtmak ve 2022-2026 dönemine ilişkin yol haritasını anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Mandarin Otel’de düzenlenen toplantıda konuşan Çapan, listesinde yer alan adayların her birinin sektörün önde gelen, deneyimli ve güçlü isimlerinden oluştuğuna dikkat çekerek, “Benim başkan adayı olmam sektörümüzün duayen ismi sektörün ağabeyi olarak tanımlanan Tahsin Öztiryaki’nin teşvikleri sayesinde oldu ve kendisi de yönetim kurulu aday listemizde de yer alarak bizleri onurlandırdı. TECRÜBEYLE YENİDEN sloganı ile yola çıktık. Arkadaşlarım sağ olsun bu süreçte sektörümüze de atıfta bulunarak benim için ‘Demir gibi güçlü lider’ dediler. Ben de bugün burada hazır bulunan tüm yönetim kurulu adaylarımız için onurla söylemek istiyorum ki; Demir gibi bir kadro ile geliyoruz” dedi. Sektörün ilk kadın başkanı olacağını belirten Çapan, yine bir ilk olarak yönetim kurulunda kendisi ile birlikte 5 kadın üyenin yer alacağını kaydetti.

“Yeni dönemi birlikte çalışarak, birlikte karar vererek, birlikte uygulayarak geçireceğiz. Bu nedenle kendimizi ‘İhracat Dostluk Grubu’ olarak tanımlıyoruz” diyen Çapan, “Sektörümüzün her paydaşı için şeffaf olacağız, daha önce de olduğu gibi her talebe, her soruya ve öneriye kulak vereceğiz. Yapacağımız her faaliyet her zamanki gibi hesap verilebilir ve üyelerimizin görüşlerine açık olacak” dedi.

İDDMİB’in Payını Yüzde 10’a Çıkaracağız

Türkiye’nin 225,4 milyar dolarlık ihracatı içinde İDDMİB’in payının 12,5 milyar dolar olduğunu belirten Çapan, “Türkiye’nin ihracatından aldığımız yüzde 5,5’lik payı yüzde 10’a çıkarmaya kararlıyız. Bu amaçla marka ve katma değerli ürün ihracatı ile kilo başına gelirimizi artırmak her zaman öncelikli konumuz olmaya devam edecek” dedi.

İDDMİB’i holakratik yönetim yaklaşımı adı verilen; bir yönetim hiyerarşisine sahip olmak yerine, kendi kendini organize eden ekipler aracılığıyla yetki ve karar vermeyi dağıttığı kabul edilen, merkezi olmayan bir yönetim ve örgütsel yönetişim modeli ile yöneteceklerini belirten Çapan, “Böylece, sektörün ve tabanın sesi yönetime gelirken, yönetimin karar ve hedefleri de aynı şekilde sektöre ve tabana ulaşacak” dedi.

Alüminyum sektöründe 50 yıllık bir şirketin 20 yıldır yöneticiliğini yapan ikinci nesil bir sanayici olan Ayşegül Çapan, üç dönemdir de Tahsin Öztiryaki liderliğindeki yönetim kurulunda muhasip üye olarak yer alıyor. Çapan, kendi yönetim döneminde bu zamana kadar verdikleri hizmetleri daha da ileri taşımak için çalışacaklarını belirterek, projelerini açıkladı.

Sektörel İhracat Üsleri ve İDDMİB 2030 Vizyonu Geliyor

Çapan projelerini hazırlarken üyeleri ile birebir görüşerek ortaya çıkan ihtiyaçları merkeze aldıklarını ve tüm projelerini bu ihtiyaçlara göre tasarladıklarını söyledi.

Endüstrinin yatırım yapmaya hazır ve yüzde 100 büyüme potansiyeli olduğunu belirten Çapan, “Sektörün en önemli sorunlarından biri yatırım için arsa bulunamaması. Katma değerli üretim için makine parkına ayrılacak kaynaklar ise tesis kurulumu için kullanılıyor. Biz arsa ve bina temini TOKİ tarafından sağlanan, içinde eğitim üniteleri ve laboratuvarların da yer aldığı sektörel kampüslerin kurulması için girişimlerimizi başlattık. Sadece ihracata yönelik yatırım yapılabilecek bu alanları ülkemize kazandıracağız” dedi.

Çapan, diğer projelerini “İDDMİB 2030 Eylem Planı ile sektörümüzün standart prensiplerini belirleyecek, ölçülebilir ve hesap verilebilir bir yol haritası sunacağız. İhracat yapmaya başlayan ya da ihracata başlamak isteyen firmalarımızın yanında olacağız. İDDMİB Akademi ile onlara yeni pazarlarla tanışmaları için yollar açacağız, ihracata yönelik personel desteğinden finansmana erişime A’dan Z’ye her konuda eğitim desteği sunacağız. Sürdürülebilirlik tüm dünyanın gündeminde yer alıyor. Sektörümüzün geri dönüşüm alanında öncülerden olmasını hedefliyor ve bu nedenle Sürdürülebilirlik Eylem Planı hazırlıyoruz. Kuracağımız İDDMİB FİNANS birimiyle her bir üyemizin finansmana erişim sorunlarını çözeceğiz. Kaynak sağlayıcılarla oluşturacağımız protokollerle üyelerimize özel imkânlar yaratacak, finansmanın doğru kullanımı için onları yönlendireceğiz. Kuracağımız İDDMİB TEDARİK ile tüm üyelerimizin hem yurtiçinden hem yurtdışından uygun hammadde temini için özel olarak çalışacağız. Yönetim kurulundan üyelerimizin uzman olduğu konuları en iyi şekilde aktararak liderlik edeceği, farklı sektörlerimizden üyelerimizi de katarak oluşturacağımız “Dönüşüm Grupları” sayesinde tüm sanayimizin spesifik başlıklardaki ihtiyaçlarına cevap verecek çözümleri üretecek, üyelerimizin yakın ve uzak gelecekte uyum sağlaması gereken konulara hazırlıklı olmalarını sağlayacağız” şeklinde özetledi.

Ayşegül Çapan liderliğindeki yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluşuyor:

Tahsin Öztiryaki (Öztiryakiler Mutfak), Hülya Gedik (Gedik Holding), Serdar Urfalılar (Urtim Kalıp İskele), Nilay Denizli (Altek Döküm), Murat Saraylı (Saray Döküm &Kleidco), Pelin Arslan (Arslan Alüminyum), Kenan Aracı (Çuhadaroğlu Alüminyum), Arzu Kantay (Sarbak Metal), Güçlü Kaplangı (Ind Endüstriyel/ Ndustrio), Mesut Öksüz (ÖksüzoğullarıZüccaciye), İsmail Hakkı Öksüz (Döktim Döküm), Murat Demir (Vorne Pencere Kapı Sistemleri) Serhat Servet Dövenci (Sertel Vida).

#iddmib #ayşegül çapan
Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19