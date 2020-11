ICYF’ten önemli anlaşmalar

56 İİT üyesi ülkeyi bünyesinde bulunduran İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan’ın başkanlık yaptığı ICYF heyeti, pandemi döneminde dünya gençlerine ulaşmak için önemli çalışmalar yapmıştı. Dünyanın hemen her ülkesinden katılımcıların olduğu online etkinlikler, dünya gençliğinde büyük ses getirdi Dünya gençlerini bulundukları yerde yeni yetenekler ve toplumsal katılımcı olması için yüreklendiren, girişimci olmaya yönlendiren ve kendi ekosisteminde yatırımcıyla da buluşturarak yeteneklerini hayata geçirmeye aracılık eden ICYF, Lübnan ve ABD gezilerinde çok sayıda işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzaladı.

ABD’NİN GENÇLİK LİDERLERİ İLE BULUŞMA

Taha Ayhan başkanlığındaki ICYF heyeti, Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ilgi gördü. Çalışmalarını paylaşma fırsatı bulan ICYF Başkanı Taha Ayhan, ziyaret sırasında New York Ulusal Kongre üyesi Yvette Clarek, ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Kadın Sorunları Ofisi Büyükelçisi Kelly E. Currie, Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Araştırma Direktörü Dalia Mogahed ve ECOSOC Başkan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ile görüştü.

Aynı zamanda ICYF Başkanı Taha Ayhan, Uluslararası Barış İçin Dinler Genel Sekreteri Dr. Azza Karam ile işbirliği anlaşması imzaladı.

New York'ta bulunan Müslüman gençlik liderleriyle bir araya gelen ICYF Delegasyonu,toplantının evsahipliğini Türkiye New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün yaptığı toplantıda on iki genç liderle biraraya geldi. Genç liderler toplantısının ICYF ile dünya gençleri arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu söyleyen ICYF Başkanı Taha Ayhan şöyle devam etti:

“Biz heyet olarak ICYF ve projeleri hakkında detaylı bilgi verdik. Özellikle girişimcilikle ilgili projeler katılımcılardan oldukça ilgi gördü. Katılımcılar, ICYF tarafından düzenlenen Yatırım Zirvelerine katılmak için olası fırsatları sordu. Toplantıda tartışılan bir diğer konu da İslamofobi idi. ICYF'nin İslamofobiye karşı çok güçlü bir tavır aldığını ve ICYF'in bununla mücadele amaçlı projelerinden bahsettik.”

LÜBNAN’DA ÖNEMLİ ANLAŞMA

Lübnan’da ülkenin önemli üniversitelerini ziyaret eden heyet, Lübnan Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Nebih Berri ve Baalbek Valisi Bashir Khoder’i ile görüştü. Lübnan İslam Üniversitesi ve Amerikan Kültür Eğitim Üniversitesi ile MoU anlaşması yapan ICYF heyeti,Lübnan Uluslararası Üniversitesi ile de mutabakat zaptı imzaladı.

Lübnan’ın önemli izci kuruluşu Risala temsilcileriyle de görüştü. Baalbek’te planladıkları gençlik kampı hakkında bilgi veren Risala, ICYF heyetine yapımı devam eden tesisi de gezdirdi.