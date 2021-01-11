İclal Kayaoğlu TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü olarak atandı

Kayaoğlu, Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Havaş Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.’de Müşteri İlişkileri Uzmanı olarak havacılık sektörüne giren Kayaoğlu 2001’de Atatürk Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2002’de Esenboğa Havalimanı ardından 2003’te Milas-Bodrum Havalimanı Havaş Yolcu Hizmetleri ve Harekat Müdürü olarak görevlendirildi. 2014’te TAV Milas-Bodrum Terminal İşletme Müdürü olan Kayaoğlu 2015’ten bu yana Terminal İşletme Koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Antik Karya’nın iki önemli şehri arasında yer alan Milas – Bodrum Havalimanı, 1997 yılında uluslararası trafiğe açıldı. TAV Havalimanları, Milas – Bodrum Havalimanı’nın 20 yıl süreyle işletme hakkı için açılan ihaleyi Mart 2014’te kazandı. Şirket iç hatlar terminalinin işletmesini Temmuz 2014’te dış hatları Ekim 2015’te devraldı.

2019’da 4 milyon 338 bin yolcuya hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı, 2020’de pandeminin etkisiyle 1 milyon 493 bin yolcuya hizmet sundu.