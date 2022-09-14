İÇİNİZİ ISITAN N0RDIA KOKUSUYLA BÜYÜLÜYOR!
Türkiye’nin yüksek kaliteli Premium çekirdeklerle üretilen Nordia kahveleri, yöresel çekirdekleri ve nitelikli öğütülmüş kahvesi ve farklı çekirdekleri ve envai çeşit aromasıyla sizlerle buluşturuyor.
Türkiye’nin en güvenilir tesislerinde üretilen kahveler uluslararası standartlara sahip olup; sadece nordia.com.tr, fuudy app ve Beymen.com’da satılıyor.
Damak tadınıza uygun olanı seçip kahve keyfine vararak, sıcacık içinizi ısıtan o kokusuyla güne başlayabileyeceğiz farklı seçenekler sunan Nordia, kahveye dair aksesuarları, küçük ev aletleri ile de sevenlerine kahvenin her türlü sunumuna değer katıyor. Kahve çekirdeklerinden makinelerine, aksesuarlarından mumlarına kadar uzanan kahve ritüelleri araçlarıyla Nordia, ruhu besleyen tat ve tasarımlar sunuyor.
Çikolata, fındık ve karamelin eşsiz birleşimiyle birbirini bastırmayan aromaların yumuşak dengesi Brasil Fine Cup Santos çekirdek ve ya orman meyveli, limon ve bergamot tadım notlarında Ethiopia Sidamo çekirdek; insanın hayat kalitesini arttırmasının yanında metabolizmasını da düzenleyen bir antioksidan olarak Nordia çeşitleri arasında yer alıyor.
Bitter çikolata ve orman meyvelerinin büyülü harmanı citrusla buluştu…Colombia Suprema Medellin…öğütülmüş… bir fincanla kendinizi şımartacağınız, gününüze güzel başlatan kahve ise evinizi sarmaya hazır.
İster mango ve kırmızı meyve aromasıyla Kenya Natural, ister karamel&tarçın&sedar kombosuyla Mexico Esmeralda. Her damak zevkine uygun, her kişinin kendi zevkine özel tercih edeceği seçimler… Kendini, sağlığını ve hayat kalitesini koruyanlar için!
Kişisel mug’ınız eliniden eksik olmasın!...
Her daim ağız tadınız yerinde olsun…
Bir fincan kahve ile gününüze daha zinde başlayarak hayatınızı güzelleştirmek bir tuş uzağınızda…
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0