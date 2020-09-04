ICBC Turkey Yatırım’a Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nden Liderlik Ödülü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlediği “TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri” töreni 3 Eylül 2020 Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Törende ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman İşlemleri kategorisinde “Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri” ödülünün sahibi oldu.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun’un takdim ettiği ödülü ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao aldı. Sayın Xiangyang Gao, ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada “Türkiye’de devam eden sağlık ve altyapı alanındaki yatırımlara yurt dışından finansman temin edilmesine aracılık ederek katkıda bulunabildiğimiz için çok mutluyuz. Yaptığımız çalışmalarda ve verdiğimiz yatırım desteklerinde Türkiye’nin gelişmesine yarar sağlayacak şekilde hareket etmeyi amaç edindik. Çalışmalarımız sonucunda da TSPB tarafından kurumumuza verilen bu ödül bizleri onurlandırdı” dedi.

ICBC Turkey Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Oraj Özel, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada “Ülkemizin önemli köprü ve otoyol, şehir hastaneleri ve enerji projelerinin yanı sıra Türkiye Varlık Fonu ve önde gelen bankalarımıza tamamı yurt dışı kaynaklardan finansman temin etmek üzere düzenlediğimiz sendikasyonlarda global koordinatör ve lider düzenleyici olarak hizmet vermiş olmaktan ve bu çabalarımızın ödüle layık görülmesinden dolayı gurur duyuyoruz” dedi.