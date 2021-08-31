ICBC Turkey, Uluslararası İşletme Ödülleri 2021’de iki “Altın Stevie” Kazandı

Uluslararası İşletme Ödülleri, önemli ödül programlarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Her ölçekten ve hemen hemen her sektörden 3.700'den fazla aday, bu yıl çok çeşitli kategorilerde değerlendirildi. ICBC Turkey, hem “Bankacılık” hem de “Finansal Hizmetler” kategorilerinde “Yılın Şirketi” seçilerek iki ödüle layık görüldü.

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi; “18. Uluslararası İşletme Ödülleri'nde hem bankacılık hem de finansal hizmetler gibi iki kategoride, faaliyetlerimiz ve işletme yönetimi alanındaki başarılarımız nedeniyle 'Altın Stevie' ödülü almak, bizim için çok değerli. Türkiye'nin ilk Çin bankası olan ICBC Turkey olarak yerel kalkınmaya odaklandık, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlamanın yanı sıra komşu bölgelere açılmayı hedefledik ve bu hedefimizi gerçekleştirdik. Altı yıldır ticari, bireysel ve yatırım bankacılığını içeren çok yönlü iş modelimizle Türkiye'deki finansal faaliyetlerimizi başarıyla yürütüyoruz. Jürinin bu kararını gururla karşılıyor ödüle aday tüm kurumları tebrik ediyor ve dünya çapında verilen bu ödülün kazanılmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma derin şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Stevie Awards Başkanı Maggie Gallagher ise bu yılın Stevie Ödülü kazananlarının tümünün, kararlılıkları ve tüm çabaları için alkışlanması gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; “Bu yılki Uluslararası İşletme Ödülleri’ne dünyanın her yerinden aday olan kuruluşların, devam eden pandeminin sebep olduğu tüm olumsuzluklara ve engellere rağmen yenilikçi olmaya devam ettiklerini ve başarı sağladıklarını görüyoruz. 8 Aralık’ta gerçekleştireceğimiz çevrimiçi ödül törenimizde başarılarını birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz. "