İç Mimar Beril Khalaf: “Yıkıp tekrar yapmaktansa mekanları iyileştirerek yeniden kullanmanın doğruluğuna inanıyoruz.”

New York ve İstanbul merkezli ofislerinde konut, ofis ve ticari alanlar başta olmak üzere geniş bir yelpazede iç mimari proje tasarımı ve uygulama işleri yapan Beril Khalaf Interiors’ın Kurucusu İç Mimar Beril Khalaf, özellikle sınırlı bir bütçenin söz konusu olduğu durumlarda tasarımdan ödün vermeden, mevcut yapıyı iyileştirerek yaşadığımız mekanlarda nasıl değişiklikler yapabileceğimizi aktardı.

Hem uygulama sürecinin daha kısa sürebilmesi hem de daha ekonomik bütçelere çözümlenebileceği için şu sıralar elde var olanı daha kullanışlı hale getirebilmenin kullanıcılar tarafından oldukça talep gördüğünü dile getiren İç Mimar Beril Khalaf, bu noktada mevcut mobilyalar ve aksesuarlar üzerinden bir eleme gerçekleştirdiklerini ve kumaş değişimi, yeniden cilalama ve renk değiştirme gibi uygulamaların yapılabileceği ürünleri göz önünde bulundurduklarını vurguluyor. Günümüzde alışveriş yapılabilecek lokasyonların çeşitlenmesiyle aslında herkesin kendi bütçesine ve zevkine uygun seçenekler bulabileceğini sözlerine ekleyen Beril Khalaf, kimi zaman var olan bir mobilya ya da aksesuarın revizyonundansa yenisini tercih etmenin de mantıklı bir seçenek olabileceğini aktarıyor ve ekliyor: “Bunların yanı sıra cephe yenilemesi ya da iç mekan sirkülasyonunda yapılan değişikliler ile bir alanı strüktüre dokunmadan yeni bir mekan haline getirebiliyoruz. Bu durum iç mekan aksesuar ve mobilyaları ile desteklendiğinde sıfırdan bir konut yapılmış hissini yakalıyor.”

Özellikle sınırlı bir bütçenin söz konusu olduğu durumlarda tasarımdan ödün vermeden yaşadığımız mekanı iyileştirebilmek için öncelikle bütçeyi planlamanın çok önemli olduğunu aktaran iç mimar, bütçenin ne kadarının inşai işlere, ne kadarının iç mekan tasarım elementlerine ayrılacağını proje başlangıcında planlamak gerektiğini dile getiriyor ve ekliyor: “Bence bir mekanın ana duygusunu ortaya koyan şey strüktürel yapı ve malzemeleridir. Zaten her bütçeye uygun mobilya ve aksesuarlar bulabilmek günümüzde oldukça kolay. Butik birçok üretici uygulamalar ve web siteleri mevcut, dolayısıyla market araştırmasını bu anlamda yapabilmek de çok daha kolay artık. Duvarlar, zemin kaplamaları ve ev içi aydınlatma armatürleri dokunulması gereken ilk noktalar diye düşünüyorum. Duvarlarda belki ahşap kaplamalar, dekoratif sıva ya da duvar kağıdı ile bambaşka bir hava yaratılabilir. Ardından var olan mobilyalar değerlendirilebiliyorsa bir seçenek olarak göz önünde bulundurulabilir.”

Global ekonomik krizlerin ve çevre sorunlarının had safhada yaşandığı bugünlerde, yaşam alanlarımızdaki yenilemeleri ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir hale getirmek için ülkemizde de popüler bir hale gelmekte olan “kendin yap” (Do It Yourself) projelerinin bir çözüm olarak göz önünde bulundurulabileceğinden bahseden İç Mimar Beril Khalaf, uygun fiyatlara satın alabileceğimiz malzemelerle var olan aksesuar ve mobilyalara ufak dokunuşlarla yenilemeler yapabileceğimizi şu sözlerle aktarıyor: “Birkaç dokunuş ile yepyeni bir hale getirebileceksek, hala kullanım olanağı olan hiçbir mekanı sil baştan yapmak Beril Khalaf Interiors olarak içimize sinmiyor.”