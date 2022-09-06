IAS’den Koreli otomotiv firmasıyla önemli anlaşma

Otomotiv sektörünün önde gelen firmalarından oluşan müşteri portföyüyle Güney Kore'nin en büyük otomotiv parça tedarikçisi ILHeung, iş süreçlerinin tamamını canias4.0 teknolojileri ile yönetecek. Firma caniasERP'nin yanı sıra canias4.0 IoT Çözümleri'ni de sürecine dahil ederek akıllı fabrika yolculuğunu başlattı. Güney Kore ve Çin'deki dört fabrikası, ayrıca Almanya ve Japonya'daki ofisleriyle operasyonlarını sürdüren Güney Koreli otomotiv devi, kullandıkları tüm üçüncü parti çözümleri de devre dışı bırakacaklarını açıkladı.

CANIAS4.0 İLE AKILLI FABRİKA DÖNÜŞÜMÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ILHeung'un Güney Kore'nin Pocheon kentinde bulunan genel merkezinde kick off toplantısı düzenlendi. IAS Ülke Yöneticisi Murat Karslı ve IAS Satış Yöneticisi Lily Ma önderliğinde gerçekleşen toplantıyla yeni iş birliği ilan edildi.

Ayrıca İki firmanın gelecek planları konuşuldu ve projenin yol haritası belirlendi. Toplantıda, canias4.0 ile gelecekteki akıllı fabrikaları için önemli bir adım attıklarını söyleyen ILHeung'ın Genel Müdürü Kim Sang-Han şöyle devam etti:

"İş süreçlerimizi yönetmek için farklı sistemler kullanıyorduk. Tutarlılık, geniş kapsamlı veri analizleri gerçekleştirmek ve doğru raporlamalar alabilmek için üçüncü parti yazılımları devre dışı bırakıp tüm süreçlerimizi canias4.0 teknolojileri ile yönetmeye başlayacağız" dedi ve ekledi: "Tüm sistemimizi canias4.0'a geçirmeden önce uzun süre yazılımı inceledik. Bu bizim için önemli bir yatırım ve çok dikkatli olmak zorundaydık. Özellikle lojistik ve veri güvenliği konuları bizim için çok önemli. Mevcutta kullandığımız yazılımlar bu ihtiyacımıza cevap veremiyordu. Müşteri memnuniyetimizi arttırmak, güncel teknolojiye ayak uydurmak, sürekliliğimizi korumak için dijital dönüşüme ihtiyacımız vardı. Sonuç olarak bu dönüşüm yolculuğuna canias4.0 ile çıkmaya karar verdik. Projenin başarılı olacağını umuyoruz."

SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ CANIAS4.0'I TERCİH ETTİ

ILHeung genel merkezinde düzenlenen kick off toplantısını yöneten IAS Kor Ülke Yöneticisi Murat Karslı ise, projeyle ilglili olarak, "Sektöründe öncü bir şirketle bu projeyi başlatmaktan gurur duyuyoruz. canias4.0 teknolojileri sayesinde, ILHeung, nihayet, Akıllı Fabrika'ya dijital bir geçiş gerçekleştirecek ve bu projeyi çok yakın bir gelecekte bir başarı hikayesi haline getirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.