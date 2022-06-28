IAS Yönetim Kurulu Başkanı İş Ortakları ile Buluştu

Teknoloji firması IAS, globalde ve Türkiye’de bulunan toplam 14 merkez ofisinin yanı sıra iş ortakları ile de yurt içinde ve yurt dışında önemli projelere imza atıyor. Global pazarın yanı sıra yurt içinde başarılı pek çok firma ile iş ortaklığı bulunan IAS, Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinde canias4.0 teknolojileri ile hizmet sunuyor. Geçtiğimiz aylarda Ankara’da daha büyük ve modern yeni ofisine taşınan firma, burada ilk etkinliğini gerçekleştirdi. IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, IAS Satış Genel Müdürü Ertaç Yıldız, IAS İş Ortakları Müdürü Çağlar Öge ve IAS İş Ortakları Yöneticisi Pelin Deniz Gürler, IAS’nin Ankara’da bulunan iş ortakları Aydın Bilgi İşlem, Thales Bilişim ve 4M Digital’in kurucu ve yöneticilerini ağırladı.

İş Ortakları ile Gelecek Planları Konuşuldu

Gerçekleşen toplantıda IAS’nin her geçen gün büyüyen operasyonları, iş ortaklıkları, Türkiye’de ve global pazarda gerçekleştirdiği başarılı projeler konuşuldu. Ayrıca canias4.0 teknolojileri çatısı altında sunulan caniasERP’nin yeni versiyonu, gelecek teknolojiler ve vizyonlar hakkında da görüşmeler gerçekleştirildi. İş ortaklarını ağırlayan Karabiber, büyüme stratejileri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.