IAS 2020’yi Büyük Başarı İle Tamamladı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknolojiyi tüm dünyaya ihraç eden teknoloji firması IAS, global arenada başarılı ilerleyişini sürdürüyor. Firma, canias4.0 teknolojileri başlığında bir araya getirdiği caniasERP, IoT, big data, AI, cloud, iasDB, ve caniasIQ gibi teknolojileri ile müşterilerine Endüstri 4.0 yolculuğunda bütünsen çözümler sunuyor. IAS, Türkiye, Almanya, Hindistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirliği ve Güney Kore’de bulunan toplam 12 ofisinin yanı sıra yurtdışındaki iş ortakları ile de tüm dünyada çalışmalarını sürdürüyor.

2021’de Hedef Yüzde 100 Büyüme

2020 yılını değerlendiren IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber, yeni yıl hedeflerini de aktardı: “2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen çalışmalarımızda hız kesmedik. Yeni koşullara ve iş yapış şekillerine hızlı şekilde adapte olmayı başardık. Doğru planlama, hızlı adaptasyon ve geliştirdiğimiz ileri teknoloji ürünlerimiz sayesinde bu zorlu süreci başarı ile geçirdik. Bu sayede, 2020 yılında firmamızın cirosunu yüzde 35 arttırırken ekibimizi de yüzde 50 oranında büyüttük. Günümüzde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile gündeme gelen teknolojilerin çok daha fazla önem kazandığı aşikar. Pek çok firma bunu bizzat deneyimledi ve yatırımlarını bu yönde yoğunlaştırmaya öncelik verdi. IAS olarak, 2021 yılının da yoğun, zorluklarla dolu ancak bir o kadar da başarılı bir yıl olacağını biliyoruz. Yeni yılda da ilerleyişimizi sürdürecek, operasyonlarımızın hacmini genişleteceğiz. Bu yıl, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde en az yüzde 100 oranında büyümeyi hedefliyoruz ve bu hedef bizim için uzak değil!

Dünyaya Yazılım İhraç Ediyor

1989 yılında Yaşar Hakan Karabiber tarafından kurulan IAS (Industrial Application Software) Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri konusunda uzmanlaşmış, firmaların Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolculuğunda tüm ihtiyaçlarını bütünsel yaklaşımla karşılayan, Türk teknoloji firması. Kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP dahil, otomasyon, IoT, big data, bulut gibi tüm çözümlerini canias4.0 çatısı altında birleştiren IAS, bugün dünya çapında 1000'den fazla müşteri, 30 binden fazla kullanıcı ve 50’den fazla iş ortağıyla 31 ülkede 16 dilde hizmet vermektedir. Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık ofislerindeki insan kaynağını hızlı bir şekilde büyüten IAS, sektörlere özel çözümleri ile işletmelerin işini kolaylaştıracak, kurulum maliyetlerini düşürecek, verimi arttıracak teknoloji ve çözümler geliştiriyor. Tamamen Türk mühendislerle, kendi teknolojisini üreten bir şirket olan IAS, kendi yazılım dili TROIA yazılım geliştirme platformunun ardından kendi veri tabanı IASDB’yi de kullanıcılarının hizmetine sundu. IAS, Almanya, Türkiye, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki merkez ofisleri ve dünyanın dört bir yanındaki iş ortakları ile global arenadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.