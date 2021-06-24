IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Kurşun IAB Avrupa Yönetim Kurulu’na bir kez daha seçildi
Dünyada 48 ülkede dijital reklamcılığın gelişmesi için faaliyet yürüten IAB (Interactive Advertising Bureau)’nin Avrupa merkezi olan IAB Europe’un bu yılki yönetimine IAB Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Kurşun tarafından temsil edilen IAB Türkiye üst üste 5. kez seçildi.
IAB TR gerçekleştirdiği faaliyetler ile Avrupa dijital pazarındaki yerini güçlendirirken IAB Avrupa’nın yönetimindeki yerini de sağlamlaştırmaya devam ediyor. IAB TR Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mahmut Kurşun önümüzdeki iki yıl için IAB Avrupa’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi. 3 ayrı grup üzerinden işleyen seçim sisteminde, IAB TR’nin içinde bulunduğu grupta IAB İtalya seçilemedi. IAB Avrupa iki yıl boyunca, üç temel alana odaklanacak: Sektörel politika savunması ve düzenlemeler; kurumsal çerçeveler ve davranış kuralları ve endüstri programları.
Önümüzdeki iki yılda IAB Avrupa’nın yönetiminde görev alacak isimler şöyle:
Ulusal IAB’ler:
Allan Sorensen, EU Policy Officer – Danske Medier / COO – IAB Danimarka
Jon Mew, CEO – IAB UK
Luis Marinho Falcão, Opersayon Direktörü – IAB Portekiz
Dr. Mahmut Kurşun, Yönetim Kurulu Üyesi – IAB TR
Nicolas Rieul, Başkan – IAB Fransa
Reyes Justribo, Genel Müdür – IAB İspanya
Suzanne McElligot, CEO – IAB İrlanda
Thomas Duhr, VP– Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. IAB Almanya
Tim Geenen, Yönetim Kurulu Üyesi – VIA Hollanda
Włodzimierz Schmidt, CEO & Yönetim Kurulu Başkanı – IAB Poland
Firmalar:
Alex Hole, VP – Samsung Ads
Bethan Crockett, Stajyer Avukat – GroupM
Carolin Wehrhahn, Bürüksel Ofisi Halkla İlişkiler Başkanı – Axel Springer
IIeana Falticeni, Genel Danışman – Quantcast
Michael Sandblicher, SVP Platformlar & Araştırma – ProSiebenSat.1 Media SE
Neil Bowman, VP Reklam Telnolojileri – BBC Global News
Rhys Noelke, SVP Teknoloji & Veri, Bertelsmann – RTL Group
Stephen Wing, SVP, EMEA Başkanı– Magnite
Stuart Wilkinson, Uluslararası Dijital İş Direktörü – Kantar
Thomas Mendrina, Üst Düzey Yönetici, Central Europe – Xandr
Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Mahmut Kurşun ‘’Dijital tüm dünyada etkisini ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye de bu alanda en dikkat çeken ülkelerden biri. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre dijital 2020’de, %54’lük pay ve yaklaşık 7,5 milyar TL yatırım ile en büyük payı alan mecra konumuna geldi ve Avrupa’nın en büyük 10 dijital pazarından biri oldu. 2020’de Türkiye, Dijital Reklam Yatırımlarında Avrupa’da en fazla büyüyen ülke oldu. Avrupa çapında en başarılı dijital çalışmaların ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 2021’de toplam 19 kategoride 12 ödül alarak yine yaratıcılığımızı ve bu konudaki bilgi birikimimizi gösterme şansı bulduk. IAB TR olarak dijitalin Türkiye’de gelişimi, küresel standartların yaygınlaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki deneyimlerimizi Avrupa ile paylaşmaktan, Avrupa’da yaşanan gelişmeleri Türkiye’ye taşımaktan, Avrupa’daki kuralların, standartların oluşmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. “ dedi.