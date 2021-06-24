IAB TR Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Kurşun IAB Avrupa Yönetim Kurulu’na bir kez daha seçildi

IAB TR gerçekleştirdiği faaliyetler ile Avrupa dijital pazarındaki yerini güçlendirirken IAB Avrupa’nın yönetimindeki yerini de sağlamlaştırmaya devam ediyor. IAB TR Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mahmut Kurşun önümüzdeki iki yıl için IAB Avrupa’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçildi. 3 ayrı grup üzerinden işleyen seçim sisteminde, IAB TR’nin içinde bulunduğu grupta IAB İtalya seçilemedi. IAB Avrupa iki yıl boyunca, üç temel alana odaklanacak: Sektörel politika savunması ve düzenlemeler; kurumsal çerçeveler ve davranış kuralları ve endüstri programları.

Önümüzdeki iki yılda IAB Avrupa’nın yönetiminde görev alacak isimler şöyle:

Ulusal IAB’ler:

Allan Sorensen, EU Policy Officer – Danske Medier / COO – IAB Danimarka

Jon Mew, CEO – IAB UK

Luis Marinho Falcão, Opersayon Direktörü – IAB Portekiz

Dr. Mahmut Kurşun, Yönetim Kurulu Üyesi – IAB TR

Nicolas Rieul, Başkan – IAB Fransa

Reyes Justribo, Genel Müdür – IAB İspanya

Suzanne McElligot, CEO – IAB İrlanda

Thomas Duhr, VP– Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. IAB Almanya

Tim Geenen, Yönetim Kurulu Üyesi – VIA Hollanda

Włodzimierz Schmidt, CEO & Yönetim Kurulu Başkanı – IAB Poland

Firmalar:

Alex Hole, VP – Samsung Ads

Bethan Crockett, Stajyer Avukat – GroupM

Carolin Wehrhahn, Bürüksel Ofisi Halkla İlişkiler Başkanı – Axel Springer

IIeana Falticeni, Genel Danışman – Quantcast

Michael Sandblicher, SVP Platformlar & Araştırma – ProSiebenSat.1 Media SE

Neil Bowman, VP Reklam Telnolojileri – BBC Global News

Rhys Noelke, SVP Teknoloji & Veri, Bertelsmann – RTL Group

Stephen Wing, SVP, EMEA Başkanı– Magnite

Stuart Wilkinson, Uluslararası Dijital İş Direktörü – Kantar

Thomas Mendrina, Üst Düzey Yönetici, Central Europe – Xandr

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Mahmut Kurşun ‘’Dijital tüm dünyada etkisini ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye de bu alanda en dikkat çeken ülkelerden biri. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre dijital 2020’de, %54’lük pay ve yaklaşık 7,5 milyar TL yatırım ile en büyük payı alan mecra konumuna geldi ve Avrupa’nın en büyük 10 dijital pazarından biri oldu. 2020’de Türkiye, Dijital Reklam Yatırımlarında Avrupa’da en fazla büyüyen ülke oldu. Avrupa çapında en başarılı dijital çalışmaların ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 2021’de toplam 19 kategoride 12 ödül alarak yine yaratıcılığımızı ve bu konudaki bilgi birikimimizi gösterme şansı bulduk. IAB TR olarak dijitalin Türkiye’de gelişimi, küresel standartların yaygınlaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki deneyimlerimizi Avrupa ile paylaşmaktan, Avrupa’da yaşanan gelişmeleri Türkiye’ye taşımaktan, Avrupa’daki kuralların, standartların oluşmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. “ dedi.