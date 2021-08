Hunca Kozmetik konkordato talep etti

Hunca Kozmetik AŞ ile grup şirketleri Hunca Ambalaj AŞ ve Hunca Life Kozmetik Pazarlama AŞ konkordatoya başvurdu. Grup, söz konusu şirketlerin yanı sıra Tunçer Hunca, Zeynep Hunca ve Esra Yıldızoğlu için de konkordato istedi.

Mahkeme 3 ay mühlet verdi

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru 2 Ağustos günü yapıldı. Mahkeme yapılan başvuruyu 2 gün içinde karara bağladı. Mahkeme önceki gün üç şirkete ve sahiplerine yönelik 3 aylık geçici mühlet verdi. Bu kararla birlikte, şirketler ve sahipleri hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Bu karar, daha önce yapılmış olan icra takip taleplerini de kapsıyor. 4 Kasım 2021’e kadar geçici mühlet verilen şirketlere yönelik 3 kişilik de komiser heyeti atandı. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi SMMM İrfan Demirci ve Dr. Halil İbrahim Alparslan, Hunca Grubu şirketlerinin geçici komiser heyeti olarak görev yapacak.

"Çalışanları mağdur etmemeye çalışıyoruz"

Hunca Kozmetik’in avukatı Av. Doğuş Can Çiçekli, borçların büyük bir bölümünün bankalara olduğunu kaydederek şunları kaydetti: “Bundan sonraki süreçte alacaklıları zarara uğratmadan, doğrudan ve dolaylı 1000’in üzerindeki insanı işsiz ve zor durumda bırakmadan konkordato kurumunun tüm kurallarına riayet edilerek projeyi tasdik ettirmeyi ve dün olduğu gibi bugün de şirketin ülkemize yarattığı katma değeri artırmayı amaçlıyoruz.”

140 ülkeye ihracat

Ünlü kozmetik markasının temeli 1957’de Adnan Hunca tarafından atıldı. Adnan Hunca’nın 2017’de vefatı sonrası grup ikinci kuşaktan isimlerin yönetimi altında. Hunca, Türkiye’de ilk kez erkek parfümü ve saç kremi üretimini yapması ile biliniyor. Bundan 20 yıl kadar önce Çerkezköy’de kurduğu fabrika ise Balkanlar ve Ortadoğu’nun en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasıydı. Hunca ürünleri 140’a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

HUNCA KURUMSAL TARİHÇESİ

1957'de kurulan Hunca, Türk kozmetik endüstrisinin en köklü kuruluşlarından biri olarak yaratıcı kimliği ile tercih edilerek her zaman ön plana çıkmıştır.



Hunca, yenilikçi ruhu ve profesyonel çalışma anlayışı ile her geçen gün biraz daha ivme kazanarak, daha büyük adımlarla hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.



· Üretime ilk kez Hunca Balsam ile başlayarak kısa süre içerisinde marka olmayı ve 1978 yılında Türkiye’nin ilk yerli erkek parfüm ve aftershave serisi olan Madigan ile yenilikçi bir hizmet anlayışında yer edinmeyi başarmıştır.

· 1980 yılında profesyonel yönetim yapısını benimseyerek, parfüm ve deodorant segmentinde lider konuma ulaşmış ve 1997 yılında Çerkezköy / Tekirdağ’da, Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük kişisel bakım ürünleri fabrikasını kurmuştur.

· Temelinde tüketici memnuniyetini esas alan ticari anlayışı ile 1998’de ISO 9001 belgesini alan Hunca, aynı yıl Carmina markası ile renkli kozmetik alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

· 2002’de ilk yerli deostick üretimini gerçekleştirmiş ve 2003’te Hunca İxir Serisi ile Sensation parfümü ile her yaştan tüketiciye her zaman kaliteyi sunmuştur.

· 2006’da Duru Grup ile üretim ve dağıtım alanlarında ortaklığa gidilmiştir. Aynı yıl dinamik genç kızların imajını yansıtan parfüm ve deodorant serisi She’nin ve Caldion Night’ın lansmanları gerçekleştirilmiş ve değişmeyen kalitesiyle Caldion markasının çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.

· 1990 yılında lansmanı yapılan Jagler, 2007’de lansmanı gerçekleştirilen Jagler Sport ile cesaret modernize edilmiş; uzun yıllardır beğeniyle kullanılan Jagler ürün gamı arttırılmıştır.

· 1998 yılında Hunca ailesine katılan Black Magic markası, 2005 yılında Jagler markası altına alınmıştır. Bu doğrultuda, 2006 yılında Black Magic için ambalaj ve logo tasarımında yeniliğe gidilmiştir.

· 1998’de Equal, tüketicinin beğenisine sunulmuştur.

· 2000 yılında güvenilir marka Viva Cappio altında bir alt marka daha geliştirilmiştir: Viva Cappio Lola.

· 2002’de Hunca ailesine ve böylelikle erkek parfüm pazarına Extory katılmıştır.

· 2003 yılında ihracat pazarlarına yönelik olarak Soft Deodorant lansmanı yapılmıştır.

· Sektöründe boy gösteren Carmina Classic markası; tüketicilerinin yoğun isteği üzerine Nisan 2006’da tekrar lanse edilmiştir.

· 2006’da Ying Yang – denge felsefesinden ilham alan şişe tasarımıyla Equal, marka logosunda revize yapılmıştır.

· Eylül 2008’de ise renkli kozmetik alanında ilk genç kız markası She Colors lansmanı gerçekleştirilmiş, tüm kozmetik ihtiyaçlara cevap verecek donanıma sahip 84 Sku’luk ürün gamı, sıra dışı ambalaj ve standlarıyla eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşatmak için satış noktalarında yerini almıştır. Son olarak 7. çeşidi ile tüketicisiyle buluşan She markasının ürün portföyünde parfüm ve deodorant haricinde 2008 Nisan ayında raflarda yerini alan roll-on da bulunmaktadır.

· 2010 yılında Caldion ailesine Zen, City ve Jeans katılmıştır.

· Temmuz 2010’da ise Viva Cappio ailesinin yeni üyeleri Diva ve Mona lansmanı gerçekleştirilmiştir.

· 2011 yılında Jagler ailesine Black ve Storm katılmıştır.

· Mayıs 2011’de Equal ve Extory yenilenen ambalajı ve değişmeyen kalitesi ile tüketiciye sunulmuştur.

· Kendi vizyonunu belirlemiş, hedeflerini saptamış, felsefesinin kendisine kazandıracağı gelişmeleri içerisine (özüne) sindirmiş Hunca Kozmetik, Haziran 2011 itibariyle yeni kurumsal logoya geçiş yaparak, daha modern bir çizgiye kavuşmuştur.

· 2011 yılı Ekim ayında Network Marketing – HuncaLife lansmanı gerçekleştirildi, HuncaLife kişisel bakım sektörüne “doğrudan satış” vizyonu ile giriş yaptı.

· 2012 yılı Haziran ayında Carmina markasının Carminella olarak relansmanı gerçekleşti.

· 2012 yılı Mayıs ayında Body mist ( vücut spreyi – sprey deodorant ) pazarına She Body Mist ( She is Cool, Fun, Sweet, Sexy ) katıldı.

· 2012 yılı Temmuz ayında She markasına She is Miss.. Gourmet Vücut Serisi ( She is miss Berry, Strawberry, Lime, Mango ) ile vücut losyonu, yoğun nemlendiricili vücut kremi, duş jeli, el kremi ve vücut spreyi eklenerek ürün gamı arttırıldı.

· Eylül ayı – 2012 yılında ekonomik sınıf parfüm ve deodorant segmentinde kadınlar ve erkekler için tazeleyici kokuları ile Promise & Irony markaları lansmanı yapıldı.

· 2012 yılı Eylül ayında Caldion Night ambalajlarında teneke kutu revizyonu ile relansman gerçekleştirildi.

· 2012 yılı yine Eylül ayında Caldion Jeans ambalajında akrilik kutudan teneke kutu revizyonu ile relansman gerçekleştirildi.

· 2012 Kasım’ında “yarattığı etkiye teslim olan erkeklerin güçlü kokusu” Thorne markası lansmanı yapıldı. Force, Power ve Energy varyantları ile raflardaki yerini aldı.

· 2013- Haziran ayı itibari ile Hunca Kozmetik, dermokozmetik alanında da yeni markası Hunca Care ‘den ürünler ( At kestanesi kremi ve ayak kremi ) ile eczane kanalında da yerini almıştır.

· 2013 yılında HC markası elde ettiği başarısı ile sağlıklı ve doğal ürünler geliştirmeye devam etti. Bitkilerin gücünü kullanarak Hunca Care şampuan serisini geliştirdi. Argan & Zeytinyağlı Şampuan, Defne & Sarımsak Şampuan, Bıttım Çörekotu Şampuan değerli bitki özleri ile çok sevildi.

· 2013 Jagler değişmeyen kalitesi ve lider konumu ile alt marka geliştirdi. Jagler Blue. Erkekler için daha sportif bir dünyayı temsil etti.

· 2013 Hunca satış stratejileri geliştirerek Hunca Shop kurumsal satış sitesini faaliyete geçirdi.

· 2013 She kasım ayında ihracat pazarına yönelik She Make Up oje serisini tüketicilerin beğenisine sundu.

· 2013 yılına hızlı giriş yapan, genç kızların vazgeçilmezi She markası 9. varyantı She is a Clubber lansmanı Ocak ayında yapıldı. Parfüm, deodorant ve roll-on ürün gamı ile Clubber’ın kalıcı ve eşsiz kokusu yine genç kızları büyüsü altına aldı.

· 2013 yılında klasikle moderliğin arasındaki mükemmel dengeyi yakalayarak sizlere sıcaklığını asla kaybetmeyen bir koku sundu: Moments! Moments’ın zarif şişesi kokunun duygusallığını yansıtıyor. Day, Night, Summer ve Weekend... 4 farklı koku kadınları büyüledi. Her an...

· 2014 She oje ile başlayan She Make Up yolculuğuna ekonomik ve fonksiyonel makyaj grupları ekledi. Yüz Makyajı, Göz Makyajı, Dudak Makyaj Ürünleri.

· 2014 yılında HC markası doğadan gelen mucizeye inanarak saç kremi geliştirdi. Hunca Care Argan & Zeytinyağlı Saç Kremi, Hunca Care Defne & Sarımsaklı Saç Kremi

· 2014 Jagler kalitesiyle tüketiciye beklentilerinin üstünde ürünlerle buluşturmaya devam etti. Jagler erkek saç bakım serisini geliştirdi. Jagler Traş Kolanyası, Jagler Traş Köpüğü, Jagler Aftershave, Jagler Şampuan.

· 2014 She yeniliğe açık, heyecanlı, modern ve eğlenceli genç kızların vazgeçilmezi She ürün gamına Cıty koku serisini ekledi. She is From İstanbul, She is From Paris, She is From New York

· 2015 yılında Hunca Care markası müşterilerimizin beklentilerini zamanında karşılamak amacıyla doğal bakım ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaya devam etti. Ürün gamına Duş Jeli, Vücut Losyonu ekledi. Hunca Care Zeytinyağlı Vücut Losyonu, Hunca Care Aloe Vera & E Vitaminli Duş Jeli

· 2015 Hunca Care şampuan ailesine Bitkisel Kompleks Şampuanı ekledi.

· 2015 Hunca Care Bıttım Şampuan, Bıttım & Çörekotu şampuan olarak yenilendi.

· 2015 She, duygusal ve sıradışı notalara sahip olan She Is An Angel alt markasını geliştirdi.

· 2016 Jagler erkek bakım serisi ile ürün portföyünü genişletti. Jagler Saç Köpüğü, Jagler Saç Spreyi, Jagler Wax ve Jagler Jöle.

· 2017 Hunca Şirketler Grubu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan kozmetik sektöründe 4. AR-GE merkezi seçilmiştir.Ürünlerini T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan kendi AR-GE merkezi tarafından üretir.

· 2017 Hunca Kozmetik 22 dönüm arazi üzerine kurulu Çerkezköy Üretim Tesisi 15.000 m2 kapalı alana sahiptir. Gerek alan büyüklüğü, gerekse kapasitesel büyüklüğü itibari ile Türkiye’nin önde gelen kozmetik fabrikalarından birisidir. Ayrıca 2017 yılında başlatılan 22M TL’ lik tevsi ve modernizasyon yatırımıda tamamlanmıştır. Buradaki amaç yeni müşterileri bünyeye katıp; istihdamı ve verimliliği arttırırken Türk Sanayisinin gelişimine hizmet etmektir.2019 yılında resmi açılışı yapılmıştır.

· 2017 Hunca Care bitkisel şampuan serisine HC Biberiye & Yulaf Şampuan ekledi.

· 2017 Clıche markası ile kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler geliştirdi.

· 2018 Hunca Care sürekli gelişen Anti-Perspirant teknolojisini kullanarak ter ve vücut kokusuna karşı etkili Antperspirant deodorant serisini sundu.

· 2018 Carmınella vazgeçilmez özel kokusu ile bir alt marka geliştirdi. Çiçeksi ve meyvemsi notaların uyumu ile Carmınella Love

· 2019 Hunca Care Şampuan serisi ürün gamına doğadan ilham alan HC Isırgan Otu Şampuanı ekledi.