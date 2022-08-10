Hububat ve bakliyat ihracatında artış devam ediyor! 'En fazla ihracat ABD'ye'

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk hububat sektörü, ihracatta yukarı yönlü ivmesini devam ettirdi.

Buna göre; İHBİR’in Temmuz ayı ihracatı, geçen yılın Temmuz ayına oranla yüzde 22,40 artış ile 181,5 milyon dolara çıktı. Hububat sektörünün Türkiye geneli Temmuz ayı ihracatı ise, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31,6 artışla 844.9 milyon dolara ulaşırken, Türkiye geneli Ocak-Temmuz dönemi ihracatı yüzde 31,4 artışla 6 milyar 258 milyon dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT ABD’YE

Temmuz ayında, hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla Irak, ABD ve Cezayir olurken; İHBİR’in temmuz ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise sırasıyla ABD, Yemen ve Irak oldu.

Birlik; temmuz ayında ABD'ye yüzde 31,26 artışla 21,7 milyon dolar, Yemen'e yüzde 498,5 artışla 14,2 milyon dolar, Irak'a ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 düşüşle 13,2 milyon dolar ihracat yaptı.

Yıllık bazda, İHBİR'in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke arasında 305,4 milyon dolarla ABD ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 204,1 milyon dolarla Irak, üçüncü sırada ise 112 milyon dolarla Almanya yer aldı.

Mal grupları olarak bakıldığında, birlikte en fazla ihracat; 44,3 milyon dolarla diğer gıda müstahzarlarında gerçekleşirken, şeker ve şeker mamulleri 41,7 milyon dolarla ikinci sırada, 30,1 milyon dolarla pastacılık ürünleri üçüncü sırada yer aldı. Türkiye geneli hububat sektörü ocak-temmuz dönemi ihracatında ise, Irak 1 milyar 251 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Irak'ı 380,6 milyon dolar ihracatla ABD ve 320,3 milyon dolarla Suriye izledi.

Temmuzda, Türkiye hububat sektörünün en fazla ihracat yaptığı ürün grubu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artış 2 milyar 429 milyon dolarla pastacılık ürünleri oldu. Değirmencilik ürünlerinin ihracatı 1,87 milyar dolar, bitkisel yağ ihracatı da 1,85 milyar dolar oldu. AB üyesi ülkelere yapılan ihracat ise, 2022 yılı Temmuz ayında Hububat Sektörü genelinde 54,6 milyon dolar olurken; 2022 yılının ilk 7 ayında aynı ülke grubuna yapılan ihracat ise 552,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TRENDİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, ciroyu çok ciddi etkileyecek olumsuz bir sürü unsur olmasına rağmen, 2021 yılının beşinci ayı itibarıyla İHBİR’in aylık büyüme trendinin devam ettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının olması, hububat ve bakliyatta birçok üründe üretimin yasaklanmış olmasına rağmen yükseliş trendini kaybetmediklerinin altını çizen Taycı, "Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Türkiye’nin lojistik avantajı ve tedarik zincirlerinin değişiminin Türkiye lehine olması. Biz; üreticimiz ve ihracatçımız olarak şu anda yurtdışına mal sattığımız, raflarına girdiğimiz her ülkede kalıcı olmak için faaliyetler yapmalı, bu ülkelere gidip dağıtım kanallarını iyi tespit etmeliyiz. Ürünlerimizi nasıl satacağımızı, dağıtacağımızı bizzat yerinde görmeli ve daha farklı kanallara hitap eden distribütörleriyle de anlaşmalıyız. Tedarik zincirlerinin tekrar pandemi dönemindeki haline dönmesiyle yakalamış olduğumuz bu avantajı ve pazarları kaybetmemek ve bu pazarlarda yerleşmiş, oturmuş olmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kazım Taycı, "İhracatçılarımıza İHBİR Yönetim Kurulu olarak tavsiyemiz; "İçeride siparişimiz var, yeterince doluyuz." gibi bir rehavete girmemeleridir. Bir elimizde bavulumuz, bir elimizde numunelerimiz sürekli pazarlarda olmalı, bizzat yerinde görmeli ve oralarda ne yapacağımız hakkında kararlar vermemiz lazım. Aksi takdirde eskiye döndüğünde buralardaki avantajlarımızı kaybedebiliriz." dedi.

KOBİYE VERİ DESTEĞİ

Taycı, İHBİR olarak odak noktalarından bir tanesinin KOBİ sınıfında olan üretici ve ihracatçıların; yurt dışı pazarlara açılabilmesi, daha farklı kanallarda ürünlerini satabilmesi adına ciddi manada emek ve çaba harcadıklarını söyledi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde KOBİ'lere çok ciddi veriler paylaşacaklarını vurgulayan Taycı, "Yurtdışı ve yurtiçinden büyük firmalardan tedarik ettiğimiz verilerle; sektörel bazda, ürünsel bazda ülkelerin ithalat oranları, kişi başı tüketim oranları ve gümrük mevzuatları ile ilgili paylaşacağımız bu verilerle de kendilerine yol haritası oluşturmalarını talep edeceğiz." dedi.

HEDEF DAHA FAZLA, DAHA YAYGIN VE KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Ekonomi Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu “Uzak ülkelere ihracat stratejisini” de yakinen takip edeceklerini belirten Kazım Taycı, "Bununla ilgili olarak Güney Amerika’da birkaç yeni fuar görüşmesi içerisindeyiz. Aynı zamanda Uzakdoğu’da farklı birkaç ülkede sektörel heyet, sektörel satın alma heyeti ve fuar planlamaktayız. Hedefimiz İnşallah daha fazla, daha yaygın ve daha katma değerli ihracat." değerlendirmesinde bulundu.

Taycı son olarak, Türkiye'nin çok ciddi diplomasi ve siyaset sonucuyla 'Tahıl Koridoru Anlaşması' sayesinde dünyayı Rusya ve Ukrayna’ya bağladığını, bunun ülkemiz adına önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi. (patronlardunyasi.com)