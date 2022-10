HP’den hibrit çalışma modelleri için çalışanları mutlu edecek yeni teknolojiler

Günümüzün hibrit çalışma dünyasında başarılı olmak için kurumların hızlı bir şekilde adapte olması ve çevik kalması gerekiyor. Hibrit çalışma stratejilerinin farklı lokasyonlarda çalışan bireyler ve ekiplerin uyum içinde çalışmasını destekleyecek teknoloji, cihaz, çözüm ve hizmetleri içermesi bu nedenle önem taşıyor. Daha iyi iş birliği, daha fazla üretkenlik ve esneklik hedefiyle çalışan kurumlar rekabet avantajı yakalayabiliyor. HP’nin cihazları, çözümleri ve uzmanlığı işte tam bu noktada devreye girerek bireyler için mutlu bir şekilde çalışmayı mümkün kılarken iş gücünü ve kurumları hibrit çalışma dünyasında başarılı olmaya hazırlıyor.

Her 10 çalışandan neredeyse 8’i hibrit çalışmayı tercih ediyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki çalışanlar, kazandıkları esneklik sayesinde hem kendilerine hem de kurumlarına verimlilik katmalarını sağlayan hibrit çalışmadan mutluluk duyuyor. HP’nin yaptığı “İşin Geleceği Araştırmasına" göre çalışanların yüzde 60'ı nerede ve ne zaman çalışacakları konusunda esneklik istediklerini söylüyor. Yüzde 77'si yani her 10 çalışandan neredeyse 8’i ise hibrit çalışma modelini tercih ediyor.[1] PwC tarafından açıklanan “İnsan Kaynakları Liderlerinin Gündemi” raporuna göre ise Türkiye’de İK yöneticilerinin yüzde 94’ü hibrit çalışma modelini, yüzde 76’sı uzaktan çalışma yöntemlerini, yüzde 71’i ise esnek çalışma saatleri ve programını destekliyor[2].

HP, hibrit vizyonu ile şirketlerin beş alanda hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor.

Şirketler ortaya çıkan yeni trend doğrultusunda hibrit çalışmaya her geçen gün daha fazla önem veriyor. HP de hibrit vizyonu üzerine inşa ettiği ürünleri ile şirketlere ve çalışanlara bu trendleri yakalayarak “mutlu bir şekilde” işlerini yapmalarına yardımcı oluyor:

Ekipleri bir araya getiriyor: HP, ister birlikte ister ayrı olsun ekiplerin bağlantı kurmasına, bağlantıda kalmasına ve iş birliği yapmasına yardımcı olmak için ürünler sunuyor. HP Presence ile güçlendirilmiş birinci sınıf dizüstü bilgisayarlar HP EliteBook Serisi sayesinde mekan bağımsız çalışan bir kişi, farklı yerlerden ve uzaklıktan bağlanan diğer arkadaşları ile aynı odadaymış gibi iletişim kurabiliyor.

Üretkenliği arttırıyor: HP her yerden verimli çalışmayı sağlayan teknolojileri ile çalışanların üretkenliğini de artırıyor. Ancak üretkenlik için her çalışanın kendi rolündeki ihtiyaçlarının bilinmesi ve donanımları uzaktaki veya sahadaki çalışanla doğru şekilde eşleştirmek gerekiyor. HP bu amaçla cihazlar ve çözümler de sunuyor. Uzaktan çalışan iş gücünü güçlendirmek için eksiksiz donanım ve yazılımı olan yüksek performanslı Z by HP İş İstasyonları ile dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, ekranlar ve çözümlerle en ağır iş yüklerinin üstesinden gelinmesi kolaylaşıyor. Yeni HP Z serisi, günümüz çalışanlarına sınırsız yaratıcılık gücü vererek üretkenliklerini artırıyor. Ayrıca HP Elite PC'ler de çalışanlar nerede olurlarsa olsunlar üretken kalmaları için güç ve performans sağlıyor.

Güvenliği sağlıyor: HP’nin yaptığı bir araştırmaya göre zararlı yazılım ihlallerinin yüzde 99’u bir kullanıcı tıklamasıyla ortaya çıkıyor. Bu gerçeği dikkate alan HP tüm teknoloji ekosisteminde sıfır güven yaklaşımı ile güçlendirdiği güvenlik mimarisi ile çalışanların ve işlerinin siber saldırılara karşı korunmasına yardımcı oluyor. HP Wolf Security donanım düzeyinde başlayıp yazılım ve hizmetlere kadar uzanan kapsamlı uç nokta koruması ve esnekliği sağlıyor.

Esneklik sunuyor: Hibrit düzende, kişilerin diledikleri her yerden çalışma esnekliğine sahip olması yoluyla daha iyi bir çalışan deneyimi sunulması gerekiyor. HP Elite Dragonfly G3, kolay taşınabilir olması ile mobil olması gereken çalışanların hayatını kolaylaştırıyor, çalışanlara esneklik kazandırıyor. 1 kg'ın altında HP Elite Dragonfly G3, 13.5" kapaklı tasarımın yanı sıra kullanıcıların üretken kalmalarını sağlamak için 3:2 oranla daha geniş ekran da sunuyor. HP Presence ile geliştirilmiş Elite Dragonfly, Audio by Bang & Olufsen ile olağanüstü bir iş birliği deneyimi sergiliyor ve dört ayrı amplifikatör birlikte çalışarak güçlü bir ses oluşturuyor. Yapay zekâ tabanlı gürültü azaltma özelliği (2.0), insanların maske takarken bile duyulabilmesi için sesleri zenginleştiriyor.

Sürdürülebilirlik katıyor: Sürdürülebilirlik, gezegeni korurken akıllı çalışmak anlamına geliyor. Gelecek nesiller için gezegeni korumaya kararlı olan HP, değer zinciri boyunca çevresel etkileri azaltmaya yardımcı oluyor. Bu nedenle ev ve ofis yazıcıları ve sarf malzemeleri, PC'ler ve ekranlar için tüm HP marka kağıt ve kağıt bazlı ambalajlar geri dönüştürülmüş veya sertifikalı kaynaklardan elde ediliyor. HP, gezegeni korumak için daha enerji verimli, düşük karbonlu, geri dönüştürülmüş içeriği yüksek, kullanım ömrü uzun ve geri dönüştürülebilir ürünler üretiyor, 2020'den bu yana, ürünlerinin yüzde 95’inde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor.

“Ürün, çözüm ve hizmetlerimizle hibrit çalışmayı destekliyoruz”

Basın toplantısında konuşan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, “Bir sonraki sismik değişimleri tahmin etmek imkansız olsa da esnekliğe sahip şirketler, gelecekte ortaya çıkabilecek zorluklarla mücadelede kendilerine daha fazla güven duyacaktır. HP olarak biz de teknoloji endüstrisinin iş dünyasında hibrit çalışma kültürüne geçişi kolaylaştırmada kritik bir rol oynadığına inanıyor; hibrit vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz teknoloji, ürün ve hizmetlerimizle bu hibrit çalışma modelini destekliyor, gerek şirketlerin gerekse çalışanlarının mutlu bir şekilde işlerini yapmalarını mümkün kılıyoruz. Bu kapsamda insan merkezli ve çalışan deneyiminde esnekliğe odaklanma taahhüdümüzde kararlı adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Çalışma düzenini teknolojinin gücü ile yeniden tasarlamak gerekiyor”

Hibrit çalışmanın gelip geçici bir trend olmaktan ziyade iş dünyasının yapı taşlarından biri olacağına inandığını ifade eden Alaman, “Uzaktan çalışma ile başlayan ve hibrit çalışma modeli ile devam eden devrimi memnuniyetle karşılayan çalışanlar, nerede çalışırlarsa çalışsınlar üretkenliklerini koruyarak dayanıklılıklarını ve esnekliklerini kanıtladı. BT ve iş dünyası liderleri için şimdi yapılması gereken, günümüz dünyası için çalışma düzenini teknolojinin gücünden faydalanarak yeniden tasarlamak ve iş gücünü, her yerde ve her zaman en iyi şekilde çalışmalarına yardımcı olacak yeni teknoloji ve çözümlerle güçlendirmektir. Bunun için ise şirketlerin tüm iş birimleri genelinde işleyen bir hibrit çalışma sistemi oluşturmalarını sağlayacak teknoloji, süreç ve kültürü harmanlaması gerekiyor. Biz de HP olarak çözümlerimiz ve uzmanlığımız ile şirketleri ve iş gücünü hibrit bir çalışma dünyasında başarılı olmaya hazırlıyoruz.” dedi.

Alaman konuşmasında hibrit çalışma nedeniyle güvenlik risklerinin arttığına da dikkat çekerek şirketlerin bu konuda yapmaları gerekenleri ise şu şekilde özetledi: “İster birlikte ister ayrı olsun, ekiplerin bağlantı kurmasına, bağlantıda kalmasına ve iş birliği yapmasına yardımcı olacak şekilde doğru teknolojiyi kullanarak verimli ve üretken çalışmak mümkündür. Bunları yaparken siber güvenliği sağlayan ürünler tercih etmek de çok kritiktir. HP olarak hibrit çalışma düzeni için sunduğumuz tüm ürünlerde güvenlik kriterine büyük önem veriyoruz. Gerek çalışanlar olsun gerek İK yöneticileri olsun ürünlerimizi güvenlikten endişe duymadan gönül rahatlığı ile kullanabilir.”

HP, hibrit modelde çalışanların mutlu bir şekilde işlerini yapmalarını sağlayacak ürünlerini tanıttı hibrit modelde çalışanların mutlu ve verimli şekilde işini sürdürebilmeleri için geliştirdiği ürün yelpazesini tanıttı. HP’nin tanıttığı ürünler içerisinde kurumsal bilgisayardan oyun ürünlerine ve aksesuarlara kadar pek çok ürün bulunuyor.

Türkiye’deki kullanıcılara eşsiz bir hibrit deneyimi yaşatacak ve çalışanların diledikleri yerde mutlu bir şekilde işlerini yapmalarını sağlayacak HP ürünleri:

HP ile dilediğiniz yerden mutlu ve verimli çalışın

HP Elite Dragonfly G3

HP Elite Dragonfly, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor ve her yerden çalışma için optimize edilmiş özellikleriyle birlikte 1 kg altında ultra hafif olmasıyla beklentilerin ötesinde taşınabilirlik sağlıyor. Aynı zamanda okyanusa gitmesi muhtemel plastik gibi geri dönüştürülebilir materyallerin kullanıldığı şık tasarıma sahip bu cihaz, dünyanın en sürdürülebilir PC portföyünün de parçası.

HP Elite x360 1040 G9 ve HP EliteBook 1040 G9

Hibrit çalışmalarda sorunsuz geçişler için yeniden tasarlanan bu cihazlar, daha fazlasını göstermek ve kaydırmayı azaltmak için 16:10 ekran oranının yanı sıra ince ve hafif bir kasaya sahip. HP Presence ile güçlendirilen bilgisayarlar; 5MP kamera, 940nm IR kamera ve ses netliği için sürükleyici ses yazılımı ile en iyi şekilde görüntü ve ses verebiliyor.

HP EliteBook 800 G9 Serisi

Bilgisayarlar ultra ince kasa, yeni 16:10 oran ekranı ve daha büyük bir tıklama tuşu oranı ile yeniden tasarlandı. HP Presence ile kullanıcılar, isteğe bağlı otomatik izleme 5MP kamera, Audio by Bang & Olufsen ve isteğe bağlı 5G bağlantısı ile daha kişisel ve zengin bir çalışma deneyimi yaşıyor.

HP EliteDesk 800 G9 Mini

Hibrit çalışma dünyasında üretken kalmak için tasarlanan HP Elite Mini 800 masaüstü bilgisayarı, HP monitörün arkasına takılarak son derece yüksek performans ve güvenlik sunuyor.

HP EliteOne 870 G9 All-in-One

HP Presence destekli birinci sınıf ses ve video özellikleriyle toplantılara hayat veriyor. HP Wolf Security for Business, donanım destekli, her zaman aktif, dirençli bir savunma hattı kuruyor. En yeni Intel işlemci, yüksek depolama ve yeni ve hızlı DDR5 bellekler sayesinde çoklu görevlerin kolaylıkla yürütülmesine imkan veriyor.

HP E27m Konferans Monitörü

Entegre 5MP; eğimi ayarlanabilir web kamerasına, hoparlörlere ve çift mikrofona sahip Zoom Sertifikalı HP E27m G4 USB-C Konferans Monitörü ile kolaylıkla konferans görüşmesi yapmak mümkün. Veri, video ve 65 W'a kadar dizüstü bilgisayar şarjı sağlayan tek bir USB-C kablosu ile zahmetsizce çalışma imkanı sunuyor.

HP 965 4K Yayın Web Kamerası

Yapay zeka ile geliştirilmiş HP 965 4K Yayın Web Kamerası açıldığında ve inanılmaz net bir HDR konferans deneyimi yaşandığında herkesle aynı odadaymış gibi hissediliyor. Bu web kamerası, önemli olan şeylere odaklanılabilmesi için HP Presence ile ortama ve kullanıcı hareketlerine otomatik olarak uyum sağlıyor. 360° döndürme, 90° eğim ayarı ve 100° ‘lik geniş görüntüleme açısı ile en etkileyici yayınlar gerçekleştirilebiliyor.



HP 655 Programlanabilir Kablosuz Klavye ve Fare

Konfor, üretkenlik, güvenilirlik ve şıklık bir arada. 20’den fazla programlanabilen tuşun işlevleri özelleştirilebiliyor ve daha hızlı ve akıllı çalışmak için kablosuz klavye ve farenin keyfi çıkarılabiliyor. Çoklu yüzey sensörüne sahip fare ile mermer gibi zorlu yüzeylerde rahatça çalışırken klavyenin 20 aya, fare için ise 24 aya varan uzun pil ömrü ile güç açısından daha büyük verim elde edilebiliyor.

HP Laserjet Tank Printer

İster evden ister ofisten baskı için kartuşsuz toner tanklı yazıcı deneyimi: Kartuşsuz, Toner Tanklı Lazer Yazıcı Serisi, HP LaserJet Tank markasıyla tüm küçük işletme sahipleri ve çalışanların kullanımına uygun. Satın alındığında kutusundan toner dolu dahili tankıyla çıkıyor ve içindeki tonerle 5 bin sayfaya kadar baskı alınabiliyor, uzun süre toner yenileme gerekmeden rahatça kullanılabiliyor.



HP Renew Executive 16 inç Bilgisayar Sırt Çantası

İşlevsellik ve stil sahibi tasarıma sahip bu çanta, iş veya günlük yaşam ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde genişleyebilir. 100% geri dönüştürülmüş plastik içeren dış malzeme gezegene verdiğimiz sözü yerine getirmemize yardımcı oluyor. USB-C ® bağlantı noktası, çift bobinli fermuarı, RFID korumalı cep, izleme aygıtını gizleyebilen cebi ve su geçirmez özellikleriyle güvenlik ve konfor anlamında seviyeyi üst seviyeye çıkarmak için geliştirildi.

HP ile dilediğiniz yerde yaratıcı tasarımlara imza atın



HP Z40c G3 WUHD Kavisli Monitör

HP Z40c G3 Kavisli Monitörün parlak, geniş görüntülere, gerçeğe olağanüstü yakın renkleri deneyimlemeye ve tüm projeleri 5K:2K çözünürlüklü Ultrawide ekranda çarpıcı ayrıntılarla aynı anda görmeye olanak sağlar. Entegre 4K web kamerası ve yüksek kaliteli hoparlörlerle aramalarda gerçek hayattaki gibi bir görüşme sağlar.

HP Z27q G3 QHD Monitör

Tüm tasarım standartlarını aşacak titizlikle üretilmiş HP Z27q G3 QHD Ekran, orijinal alüminyumdan imal edilmiştir ve etkileyici, çerçevesiz bir görüntüleme deneyimi sunar. Hassas Quad HD çözünürlüklü, olağanüstü renk doğruluğu ile fikirleri hayata geçiriyor.



HP Z2 Mini G9 İş İstasyonu

İnanılmaz derecede küçük bir bilgisayarda son derecede yüksek performans sunuyor. Masanıza veya monitörünüzün arkasına kolayca yerleşir, böylece ofis alanı kaybetmeden 3D projelerin üstesinden gelebilirsiniz. Ayrıca, şık yeni görünümüyle evde veya ofiste modern işyeri için ideal tercih.



HP 930 Creator Kablosuz Fare

7 adet programlanabilir düğme, süper hızlı kaydırma tekeri ile çeşitli uygulamalardaki komutları özelleştirerek yaratıcılığın kısıtlanmadan özgürce sergilenmesini sağlıyor. Çoklu cihaz desteği ve farklı işletim sistemleri arasında zahmetsizce geçiş yapılıyor. Ergonomik tasarımı, cam dahil her türlü yüzeyde çalışabilen sensörü ve dahili bataryası ile bir cihazdan istenebilecek tüm özellikler bir arada.



HP E27u G4 QHD USB-C Monitör

Gelişmiş görüntüleme deneyimi ve bilgisayarı monitörden gelen USB-C kablosuyla şarj etme yöntemiyle çalışma alanını en ergonomik şekilde kullanma imkanı sağlıyor.



HP 970 Programlanabilir Kablosuz Klavye

20'den fazla programlanabilen rahat, sessiz, yumuşak tuşları, kontrol edilebilir akıllı arka ışık ve uzun ömürlü, şarj edilebilir pil gibi özellikleriyle yazma deneyimini en üst seviyeye çıkarırken çoklu bağlantı seçenekleri ve HPAC yazılım desteği ile üretkenlik ve performans da artıyor.



HP 960 4K Yayın Web Kamerası

Yapay zeka destekli HDR web kamerası ile en sevilen platformlarda 4K çözünürlüğe kadar en iyi yayını kalitesi elde ediliyor. Gece ve gündüz için en gerçekçi görüntüler otomatik olarak ayarlanırken siz her zaman sahnenin ortasında kalıyorsunuz. Yayın yapmak ve içerik üretmek için ihtiyaç duyulan tüm özellikler tek bir kamera ile sağlanıyor.



HP Creator 16.1 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Profesyonel ve hevesli olanlar için, yaratıcılık ortaya çıktığında seyahat etmeye hazır olmak gerekiyor. Her şekil ve boyuttaki cihazlar için kolay erişimli, özelleştirilebilir bir bölme ile tüm kurulumu koruma imkanı sunan çanta serisi, suya dayanıklı kılıfı ve hafif tasarımıyla nerede olunursa olsun harika şeyler yaratmak için hazır olma imkanı sunuyor.



HP Creator 13.3 inç Sling Bilgisayar Çantası

Profesyonel ve hevesli olanlar için, yaratıcılık ortaya çıktığında seyahat etmeye hazır olmak gerekiyor. Her şekil ve boyuttaki cihazlar için kolay erişimli, özelleştirilebilir bir bölme ile tüm kurulumu koruma imkanı sunan çanta serisi, suya dayanıklı kılıfı ve hafif tasarımıyla nerede olursa olsun harika şeyler yaratmak için hazır olma imkanı sunuyor.



HP Travel 25 Litre 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Büyük hacimli ama yine de şık sırt çantası tüm dünyayı görmeyi ve hedeflerinize ulaşmayı sağlıyor. Farklı boyutlardaki birçok güvenli ve rahat erişilebilir cebi sayesinde her şey yerli yerinde ve düzenli. Hem günlük hayat hem de kısa süreli geziler için 30 litre kapasiteye kadar genişleyebilir tasarıma sahip bu çanta konforlu bir şekilde seyahat etme keyfi sunuyor.

HP Travel 18 Litre 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Büyük hacimli ama yine de şık ve kompakt tasarıma sahip sırt çantası hareket halindeyken konfor ve güven hissettiriyor. Farklı boyutlardaki birçok güvenli ve rahat erişilebilir cebi sayesinde her şey yerli yerinde ve düzenli. Hem günlük hayat hem de kısa süreli geziler için 21 litre kapasiteye kadar genişleyebilir tasarıma sahip bu çanta konforlu bir şekilde seyahat etme keyfi sunuyor.



HP Smart Tank 790

HP Smart Tank 700 serisi yazıcıların içinden çıkan mürekkeple 18.000 sayfaya kadar siyah veya 8.000 sayfaya kadar renkli baskı alınabiliyor. Mürekkebi bittiğinde, uygun fiyatlı HP orijinal yedek mürekkep şişeleri ve kolayca doldurulabilen mürekkep tankıyla HP Smart Tank yazıcılar küçük işletmeler ve ofisler için ideal!

HP ile dilediğiniz oyunları keyifle oynayın

HP oyun sektöründe de devrim niteliğinde deneyimler yaşatan yeniliklerin öncülüğünü yapıyor.

OMEN 45L Desktop

OMEN Cryo Chamber™ 1 olarak adlandırılan devrim niteliğindeki patentli bir CPU soğutma çözümü olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Bu bölme, ana kuledeki iç mekânın 43 mm’ye kadar üst kısmında yer alıyor ve 360 mm’ye kadar AiO sıvı soğutucuyu barındırıyor. CPU, GPU ve diğer bileşenler tarafından aktif olarak ısıtılan ana iç mekandaki havayı kullanmak yerine masaüstü bilgisayarın dışından daha soğuk ortam havası çekerek radyatörü soğutuyor.

OMEN 16 Laptop

OMEN 16, en son GeForce RTX 30 Serisi Dizüstü Bilgisayar GPU'larının eklenmesiyle önemli yükseltmeler içeriyor. Ayrıca, dizüstü bilgisayarlar en yeni 12. Nesil Intel Core işlemcilere yükseltiliyor. Ayrıca OMEN Tempest Soğutma Teknolojisi ile sıcaklık en aza indirilirken masaüstü düzeyindeki gücü en üst düzeye çıkarıyor.

Victus

Aşırı ısınmayı önleyen soğutma sistemiyle oyunun el yakmaya başladığı anlarda bile oynamaya devam etme imkanı sunan Victus, Yüksek yenileme hızında 16,1" yüksek çözünürlüklü ekran ve daha uzun süre oynamanı sağlayan uzun pil ömrüyle en iyi performansını sergiliyor.



OMEN Citadel Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Oyun sırasında kesintisiz rahatlık için konforlu, destekleyici tasarım ve yarışçı estetiği ile oyun tutkunları için geliştirildi. Destekleyici tasarımda geniş oturma alanı, ekstra kalın yastıklar, 4 yönlü ayarlanabilir kolçaklar ve 5 yıldızlı çelik ayaklarıyla 136 kg ağırlığa kadar destek sağlarken daha iyi duruş sağlayan yüksek sırt özellikleri sunuyor.

OMEN Encoder CHERRY MX Kahverengi Mekanik Oyuncu Klavyesi

Yüksek kalibre rekabet için tasarlanan mekanik klavye ile tüm tuş vuruşlar kusursuz bir şekilde art arda sıralanıyor. OMEN Command Hub ile aydınlatma efektleri, parlaklık, media tuşları ve makro tuşlar ile entegrasyon sağlanıyor. USB kablosunun dayanıklılığını arttıran ve bükülmeyi en aza indiren örgülü kılıfı da mevcut.

OMEN Vector Kablosuz Oyuncu Faresi

Kablolar olmadan güvenilir ve tutarlı WARP Kablosuz bağlantı ile gecikmeler olmadan kablolu kadar yüksek hızlı bağlantı elde ediliyor; 1ms tepki süresi, USB-C ® üzerinden 30 saniye şarj ile 1 saatlik oyun deneyimi, tek bir şarj ile 180 saate varan pil ömrü ile hafta boyunca kesintisiz bir şekilde oyun oynamaya olanak veriyor.

OMEN 300 XL Oyuncu Fare Altlığı

Kaydırmaz kauçuk taban, oyun faresinin optik sensörü için optimize edilmiş pürüzsüz kumaş yüzey ile fare hareketlerindeki belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Dikişsiz, 4 mm kalınlığındaki tasarımı ve büyük boyutu ile düşük DPI ayarlarında bile akıcı ve kayarak ilerleyen hareketler için yeterli alan sağlıyor.

OMEN Dyad In-ear Oyuncu Kulaklığı

Çift sürücü teknolojisi sayesinde güçlü ve dengeli ses deneyimi sunuyor.

OMEN Blast Oyuncu Kulaklığı

7.1 surround ses, 24-bir USB DAC ve geri çekilebilir gürültü önleyici mikrofon özelliğine sahip bu kulaklık ile oyunun içine dalmak çok kolay. 53mm sürücüler ile çıtırdayan her yaprak ve keskin nişancı atışı duyurulabiliyor. 7.1 surround ses tarafından desteklenen 360 derece mekansal farkındalık sunuyor.

OMEN Mindframe Prime FrostCap Soğutma Özellikli Oyuncu Kulaklığı

Uzun oyun süreleri boyunca serin kalan FrostCap aktif kulaklık soğutma teknolojisi ve ısıyı deriden uzaklaştıran pasif kulaklık süngeri soğutmasıyla konfor sağlıyor. Çevre gürültüsünü engelleyen çift mikrofon, arka plan seslerini bloke ediyor ve takımların birbiriyle net iletişim kurmasını sağlıyor. C-Media Xear™ tarafından OMEN Command Hub üzerinden özel ses EQ ayarlarınızı oluşturup profiller yaratılabiliyor.

OMEN Sequencer Oyuncu Klavyesi

Sektör lideri optik-mekanik Mavi anahtarlar, 0.2ms ile geleneksel mekanik anahtarlara göre 10 kata kadar daha hızlı tepki süresi ve 70 milyona kadar tıklama ömrü sağlıyor. Hafif anodize alüminyum çerçeve ile dayanıklılık sağlarken OMEN Gaming Hub üzerinden 16.8 milyona kadar RGB renk seçeneği ile özelleştirme seçeneği sunuyor.

OMEN Spacer Kablosuz TKL Oyuncu Klavyesi

Kablolar olmadan güvenilir ve tutarlı WARP Kablosuz bağlantı ile gecikmeler olmadan kablolu kadar yüksek hızlı bağlantı sunuyor; CHEERY MX Kahverengi anahtarlar ile 100 milyon tuş vuruşuna dayanırken USB-C ® üzerinden 5 dakika şarj ile 6 saate kadar oyun süresi elde ediliyor 75 saate varan pil ömrü ile uzun saatler boyu kullanılabiliyor.

OMEN Outpost Kablosuz Qi Şarj Özellikli Oyuncu Fare Altlığı

Oyun tutkunları için tasarlanmış OMEN Outpost, sert ve yumuşak taraflı ters çevrilebilir aşınmaz matıyla kullanıcıya uyum sağlıyor. Dahili Qi kablosuz şarj standardını destekleyen teknolojisi ile fareyi veya diğer uyumlu cihazların kablosuz olarak şarj edilmesi mümkün. OMEN Gaming Hub üzerinden 16.8 milyona kadar RGB renk seçeneği ile özelleştirme seçeneği sunuyor.

OMEN Photon Kablosuz Oyuncu Faresi

Performanstan ödün vermeden kablosuz olarak kablolu rakipleri kadar hızlı, ezber bozan performans sunuyor. Qi kablosuz şarj, hem sağ hem sol el için yapılandırılabilir ergonomik tasarımı ve birinci sınıf hassasiyet sunan 0.2ms’lik tepki süresine sahip optik-mekanik anahtar ile çok güçlü bir müttefik. OMEN Gaming Hub üzerinden 16.8 milyona kadar RGB renk seçeneği ile her tarza uygun kişiselleştirmenin keyfi çıkarılabiliyor.

OMEN X 27 240Hz Oyuncu Monitörü

1ms tepki süresi ve 240Hz görüntü yenileme hızıyla kullanıcılar rakiplerini saf dışı bırakıyor. Klasik 60 Hz monitörlerden 4 kat daha hızlı ve FHD monitörlerin iki katı piksel yoğunluğuna sahip QHD çözünürlük ile olağanüstü görüntü kalitesinin keyfi çıkarılabiliyor. DCI P3 90% renk gamı ve geniş parlaklık aralığı yüksek gerçeklik hissi veriyor. AMD Redeon FreeSync2 HDR teknolojisi ile düşük gecikme ve geniş uyarlamalı yenileme hızı sunuyor.

OMEN Transceptor 15 inç Üstten Katlanabilir Bilgisayar Sırt Çantası

Oyuncular için tasarlanmış bu şık sırt çantası ekipmanların hareket halindeyken düzenli ve güvende kalmasını sağlıyor. Yüksek kaliteli, sade ve çok işlevli bu çantanın sunduğu bölümler sayesinde hacminin verimli kullanılmasına olanak veriyor. RFID korumalı cebi, suya dayanıklı kumaşı, tekerlekli valizler için bağlantı kayışı, dahili USB kablo ve nefes alabilen sırt yüzeyi ile konfor ve güvenliği bir arada sunuyor.

OMEN Transceptor 15 Koruyucu Kılıf

Dizüstü oyun bilgisayarları için dayanıklı ve olağanüstü bir zırhı andıran bu koruyucu kılıf seyahat ederken güvenlik ve konforu bir arada hissettiriyor. Suya dayanıklı materyali, ön bölümde yer alan pratik cep ve ultra yumuşak iç astarı sayesinde bilgisayarları koruma imkanı sağlıyor.

Yenilenen Envy portföyü, hibrit çalışanların yaratıcılıklarına ilham veriyor.

HP ENVY x360 Laptop 13”

Zahmetsizce üretmeyi sağlayan HP Envy x360 13" ile renk kalibrasyonlu ekranla en üst düzeyde renk doğruluğu elde ediliyor. Uzun pil ömrü, Intel İşlemci ve grafik kartıyla üretken kalmayı sağlayan Envy, HP Palette ile cihazların gücünü birleştirmeyi sağlıyor. Görünüm Filtresi, Arka Plan Işığı Ayarı ve Otomatik Kadrajlama özelliklerine sahip 5MP GlamCam ile en iyi görünümü elde etmeyi sağlıyor.

HP Travel 25 Litre 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Büyük hacimli ama yine de şık sırt çantası tüm dünyayı görmeyi ve hedeflerinize ulaşmayı sağlıyor. Farklı boyutlardaki birçok güvenli ve rahat erişilebilir cebi sayesinde her şey yerli yerinde ve düzenli. Hem günlük hayat hem de kısa süreli geziler için 30 litre kapasiteye kadar genişleyebilir tasarıma sahip bu çanta konforlu bir şekilde seyahat etme keyfi sunuyor.

HP Travel 18 Litre 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası

Büyük hacimli ama yine de şık ve kompakt tasarıma sahip sırt çantası hareket halindeyken konfor ve güvenlik hissettiriyor. Farklı boyutlardaki birçok güvenli ve rahat erişilebilir cebi sayesinde her şey yerli yerinde ve düzenli. Hem günlük hayat hem de kısa süreli geziler için 21 litre kapasiteye kadar genişleyebilir tasarıma sahip bu çanta konforlu bir şekilde seyahat etme keyfi sunuyor.

Her yerde güven için HP

2021’in mart ayında yürüttüğü uç nokta güvenliğinde liderlik alanındaki saha araştırmasında başarılı ihlallerin yüzde 70’inin uç nokta cihazlarıyla ve zararlı yazılım ihlallerinin yüzde 99’unun bir kullanıcı tıklamasıyla başladığı ortaya çıkıyor. Tüm teknoloji ekosisteminde sıfır güvenle güçlendirilmiş güvenlik, çalışanların ve işlerinin siber saldırılara karşı korunmasına yardımcı oluyor. Güvenli erişim, nerede olursa olsun baskı alma eyleminin güvende tutulmasına yardımcı oluyor. HP Wolf Security ile çalışanların PC'leri ve yazıcıları her nereden çalışırlarsa çalışsınlar güvende oluyor. Donanım düzeyinde başlayıp yazılım ve hizmetlere kadar uzanan kapsamlı uç nokta koruması ve esnekliği sağlanıyor. Cihaz filolarında hem şirket ağında hem de şirket ağı dışında veri ve bilgileri koruyan akıllı, güvenli iş akışları sağlıyor. HP Elite PC'ler, koruyan, tespit eden derin, donanıma gömülü güvenlik özellikleri ile geliyor.

Sürdürülebilir bir dünya için HP

Hibrit deneyimini yaşarken kullanılan HP ürünleri sürdürülebilirlik prensibi ile gezegeni korurken akıllı çalışmayı da mümkün kılıyor. Gezegenimizi korumak için daha enerji verimli, düşük karbonlu, geri dönüştürtülmüş içeriği yüksek, kullanım ömrü uzun ve geri dönüştürülebilir ürünler üreten ve inovasyon yapan HP, bu anlayışı ile Newsweek tarafından 2022 yılında Amerika'nın En Sorumlu Şirketi seçildi. Gelecek nesiller için gezegeni korumaya kararlı olan HP, değer zinciri boyunca çevresel etkileri azaltmaya yardımcı oluyor, HP 2020’den bu yana ürünlerinin yüzde 95’inde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen güvenilir ve kararlı bir teknoloji ortağı olarak hizmet veriyor.

HP Inc., düşünceli bir fikrin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanan bir teknoloji şirketidir. Kişisel sistemler, yazıcılar ve 3D baskı çözümlerinden oluşan ürün ve hizmet portföyü, bu fikirlerin hayata kazandırılmasına yardımcı olmaktadır. http://www.hp.com

[1] HP’nin 2022 yılında ABD ve Almanya’da gerçekleştirdiği “İşin Geleceği Araştırması”

[2] https://www.pwc.com.tr/tr/basin-odasi/2021-basin-bulteni/ik-liderlerine-gore-hibrit-calisma-artik-yeni-normal.html