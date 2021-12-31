HostingTalk Global Online Matchmaking Summit 26 Ocak’ta başlıyor

Avrasya'nın en büyük bulut bilişim etkinliği olan CloudTalk Global, HostingTalk Global Online Matchmaking Summit ile sektörün önde gelen isim ve tüm önemli isimlerini ve şirketlerini tekrar bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Hem teknik hem de stratejik konuların ele alınacağı HostingTalk Global Online Matchmaking Summit, endüstri liderlerinin konferans sunumlarını içerecek “2 Ana Salonda” gerçekleşecek.

Etkinlik öncesi, etkinlik anı ve sonrasındaki kapsamlı network oluşturma sürecinde; katılımcıların ve işletmelerin, potansiyel iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarla iletişim kurmasına; teknolojilerini fuar stand’larında, networking lounge'lardaki yuvarlak masalarda, bire bir toplantılarda ve chat aracılığıyla sergilemesine; birçok sektördeki temsilci ve sponsorlardan inanılmaz içgörüler elde etmenize olanak tanıyacak.

Katılımcılara yukarıda belirtilen sektörlerde daha fazla sayıda potansiyel müşteriyle bağlantı kurma fırsatı verecek olan B2B etkinlikte, 15'in üzerinde konferans oturumu ve birçok workshop gerçekleştirilecek.

Etkinlik için kayıtlar başladı

Birçok hosting/domain/bulut sağlayıcının yer alacağı HostingTalk Global Online Matchmaking Summit’te, WordPress geliştiricileri ve hosting şirketleri, web tasarımcılar, web güvenliği ve e-posta sağlayıcıları ve pazarda kendi erişimlerini genişletmek isteyen e-ticaret işletmeleri katılımcılar ile buluşacak.

Etkinliğin katılımcı profili arasında ise; C-level yöneticiler, sistem ve ağ yöneticileri, veri merkezi uzmanları, güvenlik yöneticileri, yazılım geliştiriciler, bulut mimarları, ürün yöneticileri, bağımsız danışmanlar, satış ve iş geliştirme temsilcileri ile son kullanıcılar bulunuyor.

26 Ocak 2022'de gerçekleşecek HostingTalk Global Online Matchmaking Summit için kayıtlar başladı.

Farklı katılımcıları birbiriyle eşleştirmek için toplantı taleplerini iletme ve kişisel ajandalar oluşturma süreci, etkinlikten 3 gün önce başlayacak. Kayıtlı tüm katılımcılar ve iş ortakları, etkinlikten sonra 3 gün daha platformda iletişim kurmaya devam edebilecek.

“İngiltere ve Avrupa’nın en iyilerini bir araya getiriyoruz”

HPE, Veeam, Alibaba Cloud, Plesk, Check Point, Arista Networks ve Rubrik gibi büyük endüstri liderlerinin desteği ile gerçekleşen CloudTalk Online 2021’den sonra HostingTalk Online Matchmaking Summit'in de arkasındaki isim olan CloudTalk Global Chairman Burkay Yapağcıoğlu, “HostingTalk Online Matchmaking Summit kapsamında; İngiltere ve Avrupa pazarlarındaki en iyi 200 hosting, domain ve bulut sağlayıcısını bir araya getiriyoruz. Sektör lideri bu şirketlere birebir görüşme fırsatı sağlayarak yeni ilişkiler kurmalarını ve işlerini en iyi şekilde nasıl büyütecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.