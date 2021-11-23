Hopa TSO’dan Sarp Gümrüğüne Ziyaret

Hayati Akbaş

HOPA-Hopa TSO Yöneticileri Sarp Sınır Gümrüğünde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Başkan Yardımcıları Okan Poyraz ve Şükrü Aydemir’den oluşan Hopa TSO heyeti Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Faruk Saygın, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü olarak yeni atanan Ahmet Cıbır ve yine Sarp Gümrük Müdürü olarak vekaleten atanan Recai Fidan’ı makamlarında ziyaret etti.

Ziyarette Sarp Gümrüğündeki araç trafiği ve diğer işleyiş hakkında sohbet gerçekleştirilirken Hopa TSO heyeti yeni atanan Gümrük Müdürü V. Fidan ve Kaçakçılık Müdürü Cıbır’a yeni görevlerinde başarılar dilediler.