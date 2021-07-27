Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin yeni başkanı: Osman Küçükali

Hayati Akbaş

HOPA-30 Yıldan beri Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını yapan Ahmet Ekmekçi yeni dönem için aday olmadığı genel kurulda, Osman Küçükali ve Saim Aydın aday oldular. Daha sonra Saim Aydın adaylıktan çekilince Osman Küçükali tek liste ile seçime girip oy çoğunluğuyla başkan seçildi.

Hopa Emre Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Artvin- Rize Bölge birliği başkanı Güven Aksoy yaptı. Başkan Yardımcılığını Borçka Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Erol Ataman, Arhavi Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Mustafa Yılmaz, Üye Fındıklı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Memiş Öztürk yaptı.

1251 ortağı bulunan Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifin 780 delege katılım gösterdi. 1 Dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 3 yıllık yönetim ve denetleme kurulun çalışma raporları Başkan Ahmet Ekmekçi okudu.. Gelir ve gider tablosunu Muhasebeci Serdar Yazgan okudu ve ardından raporlar Genel kurula atılan üyeler tarafından ibra edildi

Yeni yönetim kurulunun seçimi öncesi Divan başkanlığına seçimin kapalı oyla yapılması için dilekçe verildi. Yönetmenlik gereği Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığı seçimleri açık oylama usulü ile yapılıyordu. Divan başkanı Güven Aksoy bu seçim için kapalı oyla yapılması konusunda divan başkanlığına verilen dilekçe gereği seçimin kapalı veya açık oylama için delegelerin oylamasını istedi. Delegelerin yaptıkları oylamada çoğunluğun açık oylama ile yapılması onaylandı. Bu gelişme üzerine Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına aday olan Saim Aydın Divandan söz hakkı istedi. Yaptığı açıklamada delegelerin hür iradeleriyle sandık kurularak kapalı ortamda oy kullanabilmeleri için yaptıkları girişimin engellendiğini vurgulayarak adaylıktan çekildiğini söyledi.

Osman Küçükali

Divan başkanlığına sunulan Osman Küçükali ve listesi delegelerin oylarına sunuldu, oy çoğunluğuyla Osman Küçükali başkan seçilmiş oldu.

3 yıllık için seçilen Osman Küçükali ve yönetim, denetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu. Asıl Üyeler Osman Küçükali, Birgül Serpil Alper, İbrahim Korkmaz, Ethem Akyüz ve Ferda Karaman. Yedek üyeler Sibel Çakır, Türkan Uzuner, Engin Korkmaz, Abdulkadir Çakır ve Kudret Ocakçı

Denetleme Kuruluna Nüket Topaloğlu, Cevdet Vayiç. Seçilirken Bölge Birliği Temsilciliklerine. Osman Küçükali, Ahmet Ekmekçi, Yavuz Şiviloğlu seçildiler.

Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını kazanan Osman Küçükali genel kurula hitaben yaptığı kısa konuşmasında kendisine oy veren vermeyen bütün delegelere teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içinde kooperatifin yönetmenlik gereği ne emrediyorsa en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini ifade ederek “30 yıldan beri Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını başarıyla yürüten Sayın Ahmet Ekmekçi ağabeyime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum,” dedi.

Yönetim kurulu daha sonra toplanarak görev bölümü yapacak.