Honda Türkiye: Fabrika henüz satılmadı

Japon otomotiv devi Türkiye’de yer alan tesisinde Civic Sedan modelinin üretimini gerçekleştiriyor. Ancak Honda’nın Japonya’daki merkezi 2019 yılında yaptığı bir açıklamada İngiltere’de ve Türkiye’de yer alan tesislerindeki üretimi durdurma kararı aldığı yönündeydi. Bu kararın temel sebebi ise markanın global üretim stratejisiyle alakalı olmasıydı.

Eylül 2021 tarihinden itibaren üretimini durduracak olan markanın tesisiyle alakalı birden fazla söylenti anında çıkmaya başladı. Öncelikle TOGG için bir adım atılması beklendi, sonrasında başka bir markanın üretim yapılacağı söylendi. Şimdi ise SBK Holding, iştiraki Hexagon Mühendislik adına fabrikayı satın alma girişiminde olduğu söyleniyor. Ayrıca bu firmaya ek olarak alternatiflerinde olduğu belirtiliyor. SBK Holding’in Karsan’ın çoğunluk hissesine sahip olması söylentisiyle ilgili ise firma KAP’a açıklama yaptı.

Bu söylentiler üzerine Honda Türkiye ise, “Şu an fabrikanın satışıyla alakalı net bir durum ve gerçekleşen bir satış yok. Çeşitli taraflarla görüşmelerimiz devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

HONDA TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye’de 1992 yılından itibaren yüzde 50-50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş tarafından kurulan firma 1997 yılı sonundan itibaren Civic modellerinin seri üretimine başladı. Ocak 2003 tarihinden itibaren ise Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetine devam eden firma günümüze kadar geldi.

Fabrikada marka, kompakt sınıfta yer alan Civic modelinden senede 50 bin adet üretebilecek kapasiteye sahip. Civic Sedan modeli, Almanya, Polonya, Romanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Mısır ve İsrail' e ihraç edilmektedir. Bunun yanında Accord, Jazz, CRV, Civic Sedan ve Civic 5 Kapı modelleri için panel yedek parça üretimi gerçekleştirilip Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilmektedir. Fabrikada 770 çalışan bulunuyor.

Fabrika, 2019 yılında Honda’nın yeni planlamasıyla birlikte üretimini 2021 yılı Eylül ayında durduracak.