Homend ve Karaca’dan hayatınıza anlam katan yenilikler

Türkiye’de ilkleri gerçekleştirerek sektörün lider markası olmaya devam eden Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo, Weimar ve CookPlus olmak üzere perakende, toptan, yurt dışı, franchise ve online satış kanallarıyla yurt içi ve yurt dışında 30’dan fazla ülkede her sene büyüyerek faaliyetlerine devam ediyor. Karaca şimdi de dünyada 10’dan fazla ülkede, Türkiye’de 1000’den fazla satış noktasıyla Homend ürünlerinin tüketicilerle buluşmasını sağlayarak, özgün fonksiyonel çözümler ve anlamlı yeniliklerle hayata hizmet eden markanın, dünya markalarından biri olma yolunda stratejik ortağı ve destekçisi olacak.

Homend’in Karaca ile birlikte sektöre farklı bir canlılık getireceğine inandıklarını söyleyen Homend’in marka stratejisinden de sorumlu olan Karaca Grup Marka Direktörü Dilek Terliksiz şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 10 yıldır küçük ev aletleri pazarında olan, ürünlerinin sunduğu deneyimle fark yaratarak kısa sürede tüketiciler tarafından aranan bir marka haline gelen Homend, artık Karaca ile birlikte faaliyetlerini sürdürecek. Bir tarafta, sunduğu katma değerli, yenilikçi ürünleriyle Türkiye’de kategorisinin Lovemark’ı Karaca, diğer tarafta kendine özgü tasarım ve marka diliyle, kalite ve performans gözeten Homend var. Hem Türkiye pazarında, hem global pazarda farklı kitlelere ve ihtiyaçlara, farklılaşan ürünleriyle cevap veren iki dinamik markayla pazardaki tüm boşlukları doldurmayı hedefliyoruz. Bu işbirliği ile pazarda dengelerin değişmeye başlayacağını düşünüyoruz.”

“Homend’e özgü, anlamlı yenilikler geliştirmeyi sürdüreceğiz”

Homend’in gerek tasarımları, gerekse inovatif ürünleri ile insanı merkeze koyan yaklaşımının, Karaca’nın vizyonu ile örtüştüğünü aktaran Terliksiz, bu açıdan bakıldığında 2 markanın oluşturacağı sinerjinin tüm sektörde kendini hissettireceğini ve bunun da pazarın gelişimine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Dilek Terliksiz sözlerine şöyle devam etti: ‘’Homend mutlu, keyifli ve yaratıcı yönü kuvvetli bir hayata hizmet eden elektrikli ev aletleri geliştirmeye devam edecek. Elektrikli ev aletleri dünyasında yeni ihtiyaçlar fark ederek alışılmış standartları ve kabulleri değiştirme misyonuyla, Homend’e özgü, anlamlı yenilikler geliştirmeyi sürdüreceğiz. Dileyen herkes www.homend.com.tr adresinin yanı sıra, Karaca Grup satış noktaları, önde gelen online pazaryerleri ile teknoloji mağazalarından Homend ürünlerine ulaşabilir.”

Homend, form kadar fonksiyona da önem vererek, tasarıma olan bakış açısını sade ama basit olmayan, yalın ama yavan olmayan bir güzellik anlayışı olarak ortaya koyarak mutfaktan, kişisel bakıma kadar evle ilgili birçok kategoride ürün geliştiriyor. Kuruluşundan bu yana aldığı 2 faydalı model 3 patent, 5 endüstriyel tasarım tescili, 3 adet uluslararası tasarım ödülü ile küçük ev aletleri pazarında Homend, satış sonrası servis hizmetlerinde ise sektörün en iddialı ve öncü firması olarak tüketicilerin gönlünü kazandı.