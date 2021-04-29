Homend Gold Serisi’nden Anneler Günü’ne özel rengarenk bir kampanya

Homend’in Pottoman Türk Kahvesi Makinesi, Royaltea Çay Makinesi, Toastbuster Tost Makinesi ve Handmaid Blender Set ürünlerinden oluşan yeni Homend Gold Serisi, birbirinden güzel 4 farklı renk seçeneği ile tüm anneleri mutlu edecek.

Anneniz mutfaktan çıkmak istemeyecek

Ürünlerinin tasarımı ve fonksiyonelliği ile hayatınızı kolaylaştırarak yaşam kalitenizi yükselten Homend, Anneler Günü’nde de hayata renk katmaya devam ediyor. Havalı mutfakların vazgeçilmezi antrasit, sakinliğin dokunuşu krem, canlı görünüm için ilk tercih olan kırmızı ve asaletin temsilcisi mor renklerden oluşan Homend Gold Serisi ile anneniz mutfaktan çıkmak istemeyecek.

Tatlı kahve sohbetlerinden, keyfe dönüşen kahvaltılara ve en leziz yemeklere kadar annenizin mutfaktaki en pratik yardımcısı Gold Serisi olurken, siz de onun mutluluğunu izlemenin keyfini çıkaracaksınız. www.homend.com.tr ve www.emsan.com.tr adreslerinden bir “tık” ile adresine kadar gönderebileceğiniz bu göz alıcı hediye seçeneği, Anneler Günü’ne özel kampanyası ile 2.449.99 TL yerine, 1.799.99 TL.