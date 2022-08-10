HKTM halka arz oluyor!

Köklü mühendislik firmalarından Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi (HKTM), A1 Capital liderliğinde yatırımcılarıyla buluşuyor. Halka arzda; 12 milyon TL nominal değerli payın 10 milyon TL’lik kısmı sermaye artırımı oluştururken, 2 milyon TL’lik kısmını ise ortak satışı oluşturacak. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar HKTM kodu üzerinden talepte bulunabilecek. HKTM halka arzında pay fiyatı 11,00 TL olurken, şirketin arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 34,29 olacak. Halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 47, yurtiçi kurumsal yatırımcılara yüzde 50 ve şirket çalışanlarına yüzde 3 tahsisat yapılacak.

HKTM, halka arzdan elde edeceği geliri, başta üretim tesisi yatırımı ve yeni şirketlerin satın alınması olmak üzere farklı alanlarda kullanacak. Şirket, elde edilen gelirin; yüzde 25’ini yeni üretim tesisi yatırımının finansmanında, yüzde 25’ini yeni şirket satın almasında, yüzde 30’unu işletme sermayesinin finansmanında ve geri kalan yüzde 20’sini de finansal borç ödemelerinde kullanmayı planlıyor.

“Halka arz sürecimizle birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz”

Halka arz süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan HKTM Genel Müdürü İlham ÇELEBİ, “Kurulduğumuz 1998 yılından bu yana mühendislik ile sanatın, endüstri ile doğanın, fabrika ile çevrenin, teknoloji ile hayatın entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. İyi mühendislik mottosuyla çıktığımız yolda yeni bir eşiği daha geride bırakmak üzereyiz. Halka arz sürecimizle birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Yatırımcılarımızdan aldığımız güven ve kendilerine karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle HKTM markasını geleceğe umutla taşıyacağız. Bu bağlamda, halka arz sürecinin hem şirketimize hem yatırımcılarımıza hem de sermaye piyasamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

1998 yılında kurulan mühendislik firması HKTM, hareket kontrol teknolojilerine ihtiyaç duyulan neredeyse tüm sektörlerle çeşitli iş birlikleri yürütüyor. Şirket, ana faaliyetlerini “Mekanik Otomasyon & Robotik” ve “Hidromekanik Sistemler” olmak üzere iki farklı bölümde sürdürüyor.

10-12 Ağustos tarihleri arasında, 11,00 TL’den talep toplanacak olan HKTM halka arzına, HKTM koduyla A1 Capital web platformu ve mobil uygulaması başta olmak üzere konsorsiyuma katılım sağlayan tüm yatırım kuruluşları aracılığıyla katılınabilecek.