Hizmet sektöründen 2025 yılında dev hedef: “110 milyar dolar ihracat”

HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık: “Çalışmada ihracatımızı artırmak için neler yapabiliriz gibi konulara odaklandık ve sektörün 10 yıllık projeksiyonunu ortaya koyacak bir kılavuz hazırladık.”

Türkiye’nin hizmet ihraç eden stratejik sektörlerini tek çatı altında toplayan Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), bünyesinde bulunan toplam 10 stratejik sektöre yönelik yol haritasını açıkladı. Geçen yıl 2020 senesine kıyasla yüzde 60 artışla 56,7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren ve 25 milyar dolar ticaret fazlası vermeyi başaran hizmetler sektörü, 2025 yılında 110 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

HİB Yönetimi, çatısı altında bulunan ve turizmden sağlığa, eğitimden bilişime, dizi-film endüstrisinden yazılıma toplam 10 stratejik sektörde detaylı ve odaklı çalışmalar sonucunda hazırlanan yol haritasını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli katıldı.

Açılışta konuşan HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye’nin GSYH’sının yüzde 53’ünü, toplam istihdamın da yüzde 70’ini hizmetler sektörünün oluşturduğuna dikkat çekerek “Hizmet sektörlerinin küresel GSYH’ye yarattığı katma değer, imalat sektörlerinin 4 katı civarında. Üstelik ülkemizde kurulan girişimlerin yüzde 86’sının da hizmetler sektörüne yönelik olduğunu görüyoruz. Baktığınızda son 20 yılda dünya ekonomisine yön veren yeni markaların çoğunluğu hizmet sektöründen” dedi.

Türkiye’nin kalkınma hikayesine ihracatın imza atacağını belirten Başkan Bolat, “Bugüne kadar şirketlerin kendi çabaları ve stratejileriyle bir noktaya gelebilen sektörlerimiz, ortak bir hedef doğrultusunda, doğru destek mekanizmaları ile çok daha iyi yerlere gelecektir. Kurulması için büyük gayret sarf edilen Hizmet İhracatçıları Birliği, kısa sürede 2 bin 300’ün üzerinde üyeye ulaştı. Birliğimizin talepleri doğrultusunda; Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve bunu takiben Birliğimize ait müstakil bir Genel Sekreterliğin kurulması, Devletimizin hizmet ihracatına verdiği önemin somut bir göstergesidir” dedi. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğru adımları atarsak 56,7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 sene de değil, 3 sene içerisinde.”

Öztelli: “Cari açığın kapanmasına 25 milyar dolar katkı yaptı

Bakanlık olarak öncelikli hedeflerinin ihracatın artırılması olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Dr. Emre Orhan Öztelli, “Hizmet ihracatının önemi hızla artmakta. Geçtiğimiz yıl 56 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, cari açığın kapanmasına 25 milyar dolar katkı yapmış durumda” dedi. Kurulan Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün dünyada başka bir örneği olmadığı belirten Öztelli, “Faaliyetlerimize başlar başlamaz HİB ile komite üyelerimiz ile bir araya geldik ve onların ihtiyaçları doğrultusunda mevzuatlar geliştirdik. Öncelikle genel destek mevzuatımızı ve Turquality programını yeniledik, bilişim sektörüne yönelik e-Turquality programına başladık ve lojistik sektörüne yönelik lojistik ağları projemizi hazırladık. Sağlık turizmi için gelenlere vize kolaylığı, uluslararası öğrencilerin kabulü gibi birçok çalışma yaptık, yenilerini de eklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Akbalık: “Sektörün 10 yıllık projeksiyonu hazır”

HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık, “Kurulması için büyük mücadele verdiğimiz HİB’in yönetimine geldikten sonra ilk işlerimizden olan bu çalışmada amacımız hizmet sektörünün uluslararası platformda konumunu ve rakiplerimizin durumunu analiz etmekti. Sektörlerimiz hangi pazarlara, hangi ürünlerle odaklanmalı, rakiplerimizin güçlü olduğu alanlar neler, ihracatımızı artırmak için neler yapabiliriz gibi konulara odaklandık ve sektörün 10 yıllık projeksiyonunu ortaya koyacak bir kılavuz hazırladık” dedi.

STRATEJİK SEKTÖRLERİN 2025 YILI HEDEFLERİ

TURİZM sektöründe konumlandırma, “farklı tatil deneyimlerini bir arada sunabilen kaliteli tatil destinasyonu” olarak belirlendi. Sektörün strateji yol haritasına göre, hizmet ihracatının yüzde 50’sini karşılayan ve 52 milyon turist sayısı ile dünyada 6. Avrupa’da 4. Sırada yer alan Türk turizminde 2025 yılında 45 milyar dolar ihracat ve 62 milyon turiste ulaşmak hedeflendi.

Yol haritasına göre MCE açısından Avrupa’da ilk tercih edilen 50 şehir arasına Türkiye’den üç şehrin girmesi, yine Antalya, İstanbul, Muğla ve Kapadokya’ya ek olarak turizmin çeşitliliğine katkı sağlayacak alternatif 4 destinasyonunun ön plana çıkarılması, Türk mutfağının öne çıkarılması olacak.

SAĞLIK TURİZMİ sektörünün “Tedavim için olabilecek en doğru yerdeyim” olarak konumlandırıldığı yol haritasında, Türkiye’nin sağlık turizminde en başarılı ve akla gelen ilk ülkelerden olmak var. Sağlık turisti sayısı ve sağlık gelirlerini 2021 yılına kıyasla 2025 yılında iki katına çıkarmak var.

YÜK TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK HİZMETLER sektörünün Türkiye’nin en yalın, en kolay, en hızlı ve en güvenilir lojistik merkez olarak konumlandırıldığı yol haritasında, uluslararası lojistik gelirlerini 2025’te 20 milyar dolara, 2030’da 30 milyar dolara çıkarmak var.

EĞİTİM HİZMETLERİ sektöründe Türkiye’nin kaliteli eğitimi ve dünyada tanınan diplomayı uygun koşullarda ayrımcılık göstermeden sunan modern fırsatlar ülkesi olarak konumlandırıldığı yol haritasında, ayrıca 2025 yılında küresel düzeyde ilk beş ülke arasında olması, 300 bin öğrenci sayısına ve 3 milyar dolar öğrenci gelirine ulaşmak hedefleniyor.

EĞLENCE VE KÜLTÜR HİZMETLERİ sektöründe odak faaliyet alanlarında küresel ticaretin merkezi olmak şeklinde konumlandırılan sektörde, beş yılda 2,1 milyar dolar ihracata ulaşmak var. Bunun için de dizi-film sektöründe geleneksel TV kanallarının yapım merkezi olmak, plastik sanatlarda İstanbul’u sanat ticaretinin yeni merkezi haline getirmek ve fuar sektöründe de küresel ölçekte markalı fuar yaratmak bulunuyor.

LİMANLAR VE YER HİZMETLERİ sektörünün Akdeniz’in tarihi ve kültürel turizm destinasyonu, mal ihracatı ve yolcu taşımacılığını kolaylaştıran ulaşım üssü ve dünya nüfusunun yüzde 20’sine dört saatte bağlanan ulaştırma merkezi olarak konumlandırıldığı yol haritasında, 2025 hedefi olarak denizyolunda kruvaziyer yolcu sayısını 3 milyona, denizyolu yükünde Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarını 530 milyon tona ve havalimanlarında dış hat yolcu sayısını 109 ila 130 milyona ve transfer yolcu sayısını 32 milyona çıkarmak var.