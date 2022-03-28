Hizmet ihracatında 2025 hedefi 110 milyar dolar!

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat basın toplantısında yaptığı konuşmada:

"Doğru adımları atarsak 56,7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 senede değil, 3 sene içerisinde."

"Biz bu çalışmayı yaptığımızda şunu gördük, doğru adımları atarsak 56,7 milyar dolar olan ihracatımızı çok hızlı bir şekilde 110 milyar dolara çıkarabiliriz, üstelik 5 sene 10 senede değil, 3 sene içerisinde. Kendimize özgü dinamik yapımızla, ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikleri, iklimi, tarihi, kültürü, gastronomisi, kalifiye insan kaynağı ve sayamadığım tüm kriterleriyle ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazmak için yol haritamız hazır ve biz hazırız."

"Ülkemizin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 53'ünü karşılayan, doğrudan döviz girdisi sayesinde cari açıkla mücadeleye büyük destek veren ve toplam istihdamın yüzde 70'ini oluşturan hizmetler sektörümüz, ülkemizin hedeflediği refah seviyesine ulaşmamız için çok büyük bir önemi haiz."

"Özellikle son 20 yılda dünya ekonomisine yön veren yeni markaların çoğunluğu hizmet sektöründen. Bugüne kadar şirketlerin kendi çabaları ve stratejileriyle bir noktaya gelebilen sektörlerimiz ortak bir hedef doğrultusunda, doğru destek mekanizmaları ile çok daha iyi yerlere gelecektir. Kurulması için büyük gayret sarf ettiğimiz Hizmet İhracatçıları Birliği, kısa sürede 2 bin 300'ün üzerinde üyeye ulaştı. Birliğimizin talepleri doğrultusunda, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve bunu takiben Birliğimize ait müstakil bir genel sekreterliğin kurulması devletimizin hizmet ihracatına verdiği önemin somut bir göstergesidir."

" Türkiye'nin yolcu taşımacılığı sektörü, küresel ekonominin dinamik ve büyüyen markasıdır. Yolcu taşımacılığı Türkiye'yi bir merkez ve transfer merkezi haline getirerek ülkemize 'yumuşak' güç kazandırmıştır. Türk Hava Yolları'nın liderliğinde hava yolu taşımacılığında gerçekleştirdiğimiz 'hub olma' başarısını tüm taşımacılık türlerinin hedefine koymalıyız."

"120'yi aşkın ülkede yaklaşık 500 milyon izleyici ile buluşan Türk dizilerindeki bir ürün yerleştirme, o markaya algıyı değiştirebiliyor. Medya ve kültürel hizmetlerin taşıyıcı karakteri sayesinde birçok ihraç ürünümüzün önü açılmıştır. Eğitim için ülkemizi tercih eden öğrenciler mezun olduktan sonra da ülkemizle iş yapmaya ve tatillerini burada geçirmeye devam ediyor. Bundan 20 yıl önce yurt dışına çok sayıda hastamızı gönderirken, yurt dışından hemen hemen hiç hasta alamazdık. Ama bugün geldiğimiz noktada tam tersi durumdayız, yurt dışına çok az sayıda hasta gönderirken her yıl giderek artan sayıda hasta kabul ediyoruz. Bilişim teknolojileri sadece kendini değil beraberinde bütün hizmet ve sanayi kollarını dönüştürme, verimlilik kazandırma gücüne sahip bir sektör olarak ön plana çıkıyor. Ülkemizin mal ihracatı için kritik öneme sahip olan lojistik sektörü, ihracatçılarımızın farklı pazarlarda rekabetçiliğini artırırken, kendisi de doğrudan hizmet ihracatı gerçekleştiriyor." sözlerine yer verdi.

Geçen yılı 56,7 milyar dolar ile kapatan ve yaklaşık 35 milyar dolarlık cari fazla veren hizmet ihracatında 2023 yılı hedefi 95 milyar dolar ve üzeri olarak belirlendi. Toplantının açılışında konuşan HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık, HİB başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Akbalık, yaklaşık 3 ay önce çalışmalara başladığı başkan adaylığından yeni yönetiminin önünü açmak için çekildiğini söyledi. Akbalık’ın kararının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, nisan ayında yapılacak başkanlık seçimlerine tek liste ile girecek.

Raporun detayları HİB Başkanı Ahmet Bolat, HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ve Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli’nin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

HİB Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ve HİB Başkanı Ahmet Bolat

Ahmet Akbalık, HİB başkan adaylığından çekildi

Birlik çatısı altında bulunan ve turizmden sağlığa, eğitimden bilişime, dizi-film endüstrisinden yazılıma 10 stratejik sektörde detaylı ve odaklı çalışmalar sonucunda hazırlanan raporun açıklandığı toplantıda konuşan TİM Hizmetler Sektörü Başkanı Ahmet Akbalık, “Kurulması için büyük mücadele verdiğimiz Hizmet İhracatçıları Birliği’nin yönetimine geldikten sonra ilk icraatlerimizden olan bu çalışmada amacımız hizmet sektörünün uluslararası platformda konumunu ve rakiplerimizin durumunu analiz etmekti. Sektörlerimiz hangi pazarlara, hangi ürünlerle odaklanmalı, rakiplerimizin güçlü olduğu alanlar neler, ihracatımızı artırmak için neler yapabiliriz gibi konulara odaklandık ve sektörün 10 yıllık projeksiyonunu ortaya koyacak bir kılavuz hazırladık” dedi.

Akbalık, yapılacak olan seçimlerde Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.