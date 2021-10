Hilti Kadınları ile inşaat sahalarında eşitlik hareketi

Çalışan deneyimini merkeze alan eşit ve katılımcı perspektifiyle sadece sektör için değil çalışanları adına da katma değer yaratan Hilti Türkiye, inşaat sahalarında erkek işi olarak atfedilen görevleri kadınların da yapabileceğini savunuyor. Bütün düşüncelere kulak verilmesi, farklı fikirlerin değerlendirilmesi, eşitlikçi yaklaşımın çalışma ortamının her alanına yayılmasını esas alan “Hilti Kadınları Sahada” projesi, yapılan işlerin cinsiyetten bağımsız olduğunu göstermeyi ve inşaat sektöründe eşit görev dağılımını sağlamayı hedefliyor.

Mesleklerdeki cinsiyet kalıpları yıkılıyor

Kadınlar Komitesi ve Hilti Kadınları Sahada projelerinin ilk olarak 2019 yılında ortaya çıktığını ve her yıl gelişerek yeni çalışmalarla devam ettiğini belirten Hilti Türkiye İK Direktörü Gülseda Gürsoy; “Bugünün dünyasında kadının zekâsı, emeği, niteliksel fayda ve becerilerinden yoksun bir iş dünyası düşünmek mümkün değil. Ne fabrikada ne evde ne de sahada… Üretimden üst yönetime kadar her alanda kadın istihdamını bir seçenek olarak görmek artık günümüz gerçekliğinden ve nesnellikten uzak bir yaklaşım. Bu noktada Hilti Türkiye olarak kadınların iş hayatına sağladığı katma değeri geleceğin güvencesi olarak kabul ediyor, kadınların saha rollerinde daha fazla yer almalarını sağlamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Konumu ya da tanımı ne olursa olsun bir göreve cinsiyet atamak konusunda köklü bir dönüşümün yaşanması gerektiğini düşünüyoruz. Hilti Kadınları Sahada projemizle öncelikle kendi sektörümüzdeki cinsiyet kalıplarını yıkmayı, sonrasında ise toplumsal eksende fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefliyoruz. Yanı sıra kadınların her alanlarda katılımcı olması için gerekli farkındalığın yaratılmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Hilti Kadınları Sahada projesine iş ortaklarından büyük destek

Projeyle ilgili olarak iş ortaklarından olumlu geri bildirimler aldıklarını vurgulayan Gürsoy; “Hem şirket içinde hem de sahada çeşitliliğe dair attığımız adımlar ve aksiyonlarımız, çalışanlar ve müşterilerden destek görüyor. Önce şaşırıyorlar, ancak yapılan işin cinsiyetten bağımsız olduğunu anladıklarında kadınların sahada daha fazla rol almaları gerektiğinde hemfikir oluyorlar. Zaten kadın istihdamının yoğun olduğu bir şirket olarak iş ortaklarımızdan her zaman olumlu dönüşler alıyoruz. Şu an için yüzde 27 oranında kadın çalışanımız var ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu olacak şekilde bu oranı yüzde 34’e çıkarmayı planlıyoruz.” dedi.

Fırsat eşitliğini şirketin her katmanında uyguluyor

Kadınların saha rollerinde daha çok yer almasını hedefleyen proje kapsamında orta vadede Toplumsal Cinsiyet Eşitliliği üzerine farklı aktivitelerin yer aldığını söyleyen Gülseda Gürsoy; “Bunların başında eğitim ve farkındalık seminerleri geliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında konuşmacılar çağırıyor ve şirket çalışanlarımıza seminerler veriyoruz. Ek olarak şirket içindeki uygulamalarımızda sadece kadın ya da erkeklere özel uygulamalara yönelik politikaları farklılaştırıyoruz. Örneğin; babalık iznini iki hafta olarak uyguluyoruz. Kadınlar Günü hediyelerimizi sadece kadın çalışanlarımıza değil, çalışanlarımızın eşleri ve anneleri dahil olmak üzere hayatımıza dokunan tüm kadınlara armağan ediyoruz.

Hilti olarak, şirket içindeki kadınlarımızdan oluşan ve genel müdürümüzün sponsorluğunda oluşturduğumuz Kadınlar Komitesi projelerine yer veriyoruz. Şirket içindeki kadınları dinliyor ve sahadan gelen geri bildirimler ışığında aksiyonlar alıyoruz. Kadınlar Komitesi hem yerel hem global ölçekte projeler geliştirerek fırsat eşitliği için çeşitli çalışmaları hayata geçiriyor. Kadınların okul hayatından başlayarak onları özellikle iş hayatı ile ilgili konularda desteklemek amacıyla oluşturduğumuz ‘Hilti ile Kariyer Köprülerini İnşa Edin’ sloganıyla yola çıktığımız kadın öğrencilere yönelik ‘Mentor-Menti’ programımız bulunuyor. Aynı şekilde satış ve pazarlama departmanları için önceliklendirdiğimiz, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarından istihdam sağladığımız ‘Kadın Stajyer’ programlarımızı da sürdürüyoruz” sözleriyle Hilti’nin kadınların kariyerindeki rolü hakkında bilgiler verdi.