HİB VE THY EĞİTİM HİZMETLERİ İHRACATINI ARTIRMAK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Brezilyalı öğrenciler ve aileleri indirimli seyahat edecek

Eğitim hizmetleri sektörünün tanıtılması amacıyla Latin Amerika’nın en büyük eğitim fuarı olan Salão do Estudante’ye milli katılım organizasyonu düzenleyen HİB, THY desteğiyle rekabette bir adım öne geçecek. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, HİB bünyesinde yer alan okullara kayıt yaptıran öğrencilerin ve 3 yakınının Sao Paulo çıkışlı Türkiye uçuşlarında yüzde 20 indirim uygulayacak.



HİB ve THY arasında, Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi sağlık kuruluşlarının yurtdışından tedavi amaçlı getirecekleri hastalara yönelik çalışma yapmak üzere de Ağustos ayında bir iş birliği protokolü imzalanmıştı.

HİB Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları ailesi olarak turizmin geleneksel boyutunun dışında derinleşmesi ve sektörel açıdan çeşitlenmesi açısından da önem taşıyan eğitim, sağlık gibi sektörleri desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.



HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Ülkemizde eğitim gören öğrenciler ülkelerinde bizim gönüllü elçimiz olarak çalışıyor, ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlıyor. Pazar çeşitliliğimizi artırmak ve Latin Amerika gibi uzak pazarlarda da var olabilmek açısından THY ile yaptığımız bu iş birliğinin önemi çok büyük” dedi.