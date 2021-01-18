Herkesin bir asistanı olacak

İmzalama ve onay süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi başta insan kaynağı olmak üzere; zaman, kargo, kâğıt, kırtasiye gibi alanlarda tasarruf sağlıyor. E-imza ve onay süreçlerinin farklı kurumlar veya bireyler arasında sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için yeni çözümler arayan şirketlerin gereksinimini LetSign platformu çözüyor.

Dijital dünyadaki akıllı asistan

İş hayatında mobilite eğilimin giderek kendine daha fazla yer bulduğu günümüzde LetSign dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen yenilikçi şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı. LetSign, günler süren imzalama işlemlerini kısa bir sürede bitirme olanağı sunuyor. Platformdaki LetAssistant ve LetsChat özelliği, kullanıcılara belge üzerinde karşılıklı yazışma ve sürecin takibiyle ilgili destek sağlıyor.

Takip ediyor, raporluyor

LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapabilme konforu sunuyor. Doküman üzerinde çalışan firmalar veya kişiler LetsChat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. LetAssistant ise iş akış dosyaları takip ediyor, hatırlatmaları yapıyor ve kullanıcıya süreç raporu sunuyor.

Mobil dünya için ideal

Mobil çalışma olanağının önem kazandığı dijital çağda, LetSign Ekspres, karşılıklı imza gerektiren işlerde, mobil çalışanlar için de oldukça hızlı, kolay ve nitelikli bir paket. İmzası talep edilen kişinin üye olma zorunluluğu bulunmuyor. Böylece ilgili kişi platforma üye olmadan dokümanı inceleyebiliyor, Letchat ile görüşlerini aktarabiliyor ve imzalayabiliyor.

Evden çalışanların ihtiyaçlarına göre tasarlandı

LetSign Profesyonel ise birden çok imzalama sürecine sahip şirketler için geliştirilmiş, kurumun ihtiyacına göre seçebileceği paketlerden oluşuyor. LetSign Profesyonel, imza döngüsüne giren tüm dokümanların imzacılar ve parafçılar arasında iletimini, imzalanmasını ya da onaylanmasını sağlıyor. Çalışanların vekil imzacı belirleme, sıralı ya da paralel imza seçimi yapabilme ve dip not ekleme gibi ihtiyaçlarını da karşılayan LetSign Profesyonel modülü, kendini sürekli geliştiren bir yapıya sahip. LetAssistant ise uygulama üzerinden başlatılan iş akışları hakkında hatırlatmalar yaparak kullanıcıyı bilgilendiriyor.