HERKES ALTINA YATIRIM YAPIYOR
T.Bilgin kuyum firmasının sahibi Taner Bilgin yatırımcıları 2020 yılında da altına yatırım yapmalarını önerdi. Bilgin, "2019 yılında dövize yatırım yapan ile altına yatırım daha fazla kazanç elde etti. 2020 yılında da dünya genelindeki konjektörlere bağlı olarak altının dövize oranla daha fazla kazandırdığını ve ilerleyen zamanda da kazandıracağını söyledi. O yüzden yatırımcılara altına yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
VATANDAŞLAR DÜŞÜŞLERDE SAKİNLİĞİNİ KORUSUN
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Zirve ve Kariyer Ödül töreninde Yılın En İyi Çıkış yapan kuyumcusu ödülünü alan genç iş adamı Taner Bilginaltındaki ani düşüşlerde yatırımcıların gözünün korkmamasını gerektiğini ifade ederken, "Tabi bu aşırı yükselişlerden sonra altında belki belli bir düşüş yaşanabilir.’’ Bu aşırı düşüş ve yükselişlerde çok fazla paniğe kapılmadan biraz daha sakin hareket edip ilk düşüşlerde fırsat bilip altına yatırım yapanların 2020 yılında yatırımcıların yüzünü güldüreceği kesin diye konuştu.
"ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK"
Başarılı iş adamı Taner Bilgin 2020 ve 2021 yılında yatırım yapacaklara da "Altına yatırım yapın" çağrısında bulundu. Bilgin, 2020 yılında da altına yatırım yapmak daha mantıklı görünüyor. Yani insanların kafası karışmasın. Altın yatırım açısından daha güvenli ve her zaman kendini koruyan bir yatırım aracıdır. 2020 yılında yatırımcılara altına yatırım yapmalarını önemle tavsiye ediyoruzşeklinde konuştu.
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