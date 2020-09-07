HERKES ALTINA YATIRIM YAPIYOR

VATANDAŞLAR DÜŞÜŞLERDE SAKİNLİĞİNİ KORUSUN

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Zirve ve Kariyer Ödül töreninde Yılın En İyi Çıkış yapan kuyumcusu ödülünü alan genç iş adamı Taner Bilginaltındaki ani düşüşlerde yatırımcıların gözünün korkmamasını gerektiğini ifade ederken, "Tabi bu aşırı yükselişlerden sonra altında belki belli bir düşüş yaşanabilir.’’ Bu aşırı düşüş ve yükselişlerde çok fazla paniğe kapılmadan biraz daha sakin hareket edip ilk düşüşlerde fırsat bilip altına yatırım yapanların 2020 yılında yatırımcıların yüzünü güldüreceği kesin diye konuştu.

"ALTIN KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEK"

Başarılı iş adamı Taner Bilgin 2020 ve 2021 yılında yatırım yapacaklara da "Altına yatırım yapın" çağrısında bulundu. Bilgin, 2020 yılında da altına yatırım yapmak daha mantıklı görünüyor. Yani insanların kafası karışmasın. Altın yatırım açısından daha güvenli ve her zaman kendini koruyan bir yatırım aracıdır. 2020 yılında yatırımcılara altına yatırım yapmalarını önemle tavsiye ediyoruzşeklinde konuştu.