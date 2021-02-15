Her kıyafetten sadece 52 tane üretiliyor

Elli2 hakkında bilgi veren Nazan Güme ve Eda Dayıoğlu “20 yılı aşan ev tekstili serüvenimizde edindiğimiz tecrübelerimizi, kendi stil ve vizyonumuzla birleştirerek, özgün stilimizde, yüksek kaliteli kumaşlar ve malzemeler kullanarak, sıradan olmayan, alışılmışın dışında kendi markalarını yaratmak için yola çıktık” dedi.

Özel hissettiriyor

Üretilen ürünlerin sınırlı sayıda olduğuna dikkat çeken Nazan Güme ve Eda Dayıoğlu “Her desen ve modelden sadece 52 tane üretiliyor. İsmimiz de bu felsefemizden yola çıkarak Elli2 oldu. Kendisini özel hissetmek, aldığı ürünün sadece 52 taneden biri olduğunu bilmek isteyen kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle eşlerine ve sevgililerine hediye almak isteyenler de sıkça tercih ediyor” ifadelerini kullandılar.

Yüzde yüz yerli

Ev tekstili, pijama, gecelik, sabahlık, havlu, bornoz ve nevresim ürünlerini sentezleyerek başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ülkelerinin zevk ve tercihlerine göre koleksiyonlarını hazırlayan girişimciler, yüzde yüz yerli ve milli olan ürünlerde kullanılan tüm kumaş, aksesuarların titizlikle seçildiği, en kaliteli malzemelerin kullanıldığı ve en yüksek işçilik kalitesiyle üretildiğinin de bilgisini verdi.