HENKEL Stratejik Büyüme Gündemi Uyguluyor

Henkel, 2021 mali yılına güçlü bir şekilde başlamasının ardından kur etkilerine uyum sağlayarak yılın ilk yarısında büyümeye bir kez daha hız verdi. Böylece 2019’un kriz öncesi seviyesini geride bıraktı. Covid-19 salgınının dünya genelinde yarattığı olumsuz sosyal ve ekonomik etkilere rağmen Henkel, yılın ilk yarısında kayda değer bir satış ve kar büyümesi ortaya koydu. 2021’in ilk altı ayında organik satış büyümesi yüzde 11,3 oranında gözlendi. Grup düzeyinde ise satışlar nominal olarak yüzde 4,7 oranında artarak yaklaşık 10 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 20,1 oranında artarak 1,430 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Faiz ve vergi öncesi kar marjı yüzde 1,9 puan artış göstererek yüzde 14,4 seviyesinde gözlendi. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yine yüzde 1,9 puan artış sergiledi. Sabit kur ile imtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 30,1 oranında bir artış gösterdi. Ham madde maliyetlerinde yılın ilk yarısında gerçekleşen artışın etkileri, güçlü hacim büyümesi, fiyat artışları, sıkı maliyet yönetimi ve verimlilikteki iyileştirmeler ile dengelendi.

Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Henkel, 2021’in ilk yarısında da Covid-19 salgınından etkilenmeye devam etti. Ancak buna karşın satış ve kar alanlarında çift haneli yüzde oranlarda bir büyüme gerçekleştirdik. Kur etkilerine göre ayarlanmış satışlarda 2019’un kriz öncesi seviyesini geride bırakmayı başardık. Bu başarı ise, üstün ekip ruhumuz ve dünya genelindeki çalışanlarımızın gösterdiği kararlılığın yanı sıra, tüketici ve endüstriyel iş birimlerimizdeki müşterilerimize sunduğumuz başarılı markalar ve yenilikçi teknolojilerle oluşan dengeli ve güçlü portföyümüz sayesinde gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

Tüm iş birimleri ve bölgeler 2021’in ilk yarısında gerçekleşen organik satış büyümesine katkı sağladı. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yılın ilk yarısında en güçlü satış büyümesini gerçekleştiren iş birimi oldu.

2021 mali yılı için olan öngörü güncellendi: Hisse başına kar hedefi değişmeden daha yüksek bir satış büyümesi…

2021 mali yılının kalanını değerlendiren Carsten Knobel görüşlerini, “İş alanlarımızın çoğunda gözlenen talepte genel anlamda bir normalleşme görüyoruz. Aynı şekilde, faaliyet gösterdiğimiz piyasalardaki değişimlere esnek ve hızlı bir şekilde uyum sağlıyor ve büyüme gündemimizi istikrarlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bugün, mevcut ortamı ve yılın ilk yarısında ortaya konan oldukça güçlü performansı göz önüne alarak, yılın bütünü için olan hedefimizi güncelledik. Ham madde maliyetlerinde yaşanan dalgalanmalara karşın, satışlar konusundaki öngörülerimizi daha pozitif bir seviyeye çektik ve hisse başına karlılıkla ilgili beklentilerimizi koruduk.” şeklinde ifade etti.

Amaca Yönelik Büyüme Gündemi: İyi Bir İlerleme

Henkel, Rekabet üstünlüğünü güçlendirmek için güçlü inovasyonlara hız kazandırıyor. Ayrıca fark yaratan bir faktör olarak sürdürülebilirliği artırıyor ve şirketin dijital dönüşümünü yönetiyor.

Henkel’in stratejisinin merkezinde, piyasa içerisinde başarılı inovasyonlarla sağlanan belirgin farklılık yer almaktadır. Bu inovasyonlar yılın ilk yarısında büyümeyi kayda değer biçimde destekledi. Henkel, 5G uygulamaları için yenilikçi termal arayüz malzemeleriyle birlikte Yapıştırıcı Teknolojileri’nde çift haneli yüzde oranının orta seviyelerinde büyüme kaydetti. Beauty Care, Natural & Easy ve Palette markaları altında gerçekleştirilen güçlü inovasyonlar ile Saç Boyama alanında piyasa büyümesinin üzerinde performans gösterdi. Böylece Covid-19 öncesi döneme kıyasla pazardaki payını artırdı. Profesyonel iş biriminde ise, IGORA Royal markasının yeniden piyasaya sürülmesi büyümeye katkı sağladı. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, Somat Excellence 4in1 Caps ve Pril Antibacterial gibi başarılı inovasyonların da desteğiyle, bulaşık alanındaki global pazar payını genişletti.