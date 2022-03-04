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Henkel, Portföyünü Satın Alımlarla Güçlendirdi, İnovasyona Yatırım Devam Etti

Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alan Henkel, inovasyon alanında da 2021 yılında ilerlemeler kaydetti. Henkel ayrıca, 130 milyon Euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek, Düsseldorf’ta Yapıştırıcı Teknolojileri için yeni global inovasyon merkezini açtı.

İş Dünyası 04.03.2022, 16:31
Henkel, Portföyünü Satın Alımlarla Güçlendirdi, İnovasyona Yatırım Devam Etti

2021 mali yılında Henkel, 2020’ye kıyasla yüzde 7,8 oranında organik satış büyümesi kaydederek, yaklaşık 20,1 milyar Euro değerinde organik satışa ulaştı. Endüstriyel işlere ve Profesyonel iş birimine yönelik talepteki kayda değer iyileşme, büyüme üzerinde oldukça pozitif bir etki sağladı. Düzeltilmiş faaliyet kârı yüzde 4,2 oranında artarak 2,7 milyar Euro değerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 13,4 ile geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinde gözlenirken, imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık ise 4,56 Euro’ya yükseldi. Bu ise, serbest kur ile yüzde 9,2 oranında kayda değer bir ilerlemeye karşılık geliyor.

Carsten Knobel düşüncelerini “Stratejik gündemimizi istikrarlı bir şekilde ileri taşıyoruz ve birçok önemli alanda oldukça iyi bir gelişme sağlamış bulunuyoruz. Öte yandan bazı alanlarda daha etkili bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Bu sebeple, ‘Amaca Yönelik Büyüme’ gündemimizi bir üst seviyeye taşıyoruz: Ocak ayı sonunda, Çamaşır ve Ev Bakım ile Beauty Care İş Birimlerimizi, “Henkel Tüketici Markaları” altında yeni bir iş birimi olarak birleştireceğimizi duyurduk. Bu şekilde, yaklaşık 10 milyar Euro satış kapasitesine sahip çok kategorili tek bir platform oluşturuyoruz. Bu bizlere, daha yüksek bir büyüme ve kâr marjı profili hedefi doğrultusunda, portföyümüzü istikrarlı bir şekilde optimize etmek için daha geniş bir temel sağlıyor. Bu durum kendini orta ve uzun vadeli mali hedeflerimizde de gösteriyor. Buna ek olarak, 150 milyon Euro değerinde hacme sahip yeni Girişim Fonu II ve ‘2030+ Sürdürülebilirlik Hedefi Çerçevesi’ de inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir teşvik sağlıyor. Kurumsal bir marka olarak yeni şeffaf ve dinamik görüntümüz ise amaçlarımıza giden yolda bize güç katıyor.” sözleriyle ifade etti.

2021 Mali Yılında Grup Satış ve Kâr Performansı

Henkel’in 2021 mali yılında Grup düzeyindeki satışları 20,066 milyar Euro’ya ulaştı. Bu; yüzde 4,2 oranında bir nominal büyümeye ve yüzde 7,8 oranında kayda değer organik satış büyümesine karşılık geliyor. Satın alma ve elden çıkarmaların satışlar üzerinde gösterdiği etki yüzde -0,1 ile hafif oranda negatif idi. Kur etkileri ise satışları yüzde -3,5 oranında negatif yönde etkiledi.

Henkel, Shiseido Markasının Profesyonel İş Birimini Satın Aldı.

Henkel, Profesyonel iş birimi portföyünü, 2022 Şubat ayı başında Asya-Pasifik bölgesinde Shiseido markasının profesyonel iş birimini satın alarak daha da güçlendirdi. Bu satın alma Shiseido’nun, 2021 mali yılında 100 milyon Euro’dan fazla satışı gerçekleşen profesyonel iş birimine ait seçkin ürünlerini de içeriyor. Henkel, Profesyonel iş birimini Asya-Pasifik bölgesinde genişleterek, cazip büyüme potansiyeline sahip olan bu dinamik bölgede lider şirketlerden biri olma yolunda ilerliyor.

Henkel rekabet üstünlüğünü güçlendirmek için; inovasyonlara daha çok hız kazandırmaya, fark yaratan bir faktör olarak sürdürülebilirliği artırmaya ve dijitalleşme ile müşteri ve tüketiciler için daha fazla değer yaratmaya odaklandı.

Henkel’den Düsseldorf’ta Yeni Global İnovasyon Merkezi...

Henkel başarılı inovasyonlar alanında 2021 mali yılında daha fazla ilerleme kaydetti. Bu alanda, geçen yıl Beauty Care ve Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimleri içinde kurulmuş olan fikir üretim fabrikaları ve iş geliştirme ekipleri de katkı sağladı. Yapıştırıcı Teknolojileri’nde ise, yeni global inovasyon merkezi -yaklaşık 130 milyon Euro değerinde bir yatırım ile- Düsseldorf’ta açıldı. Yapıştırıcı Teknolojileri bünyesinde Şanghay’da açılacak olan bir diğer son teknoloji inovasyon merkezinin ise yapımına başlandı.

Henkel 2021 mali yılında da birçok inovasyonu başarıyla piyasaya sundu ve yatırımlarıyla güçlü bir şekilde destekledi. Örneğin, Yapıştırıcı Teknolojileri’nde Henkel, otomotiv sektörü için sürdürülebilir yapıştırıcı teknolojileri yoluyla termal yayılım alanında destek sağlayan çözümleri geliştirerek hayata geçirdi. Aynı zamanda, yenilikçi yapıştırıcılar da sürdürülebilir ambalajlama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Beauty Care’de Henkel, saç şekillendirme markası Taft ve saç boyası markası Igora Royal için geniş kapsamlı bir relansman gerçekleştirdi. Aynı zamanda ‘Saç Bakım’ segmentinde başarılı inovasyonlar hayata geçirildi. Buna ek olarak, sürdürülebilir bir marka olan Nature Box’ın ürün yelpazesi katı formda ve yeniden doldurulabilir paketlerde sunulan daha fazla ürün ile genişletildi.

Çamaşır ve Ev Bakım’da deterjan kapsülleri, tüm fiyat segmentlerini kapsayan ve Perwoll markasının da aralarında bulunduğu farklı markalar altında sunulan yeniliklerle güçlendirildi. Henkel aynı zamanda sürdürülebilir Persil Eco Power Bars ürününü Avrupa’nın bazı ülkelerinde yer alan perakende mağazalarında satışa sundu. Bulaşık makinesi kapsülü “Somat Excellence” ise temizlik maddeleri alanındaki inovasyonlar arasında yer alıyor.

Henkel, inovatif ve yeni iş modellerine yatırım yapmak hedefiyle -start-up ya da girişim sermayesi fonlarına katılım sağlayarak- 150 milyon Euro değerinde hacme sahip Girişim Fonu II’nin de lansmanını gerçekleştirdi.

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