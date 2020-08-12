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Henkel, 500 Milyon Euro’luk iki satın alma ile büyüme hedeflerini sürdürdü…

Henkel CEO’su Carsten Knobel görüşlerini, “2020’nin ilk altı ayında satışlarımız yaklaşık 9,5 milyar Euro miktarında gerçekleşirken, faaliyet karımız 1,2 milyar Euro idi. Oldukça güçlü bir serbest nakit akışı ortaya koyduk ve net mali durumumuzu daha ileri taşıdık. Salgın nedeniyle kısa çalışma opsiyonunu kullanmadık, devlet yardımına başvurmadık ve iş gücümüzü azaltmadık. Özetle, daha önce benzeri görülmemiş zorlu bir ortam içinde dahi genel olarak güçlü bir performans ortaya koyduk.” şeklinde ifade etti.

İş Dünyası 12.08.2020, 15:56
2014
Henkel, 500 Milyon Euro’luk iki satın alma ile büyüme hedeflerini sürdürdü…

Knobel “Mevcut durumu yönetirken, gelecek yılları etkileyecek olan iddialı büyüme programımıza bütünüyle bağlı kalmaya devam ediyoruz. Yeni stratejik çerçevemiz doğrultusunda ilk girişimlere başladık ve amaca yönelik büyümeye dönük programımızı aktif bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Amaca Yönelik Büyüme Gündemi: Yeni Stratejik Çerçevenin Uygulanması


Henkel, Mart 2020’nin başında şirketin geleceğe dönük büyüme gündemini açıkladı. Henkel, net bir stratejik çerçeve geliştirdi. Carsten Knobel, “Bu stratejik çerçeve bize, amaca yönelik büyümeye net bir şekilde odaklanarak 2020’li yılları Henkel için kazanmamızda yardımcı olacak” açıklamasında bulundu.

Satın almalar Henkel’in stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Henkel, değerlerinin toplamı yaklaşık 500 milyon Euro olan iki alım işlemi gerçekleştirdi. Henkel, bünyesinde hızlı bir şekilde büyüyen üç farklı seçkin güzellik markası bulunan bir şirketin çoğunluk hissesini satın alarak, Beauty Care İş Birimi’ndeki dijital doğrudan tüketiciye yönelik aktivitelerini genişletti. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde ise, GE markası* altında pazarlanan önemli bir tüketici sızdırmazlık ürünü portföyünü satın alarak, Kuzey Amerika bölgesindeki tüketicilere ve zanaatkarlara sunulan yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünleri alanındaki pozisyonunu genişletecek. Satın alınan işletme, çeşitli uygulamalara yönelik silikon sızdırmazlık ürünleri yelpazesi üzerine çalışıyor.

Henkel, güçlü inovasyonları da artan yatırımlarla destekleyerek hızlandırmayı amaçlıyor. Şirket, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için Düsseldorf’da bulunan son teknoloji inovasyon merkezine yaptığı yatırımlarına devam da etti. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde, üst düzey akıllı telefonların suya karşı dayanıklılığını artıracak yeni bir ürün yelpazesini piyasa sunmak için de sızdırmazlık ve aşılama teknolojisi çözümlerini içeren geniş endüstri portfoyünden yararlandı. Bu çalışma, dünya çapındaki en büyük akıllı telefon markalarından biriyle gerçekleştirilmiş bir iş birliğinin sonucu.

Henkel, Covid-19 Salgını Süresince “Önce Sağlık” Dedi…

Covid-19 salgını, hayatın tüm alanlarını etkisi altına alıp küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkilerken Henkel’in en büyük önceliği çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının sağlığı ve güvenliği oldu. Şirket, erken bir aşamada geniş çaplı önleyici tedbirler aldı. Aynı zamanda, iş faaliyetlerini sürdürmek ve dünya genelindeki müşterilerine ve tüketicilerine hizmet vermek amacıyla büyük bir çaba gösterdi. Buna ek olarak Henkel, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler (UN) Vakfı tarafından hayata geçirilmiş olan Covid-19 Dayanışma Katkı Fonu’na ve dünya genelindeki diğer belirli kuruluşlara yaptığı maddi bağışlar dahil olmak üzere küresel bir dayanışma programı başlattı. Ayrıca Henkel, 5 milyondan fazla kişisel ve ev hijyen ürünü bağışladı, kendi tesislerinde dezenfektan üretimi gerçekleştirdi. Henkel, küresel ölçekte sağlık çalışanlarına ve hastanelere destek amaçlı olarak 111.000 litreden fazla dezenfektan üretti ve bağışladı. Henkel bugüne dek, Covid-19’a ilişkin 40 farklı ülkede yapılan 500’e yakın projeyi destekledi, dünya çapında Covid-19 salgını süresince yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 5 milyon insana yardım sağladı.

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