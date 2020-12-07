Hem elektrikçiler hem sektör kazanıyor

Günsan ürün ve kampanyalarından teknik kaynaklara, ödüllerden e-öğrenimlere pek çok fırsata kolaylıkla ulaşmasını sağlayan GEP CLUB, elektrikçilerin dijital dönüşüme hızla adapte olarak kazançlarını artırmalarını amaçlıyor. Bütünleşik pazarlama yaklaşımı ile yatırımlarına devam eden Günsan’ın en önemli hedefi ise, 3 yıl içinde Türkiye’deki elektrikçilerin yarısına ulaşmak…

1000’den fazla üye ile sektörün oyuncularını buluşturmaya devam ediyor

Geleceği şekillendiren teknolojileri iş süreçlerine dahil ederek yenilikçi projelere imza attıklarını, bu anlamda GEP CLUB’ın bir ilk olduğunu söyleyen Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; “Dünya teknolojik bir dönüşüm yaşıyor en önemlisi de dijitalleşme tüm süreçleri domine ediyor. Dolayısıyla endüstrinin dinamiklerine ayak uydurabilmek ve hızlı adapte olabilmek şirketler için hayati bir rol üstleniyor. Biz bu noktada sadece nihai tüketicinin değil sektör paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın beklentilerine maksimum oranda cevap verebilmek ve değişime entegre olabilmek için GEP’i hayata geçirmiştik. İlk aşamada 81 ilden 1000’i yakın elektrikçinin üye olmasıyla birlikte çok sayıda sektör oyuncusuyla etkileşim kurabilme fırsatı elde ettik. Beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaştığımızı söyleyebilirim. Sektörde değer zincirinin son halkasını oluşturan elektrikçilerin hedef alındığı ve interaktif bir iletişim yaratan sistemimizde ciddi bir ilerleme kaydettik. Lansmanımızı tüm Türkiye’deki bayilerimizle online olarak tamamladık ve takip eden günlerde programımızı tanıtan bölgesel çapta online seminerleri hayata geçirdik. Buna ek olarak bayilerimizin satış ekiplerine yönelik 9 adet online GEP semineri gerçekleştirdik. Seminerlerimizdeki amacımız sektördeki son gelişmeleri, değişen parametreleri iş ortaklarımıza aktarabilmek ve mevcut koşullara uygun olarak GEP Club ve diğer iş modellerimizin iş ortaklarımıza katkılarını paylaşarak ortak bir sinerji yaratmak” dedi.

Kazan-kazan fikriyle hayata geçirilen GEP CLUB, satın aldıkça kazandıran formülüyle avantajlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Elektrikçiler GEP CLUB ile Günsan onaylı iş ortaklarından satın aldıkları her ürünle puan kazanarak bu puanları teknolojiden giyime farklı ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe dönüştürebiliyor.