Hedef; 5 milyon dolarlık sipariş

Giovane Gentile ‘’Modada öncü’’ mottosuyla 2021 İlkbahar- Yaz koleksiyonunu yurtiçi ve yurtdışı franchise bayilerine satışa açtı. Yüzde 30’u antiviral kumaşlardan oluşan 1500 parçalık yeni koleksiyonun tanıtımı için eylül sonuna kadar 150’ye yakın satış noktası yetkilisi ile bir araya gelecek olan Giovane Gentile, 5 milyon dolarlık yurtdışı sipariş hedefliyor.

Ulusal pazarda olduğu kadar uluslararası pazarda erkek modasının eğilimlerini belirleyen Giovane Gentile, 2021 İlkbahar- Yaz sezonu koleksiyonunu için aksiyona geçti. Giovane Gentile, ‘’Modada Öncü’’ mottosuyla Eylül 2020 sonuna kadar yurtiçi ve yurt dışından 150’nin üzerinde bayi temsilcisiyle merkez showroomlarında bir araya gelecek. Yetkililer toplantılarla Giovane Gentile’nin antiviral ürünlerini inceleme fırsatı yakalayacakken Organic, Ecowash, Cooleffect, Woolness ve Performans serisi inovatif ürünlerini de içeren 1500 parçalık yepyeni bir koleksiyonla da tanışacaklar.

“Pek çok global markayla yarışabilecek güçteyiz”

Gerçekleşecek bayi toplantılarıyla Yeni Zelanda’dan İngiltere’ye, Rusya’dan Güney Afrika’ya kadar dünyanın birçok farklı ülkesinden 150’ye yakın alım heyetini eylül ayı boyunca İstanbul showroomlarında ağırlayacak olan Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, 5 milyon dolarlık sipariş hedeflediklerini belirtti. Samedov, “Yurtiçinde 40 farklı şehirde, yurtdışında ise 26 ülkede var olan global bir marka olarak toplamda 132 noktada hizmet veriyoruz. Hem erkek modasına bakış açımızın hem de teknolojik altyapılarımızın sağlamlığıyla bir çok global markayla yarışabilecek güçteyiz. Yeni Zelanda, Rusya, Azerbaycan, Tacikistan, Mısır, Özbekistan, Arnavutluk, Ukrayna, Almanya, Türkmenistan, İngiltere, İran, Irak, Kazakistan, Hırvatistan faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin bir kısmıyken 2020 yılsonuna kadar Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan’da 15, gelecek 5 yılda ise dünya genelinde 65 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Yıllık cirosunun yüzde 40’ını ihracattan elde eden kuruluşumuz pandemi sürecine rağmen faaliyetlerini hem yerel hem de global pazarda artı değer yaratmak üzere sürdürüyor. Küresel çapta organize ettiğimiz bayi toplantılarımızın da hedeflerimizi tutturmak yönünde önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Yetkililerimiz üst segment inovatif ürünlerimizi tanıyacak ve beğenecekler. Geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübe doğrultusunda bu yılki toplantılar sonucu 5 milyon dolarlık sipariş öngörüyor ve hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Koleksiyonlarımızı hayata geçirirken bilimden ilham alıyoruz”

Son dönemde oldukça konuşulan antiviral kumaş teknolojisi hakkında da konuşan Zaur Samedov “Kurulduğumuz günden bu yana bilimden ilham alıyor, teknolojiyi harfiyen takip ediyor ve koleksiyonlarımızı son trendlere uygun, katma değeri yüksek, fonksiyonel kumaşlarla tasarlıyoruz. Pandemi dönemiyle gelişen süreç de bu açıdan bizi tetikledi. Temas yoluyla bulaşabilecek virüs ve bakterilerin giysiler üzerinde yaşamasını ve yayılmasını önleme hedefiyle geliştirdiğimiz antiviral kumaşlar, laboratuvar ortamındaki testleri başarıyla geçti. Bu teknoloji sayesinde, işlenmiş materyal üzerindeki viral aktivite 2 saat içinde yüzde 99 oranında azalıyor. Öte yandan teknolojinin içerdiği antibakteriyel özellik ve nano aprenin bakterileri öldürme ve çoğalımı engelleme mekanizmasının yıkama sonrası da kalıcılığını koruduğu tespit edildi. Piyasadaki en etkili antimikrobiyal apre olarak nitelendirilen teknolojiyi temel ürün gruplarımızın yüzde 60’ına entegre etmiş durumdayız. Bayi yetkililerimizin bu ileri teknolojiyi tanımaları neticesinde sektörümüzü son derce olumlu yönde etkileyeceğimize inanıyorum.” dedi.