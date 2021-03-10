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Hedef 3 yılda 1,2 milyon metrekarelik satış payı

Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerinin ivme kazanması ve büyük karma projelere yatırım yapılması, zemin kaplama işlemlerine olan ihtiyacı artırıyor. Üst segment parke sektörünün önemli aktörlerinden DesignFloor, artan talepler doğrultusunda büyük konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarına özel çözüm ortaklığı sunuyor. DesignFloor Genel Direktörü Fatih Aslan, önümüzdeki 3 yıllık süreç içerisinde kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinden en az 1,2 milyon metrekarelik satış payı hedeflediklerini belirtiyor.

İş Dünyası 10.03.2021, 11:12
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Hedef 3 yılda 1,2 milyon metrekarelik satış payı

Türkiye’nin deprem konusuyla yaşamak zorunda olduğu gerçeği, 20 yaşın üzerindeki konut sayısının 20 milyon civarında seyretmesi, Marmara depremi öncesinden kalma konut sayısının fazlalığı gibi etkenler kentsel dönüşüm projelerini hareketlendirirken parke sektörünün ciddi potansiyelini de gözler önüne seriyor. Üst segment zemin ürünleri alanında faaliyet gösteren DesignFloor’un Genel Direktörü Fatih Aslan, toplu konut ve karma yapılar gibi yüksek metrajlı kapalı alanlara sahip projelerin sektörde ciddi bir hacme sahip olduğunu belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“2020’deki yüzde 25’lik büyümemizin katlanarak artmasını bekliyoruz”

2020 verilerine göre global ölçekte 975 milyon metrekarelik hacmi olan parke sektörünün, ülkemizdeki yapı endüstrisinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Aslan, “Sözünü ettiğimiz yapılarda doğan zemin kaplaması ihtiyacı, parke sektörü için bir lokomotif niteliği taşıyor. Son yıllarda inşaat sektörünün yaşadığı sorunlar sonucu bu oran azalsa da kentsel dönüşüm alanları ve büyük karma kullanım projelerinin zemin sektöründe yüzde 40’lık hacme sahip olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Aslan, DesignFloor olarak yer aldıkları projeleri şöyle değerlendirdi: “Çeşitli prestijli büyük konut projeleri ve kentsel dönüşüm projelerine zemin alanında çözüm ortaklığı yapıyoruz. Güçlü stok hacmimiz ve lojistik ağımız sayesinde bu tür projeler için gerekli operasyonel faaliyeti gösterebiliyoruz. Sektördeki küçülmeye rağmen 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 25’lik büyümenin, proje kanalımızdaki satış faaliyetleriyle birlikte ileriki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte kentsel dönüşüm, otel ve toplu konut projelerinden en az 1,2 milyon metrekarelik bir satış payı hedefliyoruz.”

Büyük projelerde birçok farklı kültüre mensup insanın aynı yaşam alanında buluştuğunu anımsatan Fatih Aslan, bu tarz projelerde genellikle nötr meşe tonlarında doğal modellerin tercih edildiğini dile getirdi. Aslan; 2020 yılında parke sektörünün olumsuz etkilendiğini, buna rağmen otellerin tadilat rutinini hızlandırması, hijyenik ürünlerin önem kazanması ve insanların yaşam alanlarına verdiği önemin artması gibi faktörlerin sektöre olumlu yönde etki ettiğini sözlerine ekledi.

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