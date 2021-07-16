Hedef 1,5 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi

Türkiye-Belarus arasındaki ticaret hacmi 2019’da 708 milyon dolar, 2020’de ise 779 milyon dolar değerinde gerçekleşti. 2021’in ilk 4 ayında ise bu rakam 335 milyon dolar oldu. Karşılıklı ticaret hacminin daha yüksek seviyelere gelmesi ve iki ülke arasında yeni iş bağlantılarının kurulması için faaliyetlerde bulunan DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi, geçtiğimiz günlerde Belarus ziyaretinde bulundu.

Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki fırsatlar görüşüldü

Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan’ın başkanlığındaki heyete, T.C. Minsk Büyükelçisi Mustafa Özcan ile stratejik sektörlerde faaliyet gösteren önemli Türk firmalarının temsilcileri de eşlik etti. Türkiye-Belarus İş Konseyi ziyaret kapsamında; Belarus Ekonomi Bakanlığı, Ulusal Yatırımlar ve Özelleştirme Ajansı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Bilimler Akademisi, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, Belarus Devlet Üniversitesi ve Kalkınma Bankası ile görüşerek, ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarındaki iş birliklerinin stratejik gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Türk iş dünyasının Belarus’taki yatırımlarının artırılmasına yönelik koşulların iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

“Swap anlaşması ihracat-ithalat faaliyetlerine destek olacak”

Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Aleksandr Çhervyakov ile yapılan görüşmede karşılıklı ticaretin artırılarak 1,5 milyar dolara ulaşmasını ve ticarete konu ürünlerin çeşitlendirilmesini hedeflediklerini belirten Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, iki ülke arasında ticaretin ve yatırımların genişlemesi için ihracatın ve altyapı projelerinin finanse edilmesi konusunda çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Soycan, “İki ülke arasında swap anlaşmasının görüşülmeye başlanması ihracat-ithalat faaliyetlerine destek olacak. Öte yandan rekabet kanunlarının girişimci ve yatırımcıları korumaya yönelik ve uluslararası standartlara göre düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca Türk özel sektörünün Belarus’taki iş ve yatırım olanaklarını daha yakından tanıması için proje bazında teklifler de düzenlenmeli. Türk özel sektörünün başta inşaat olmak üzere, başarılı projeler üstlendiği iş kollarında Belarus’taki projelerde çalışmasına imkân tanınması, iki ülkenin ikili ticaretinin artması açısından da faydalı olacaktır” diye konuştu.

Soycan, Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Aleinik ile Bakanlıkta yapılan toplantıda 2021 yılının Ekim ayında Minsk’te gerçekleştirilmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı öncesinde Belarus iş insanlarından oluşan bir heyetin Türkiye’yi ziyaret etmesinin planlandığını aktardı. Heyete uygun bir program oluşturulması konusunda gerekli desteğin verileceğini ifade eden Soycan, Belarus Bilimler Akademisi’nden ticari anlamda değeri olan ve Türk firmalarının ilgisini çekebilecek projeleri seçerek teklif etmelerini istediklerini kaydetti.

“Yeni intermodal hat kurulmasına yönelik karar alınması önem arz ediyor”

Belarus Ulaştırma ve İletişim Bakanı Aleksei Avramenko ile yapılan toplantıda ulaştırma sektöründe iş birliklerinin artırılması imkanlarının masaya yatırıldığını aktaran Soycan, “Türkiye ile Belarus arasındaki ticaretin artırılması için demiryolu taşımacılığında ton başına 30 dolarlık indirim yapılması gerekiyor. Bu amaçla iki ülkenin ulaştırma otoritelerinin bir araya gelerek dökme (bulk) yük taşımacılığına olanak sağlayan yeni bir intermodal hat kurulmasına yönelik karar alması ve bu kararın hayatı geçirilmesi önem arz ediyor. Söz konusu hat ile iki ülke ürünlerinin daha rekabetçi ve cazip hale geleceğini öngörüyoruz” dedi.

Belaruslu öğrencilere staj imkânı sunulacak

Belarus Devlet Üniversitesi ve Belarus Devlet Ekonomi Üniversitesi yöneticileri ile yaptıklarını toplantıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Soycan, şöyle devam etti: “Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan ve Türkçe öğrenen başarılı öğrencilerin, karşılıklı olarak belirlenecek kriterler ve testler sonrasında seçilerek Türkiye’de veya Belarus’ta faaliyette bulunan Türk firmalarında staj yapmaları teşvik edilecek. Türkiye’ye staja gelecek öğrencilerin yol, konaklama masrafları karşılanacak. Bu şekilde Belarus’ta faaliyet gösteren veya göstermek isteyen Türk firmalarının en uygun insan gücüne ulaşmasını ve iki ülke insanlarının karşılıklı kültürleri daha iyi anlamasını hedefliyoruz. Bu sayede ilerleyen yıllarda ticari faaliyetlerimizin ve sosyal ilişkilerimizin gelişeceğini öngörüyoruz.”