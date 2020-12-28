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Hayvansal mamuller ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer : “Kanatlı ürünlerde çok titiz ve zor bir pazar olan Japonya ve Çin’e girmeyi başardık. Rakamlarımız giderek artıyor. Su ürünlerinde güçlü olduğumuz AB pazarına kanatlı ürünlerle de girmemiz halinde ihracatımız sıçrama yaşayacaktır.”

İş Dünyası 28.12.2020, 15:18
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Hayvansal mamuller ihracatının liderleri ödüllerine kavuştu

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), son üç yılda yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi. Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan 10 firmanın açıklandığı törende ayrıca birlik bünyesinde yer alan 6 sektörde en fazla ihracat yapan firmalara da ödülleri verildi.

Pandemi nedeniyle online ortamda gerçekleştirilen ve T.C Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katılarak ihracatçılara seslendiği ödül töreninin açış konuşmasını yapan İSHİB Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, yaklaşık 2000 üyesi ile Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatının önemli bir bölümü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamullerde Dünya ticaretinin 426 milyar dolar olduğunu belirten İSHİB Başkanı Müjdat Sezer, “Bunun 1/3 ünü Avrupa pazarı oluşturuyor. Ürün bazında dağılıma baktığımızda ise su ürünleri sektörü 150 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, kırmızı et 100 milyar dolar, süt ürünleri 80 milyar dolar, kanatlı ürünler 50 milyar dolar ve bal ise 2 milyar dolarlık bir pazar. Türkiye’nin 2.4 milyar dolar ile dünya pazarından sadece yüzde 0.5 pay alması üzücü” diye konuştu.

 

Kalitemiz dünya standartlarının çok üzerinde

Türkiye’nin son 10 yılda yaptığı yatırımlarla, su ürünleri ve hayvansal mamullerde dünya standartlarının çok üzerinde ürün ürettiğini kaydeden Sezer, “Özellikle su ürünlerimiz AB pazarında inanılmaz derece de istenen ürün oldu ve lider konumdayız. Ancak kalitemize inandığımız kanatlı ürünlerde ne yazık ki AB pazarı halen açılmadı. Bunun siyasi nedenleri de olduğuna inanıyoruz. AB pazarı önündeki engelleri aşmak için makro politikalarla rekabetçi yeni stratejilerin sektör ve devlet tarafından ortak belirlenmesi gerektiğini savunan Müjdat Sezer, “Sektör olarak ihracatta miktar artırma yerine katma değerli ürün ihracatına odaklanmalıyız. Pazarın 1-3 üne sahip Avrupa ülkelerine kanatlı ve süt ürünlerinin açılması için gereken her türlü akılcı politikaları faaliyete geçirmeliyiz. AB pazarı açıldığı takdirde sektör ihracatında büyük bir sıçrama yaşayacağız” diye konuştu. 

Türkiye’nin su ürünlerinde önemli pazarlarının başında gelen Japonya’ya yoğun çabalar sonunda kanatlı ürünler ile de girmeyi başardıklarını belirten Sezer, “Japonya gibi titiz bir pazarda yer almamız büyük başarı. Yine ölçek ekonomisi açısından baktığımızda dev bir pazar olan Çin’e de girdik. Bu bizim kalitemizin ne kadar yüksek olduğunun somut bir göstergesi. Her iki pazarda da payımızı her geçen yıl artıracağız” dedi. 

 

TİM Başkanı İsmail Gülle: “Aralık ayı itibariyle geçen yıla oranla çok az bir farkla ihracatımızı tamamlayacağız”

Olağanüstü şartlarda geçen bir yılı tamamlamak üzere olduğumuzu belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “2020 ye büyük umutlarla başlamıştık. Rekorlarla başladığımız ocak şubat aylarından sonra pandemi nedeniyle ihracatımız olumsuz etkilendi. Hükümetimizin ve bakanlarımızın gayreti ile tekrar toparlanarak ihracatçılarımızın da gayretleriyle aylık ihracatta yeniden rekorlar kırmaya başladık. Aralık ayı itibariyle geçen yıla oranla çok az bir farkla ihracatımızı tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

 

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: “Sorunları aşmak için sektörle birlikte çalışmaya hazırız”

Pandemi döneminde tarımsal ürün ihracatının öneminin daha fazla ön plana çıktığını belirten T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, haziran ayında kapıların yeniden açılasıyla ekonomimizde toparlanmaya başladı. Bu dönemde tarım ürünlerinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bakanlık olarak tarımsal üretimi önemsiyoruz. Sorunları aşmak için sektörle birlikte çalışmaya hazırız. AB pazarına girmek için elimizden geleni yapacağız. Yapacağımız çalışmalarla 2021 yılında 180 -190 milyar dolarlık toplam ihracatı aşacağız” dedi.

 

Toplam İhracatta Banvit ilk sırada

Açılış konuşmalarının ardından İSHİB bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalar açıklandı. 2019 yılında yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde ilk sırayı Banvit alırken, Group Sagun bünyesindeki Kemal Balıkçılık ikinci, Hastavuk Gıda ise üçüncü sırada yer aldı. Onu sırasıyla Sahra Gıda, Şenpiliç, Kocaman Balıkçılık, MBH Gıda, Bu Piliç Gıda, Bahçıvan Gıda ve Dardanel Önentaş takip etti. 

Sektörel dağılıma bakıldığında ise bal sektöründe 2019 yılında ilk üçe giren firmalar Altıparmak Gıda (Balparmak), HM Bal Gıda ve Dervolit Ltd. olurken, Et ürünlerinde: Rapak Sanayi, Namet Gıda ve Lider Bağırsak Şirketi, Süt ve Süt ürünlerinde ise MBH Gıda, Bahçıvan Gıda ve Sütaş sırasıyla ilk üçte yer aldı.

Yine 2019 yılında yumurta sektöründen Pak Tavuk Gıda yaptığı ihracatla birinci, Garanti Tavukçuluk ikinci ve Orallar A.Ş. ise üçüncü oldu. Aynı dönemde Beyaz et sektörünün ihracat lideri Banvit A.Ş olurken, Sahra Tavuk Gıda ikinci Has Tavuk Gıda ise üçüncü oldu. Su ürünleri sektöründe ise Kemal Balıkçılık, Kocaman Balıkçılık ve Dardanel Önentaş gerçekleştirdikleri ihracat ile ilk üç içerisinde yer aldı.

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