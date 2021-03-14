Hayatı Aydınlatan Kadınlar projesine Altın Pusula ödülü

İletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen ve 21 ayrı kategoride

değerlendirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, pandemi sebebiyle bu yıl hibrit

online gerçekleştirildi. Günsan Elektrik, erkek egemen elektrik sektöründe kadın iş gücü ve

fırsat eşitliğini merkeze alan projesi Hayatı Aydınlatan Kadınlar ile törenden Altın Pusula

ödülüyle döndü. İş dünyasının ve sektörün önemli isimleri, akademisyenler ile iletişimcileri

bir araya getiren törende Günsan Elektrik ve PR Ajansı Aristo İletişim adına ödülü Günsan

Elektrik Pazarlama İletişim Müdürü Tuba Gençay aldı.

Ödüllü proje, erkek egemen sektörde kadınların sesi oldu

Elektrik sektöründe kadınlar için yeni çalışma alanları yaratmak, sektörde kadınların da var

olabileceğini göstermek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınların sesi olabilmek

için başlatılan proje, sektöre kadın elektrik ustaları kazandırdı. Kendi imkanlarıyla elektrik

dükkânı açan Hanife Kaymaz’ın ilham kaynağı olduğu proje, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü–İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi iş birliği ile

2019 yılında hayata geçirildi. Projeye katılarak 3 ay boyunca 508 saatlik süre boyunca teorik

ve uygulamalı eğitim gören kadın elektrik usta adayları, Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs Bitirme

Belgesi alarak hayallerine kavuştu. Eğitimi başarıyla tamamlayan 13 kadından 8’i Günsan’da

işe başladı. Bir diğer mezun Hülya Çınar ise kendi dükkanını açtı.

“Toplumsal algılara meydan okuyarak kadın ustalar yetiştirdik”

Sektörün en değerli ödüllerinden birini almanın mutluluğunu dile getiren Günsan Elektrik

Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; “Günsan olarak erkeklerin ağırlıkta olduğu elektrik

sektörümüzde, kadın-erkek fırsat eşitliğine katkı sağlayacağına inandığımız projemizin ödülle

taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Katılımcı, kapsayıcı, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas

alan, kadınların sesinin daha güçlü çıktığı bir ekosistem yaratmayı amaçlıyoruz. Projemizin

aynı zamanda toplumsal algıları, mesleki klişeleri ve kadına atfedilen rolleri değiştireceğine

inanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya, ilham veren ödüllü işlere imza atmaya devam

edeceğiz. Önümüzdeki dönem projemize farklılıklar getirerek daha birçok kadına ilham

olması amacıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.