Hayatı Aydınlatan Kadınlar projesine Altın Pusula ödülü
Günsan Elektrik, elektrik sektöründe kadınları iş hayatına kazandırmak adına hayata geçirdiği “Hayatı Aydınlatan Kadınlar” Projesi ile 19.Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri Business for Goals kategorisi ödülünün sahibi oldu.
İletişim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri kabul edilen ve 21 ayrı kategoride
değerlendirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri, pandemi sebebiyle bu yıl hibrit
online gerçekleştirildi. Günsan Elektrik, erkek egemen elektrik sektöründe kadın iş gücü ve
fırsat eşitliğini merkeze alan projesi Hayatı Aydınlatan Kadınlar ile törenden Altın Pusula
ödülüyle döndü. İş dünyasının ve sektörün önemli isimleri, akademisyenler ile iletişimcileri
bir araya getiren törende Günsan Elektrik ve PR Ajansı Aristo İletişim adına ödülü Günsan
Elektrik Pazarlama İletişim Müdürü Tuba Gençay aldı.
Ödüllü proje, erkek egemen sektörde kadınların sesi oldu
Elektrik sektöründe kadınlar için yeni çalışma alanları yaratmak, sektörde kadınların da var
olabileceğini göstermek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kadınların sesi olabilmek
için başlatılan proje, sektöre kadın elektrik ustaları kazandırdı. Kendi imkanlarıyla elektrik
dükkânı açan Hanife Kaymaz’ın ilham kaynağı olduğu proje, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü–İŞKUR Sancaktepe Hizmet Merkezi iş birliği ile
2019 yılında hayata geçirildi. Projeye katılarak 3 ay boyunca 508 saatlik süre boyunca teorik
ve uygulamalı eğitim gören kadın elektrik usta adayları, Kuvvetli Akım Tesisatçısı Kurs Bitirme
Belgesi alarak hayallerine kavuştu. Eğitimi başarıyla tamamlayan 13 kadından 8’i Günsan’da
işe başladı. Bir diğer mezun Hülya Çınar ise kendi dükkanını açtı.
“Toplumsal algılara meydan okuyarak kadın ustalar yetiştirdik”
Sektörün en değerli ödüllerinden birini almanın mutluluğunu dile getiren Günsan Elektrik
Pazarlama Direktörü Alişan Çapan; “Günsan olarak erkeklerin ağırlıkta olduğu elektrik
sektörümüzde, kadın-erkek fırsat eşitliğine katkı sağlayacağına inandığımız projemizin ödülle
taçlandırılmasından gurur duyuyoruz. Katılımcı, kapsayıcı, toplumsal cinsiyet eşitliğini esas
alan, kadınların sesinin daha güçlü çıktığı bir ekosistem yaratmayı amaçlıyoruz. Projemizin
aynı zamanda toplumsal algıları, mesleki klişeleri ve kadına atfedilen rolleri değiştireceğine
inanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya, ilham veren ödüllü işlere imza atmaya devam
edeceğiz. Önümüzdeki dönem projemize farklılıklar getirerek daha birçok kadına ilham
olması amacıyla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.